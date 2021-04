Varias EPS suspenden citas de vacunación por falta de vacunas

Como lo anunció ayer la Secretaría de Salud, en Bogotá faltan 150 mil dosis para poder seguir con el esquema de vacunación de la población adulta mayor. Ante esto, por falta de dosis de Sinovac, las EPS han tenido que cancelar las citas.



Por parte de Compensar, mediante un comunicado de prensa, informaron que en este momento no cuentan con biológicos para primeras, ni segundas dosis, “por la cual los agendamientos pendientes han sido cancelados y no tendremos atención en nuestros puntos de vacunación hasta tanto no recibamos nuevas vacunas por parte de las autoridades sanitarias”.

(Le puede interesar: Solo quedan 35.000 vacunas contra el covid-19 en Bogotá)



Un panorama similar viven los afiliados de Sanitas. Esta mañana varias personas se acercaron al Movistar Arena, punto de vacunación de esta EPS, pero recibieron respuesta negativa dado que no tienen dosis para aplicar.



Este martes, la alcaldesa Claudia López indicó que las personas que esperan la vacuna de Sinovac serán reagendadas a partir del próximo 28 de abril. Se espera que un día antes llegue un nuevo lote de vacunas al país.

