'Vándalos nos amenazaron con quemarnos las casas'

La comunidad del barrio Socorro, en Kennedy, volvió a repetir la historia del 9 de septiembre de 2019. Unos pocos vándalos, entre ellos algunos encapuchados, llegaron en la noche del martes arengando contra los policías del CAI, y tras amenazar a los líderes comunales que hicieron resistencia, la emprendieron contra la construcción. Ese fue uno de los 25 centros de atención inmediata de la Policía que fueron destruidos al finalizar el sexto día de protesta en Bogotá.



No fue un hecho esporádico, en el que la gente se iba congregando para ejercer su derecho a la manifestación. Según un líder de ese barrio del suroccidente de la ciudad, todo comenzó como a las 6 de la tarde. En la red social de Facebook apareció un mensaje invitando a "quemar el CAI".



Luego, a las 7 de la noche, en la Primero de Mayo con avenida Villavicencio llegó un grupo protestando y allí aparecieron hombres que elevaron el tono y lograron que los manifestantes se dirigieran hacia el CAI de la Fundación Perpetuo Socorro, que en un costado de un pequeño parque en medio de una zona de mucho comercio. El objetivo era atacar el puesto donde permanecen ocho policías del cuadrante.

Una hora después, la movilización arribó al parque. Los esperaban cinco hombres y dos mujeres a quienes les preocupaba que el barrio se viera envuelto en un caos, como en efecto lo fue minutos después. Previendo lo peor, el puñado de líderes recorrió las cuatro cuadras de comercio que hay en esa zona de Kennedy y les aconsejaron a empleados y propietarios de los locales que era mejor cerrar, y a los policías que abandonaran el lugar.



“Si no hubiera sido así, estaríamos contando otra historia”, dijo ayer uno de los miembros de esa comunidad advirtiendo que los uniformados incluso podían haber expuesto sus vidas si se quedaban allí.



Ellos ya habían agotado las opciones. Ante el avance de los vándalos, en el grupo de Whatsapp donde está la alcaldesa local y el comandante de policía del sector, pidieron urgencia la presencia del Esmad, pero “nadie”, dicen, los escuchó.



Los siete líderes, entonces, se ubicaron adelante de la construcción, como escudo humano. Pero la reacción de los manifestantes, entre quienes había menores de edad, fue agredirlos con fuertes palabras y lanzarles incluso piedras.





En ese momento, entre la turba, conformada por no más 20 personas, porque el resto solo estaba mirando, o mejor “chismoseando”, como contó otro de los líderes, salieron dos encapuchados que se acercaron y les dijeron: ‘O se van Hps o les agarramos a piedra y después les quemamos las casas’.

Hasta donde llegó la violencia el martes en la noche. Antebla mirada de decenas de personas, cuatro vándalos destruyen el CAI del Socorro, en Kennedy. Si no es por líderes del barrio, hastan los 8 policías que permanecen allí terminan atacados.

Sin ninguna otra opción que enfrentarse o ser apenas espectadores de un nuevo episodio de violencia y vandalismo, el puñado de comunales salió del lugar para sus viviendas, donde se refugiaron con puertas y ventanas cerradas. El temor era que la emprendieran también contra ellos. Luego todo fue caos en el Socorro.



En principio la lluvia de piedras parecía no hacerle daño a la fortificación, como se convirtió en el 2020 ese centro de atención, luego de que fuera incinerado durante las protestas por la muerte del estudiante de derecho Javier Ordóñez durante un cuestionado operativo policial.



Como los vándalos no lograban ingresar al CAI, cuenta uno de los líderes comunales, cuatro vándalos subieron a la cubierta, intentando romperlo por arriba. Pero tampoco tuvieron éxito.



Entonces los parales de hierro de las señales de tránsito se convirtieron en objetos contundentes que, al lado las piedras, fueron resquebrajando las ventanas de al menos 4 centímetros de grosor hasta lograr abrir un boquete. Por ese roto iniciaron el fuego que terminó consumiendo toda el CAI por el que esa comunidad reclamado y en el que ayudaron a reconstruir.



Media hora después de haber comenzado el ataque, la estructura estaba consumida por el fuego y en el pequeño parque se encontraba el reguero de piedras como muestra del feroz ataque. Pero eso no fue todo. Las paredes y puertas de varios locales comerciales estaban rayadas con pintura y grafitis. En algunos también habían impactado piedras.



“No podemos permitir que esos desmanes sigan y menos contra los CAI”, señala uno de los líderes que intentó oponerse a que el centro de atención inmediata del barrio fuera blando de vándalos y se repitiera la triste historia del 9 de septiembre de 2019, cuando turbas enfurecidas atacaron 39 CAI en la ciudad, en medio de los disturbios hubo cruce de disparos.



Al final, esa historia aún la lamentan los bogotanos: 10 muertos y 66 heridos por arma de fuego y 12 más por arma blanca. También 114 uniformados resultaron lesionados.