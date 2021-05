Vándalos trataron de quemar un bus de TransMilenio 

En horas de la noche de este domingo 30 de mayo, en medio de una nueva jornada de marchas y protestas en la capital del país, se reportaron momentos de tensión en inmediaciones del portal de Las Américas de TransMilenio.

Un nutrido grupo de manifestantes habría intentado apoderarse de un articulado de TransMilenio, como ocurrió el pasado 28 de mayo en este mismo sector. Todo indica que estas personas se pusieron delante del automotor, e intimidaron al conductor y los pasajeros para que descendieran del vehículo. La intención era incinerarlo.



(Además: ‘Los candidatos no pueden atizar el odio y la división’: Claudia López)



Fuentes de la Policía Metropolitana de Bogotá informaron que tras una intervención, lograron recuperar el control y evitar que el bus fuera atacado. No obstante, el vehículo terminó atravesado en la vía.



Hasta el momento las autoridades distritales no han entregado un reporte de los hechos que han ocurrido durante un nuevo día de manifestaciones. A esta hora se reportan bloqueos en el sector de Molinos, en la carrera 10 con calle 51 Sur; Avenida Cali con Villavicencio, portal de Las Américas, y en la Av. Ciudad de Cali con Suba.



- Continúan bloqueos a diferentes entradas de municipios en Cundinamarca.



- Intentan quemar el Palacio de Justicia de Facatativá.