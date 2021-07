¿Variante Delta de covid-19 ya circula en Bogotá?

Las especulaciones sobre en torno a una posible circulación de la variante Delta del covid-19 en Bogotá aún son inciertas. Si bien la alcaldesa Claudia López dijo semanas atrás que ya debía estar circulando por la ciudad, aún no se con exactitud si es verdad.

No obstante, para muchos no hay que descartar que ya esté circulando por la capital la variante descubierta en India, por lo que no hay que bajar la guardia. El secretario de Salud, Alejandro Gómez, le explicó a este medio semanas atrás que la Delta, que es de mayor contagio y más agresiva de lo normal, puede estar presente en Bogotá al tener el aeropuerto internacional El Dorado.



“En un país por cuyos aeropuertos internacionales entran y salen personas con toda libertad sería casi imposible que no hubiera llegado la variante Delta”, dijo.



Por ello, las autoridades distritales se han mostrado preocupadas por esta posibilidad, especialmente porque podría alterar el tercer pico de contagios del cual está saliendo Bogotá. Por ello, han tenido continuidad con el plan de vacunación e inclusive, la alcaldesa habló una vez de poder vacunar a la ciudadanía sin restricción de edad.



"Bogotá está expuesta a que la variante delta del covid-19, que es la que circula con más contagio, vuelva a causarnos una cuarta ola”, expresó la mandataria en su momento.



