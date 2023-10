Vargas y Molano dicen sí a que Fuerza Pública entre a universidades si hay violencia

El debate realizado este martes por EL TIEMPO y City TV con los siete candidatos más opcionados para ganar la Alcaldía de Bogotá dejó en claro algunas posiciones y propuestas de los aspirantes. Entre estas se encuentra la pregunta sobre si la Fuerza Pública puede, o no, ingresar a las universidades cuando hay manifestaciones violentas.

Durante la ronda de preguntas rápidas para todos los candidatos, con respuestas de sí o no, se tocaron diversos temas, entre estos, sobre hasta donde puede llegar la Fuerza Pública cuando hay protestas violentas en las universidades en Bogotá.



"La Fuerza Pública debe entrar a las universidades cuando las protestas son violentas, ¿sí o no?", dijo la periodista y moderadora Darcy Quinn.



Los candidatos Diego Molano, por Reconstruyamos Bogotá, y Jorge Luis Vargas, de Cambio Radical, dijeron que sí.



"Sí. Cuando hay una manifestación y es pacifica, no tiene que entrar nadie. Pero, si hay una vulneración de derechos, porque es un hecho violento, que afecta los derechos de terceros, tiene que actuar la Fuerza Pública contundente y puede ser dentro de una universidad, fuera de la universidad, en las calles de la ciudad, aquí no se puede permitir que haya ningún sitio en donde no pueda actuar la Fuerza Pública", dijo Diego Molano.



Diego Molano.

Por su parte, Jorge Luis Vargas respondió: "Sí, porque es que ustedes dijeron cometer hechos violentos, y hechos violentos quiere decir delitos. No puede haber ninguna zona vedada en Bogotá o en el país para que la Fuerza Pública actúe, ustedes no dijeron Esmad, ni qué tipo de Fuerza Pública. No hay ningún sitio vedado para la Fuerza Pública cuando hay un delito".



Jorge Luis Vargas, candidato por el partido Cambio Radical.

¿Qué dijeron los demás candidatos?

Carlos Fernando Galán afirmó que no, porque "hay que respetar la autonomía universitaria y hay que garantizar que sea la universidad la que tome la decisión".



Rodrigo Lara también se fue por el no, y dijo: "El principio rector es que la Fuerza Pública y los grupos de Esmad no entran a las universidades porque en el 85 hubo una masacre terrible y la recordamos, pero si se llega a cometer un delito dentro de la universidad, y hay una red, yo las desmantelo inmediatamente".



El candidato del Pacto, Gustavo Bolívar señaló por su parte que no. "La autonomía universitaria en este sentido es inviolable, tendría que ser un delito de lesa humanidad, algo muy grande para uno tomar esta decisión, pero en principio no, porque la autonomía universitaria se respeta", dijo.



Jorge Enrique Robledo también se fue por el no, y afirmó que lo decía por la misma razón: "la autonomía universitaria".



"La autonomía universitaria no permite ese tipo de actuaciones de la Fuerza Pública, y no se resuelve nada sino que se agrava muchísimo los problemas", afirmó.



Juan Daniel Oviedo declaró que con su equipo están "convencidos de la autonomía universitaria".



"Pero trabajaremos con propuestas concretas para que estos códigos de convivencia universitaria, y el ejemplo de los estudiantes de la ciudad, permitan la resolución pacífica de todos los conflictos y de la manifestación social", añadió.

