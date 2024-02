Vecinos de la Española denuncian banda de atracadores que dispara a sus víctimas

: Los residentes del barrio La Española, ubicado en la localidad de Engativá, occidente de Bogotá, han vivido momentos de terror debido a una banda de tres delincuentes que operan en la zona. Cada noche, estos criminales asaltan a mano armada a los ciudadanos, generando un clima de inseguridad constante en la comunidad.



La noche del jueves, un nuevo incidente de violencia sacudió a la comunidad. Un motociclista, al llegar a su casa, fue abordado por los tres delincuentes, quienes le exigieron la entrega de su vehículo.

Capturados serían responsables de fleteo y robo Foto: Fiscalía General de la Nación

Ante la resistencia del motociclista y su intento de escapar, uno de los criminales disparó, aunque afortunadamente el conductor no resultó gravemente herido. La reacción de la comunidad, al escuchar el tiroteo, provocó la huida de los delincuentes.



Según relatos de las víctimas, los asaltos son recurrentes, y los tres ladrones siempre se desplazan en una motocicleta de color blanco. Tras cometer sus robos, emprenden la huida por la calle 80 hacia el occidente de la ciudad.

Una de las víctimas, en entrevista con Blu Radio, describió el momento del asalto: "Vi que venían tres sujetos, de los cuales me abordó uno de ellos, que fue al que vi, me apuntó con un arma y me dijo que le entregara la llave de la moto y que no me hiciera joder".

REDACCIÓN BOGOTÁ