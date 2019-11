Vandalizan monumento del Estado de Israel en el norte de Bogotá

El monumento al Estado de Israel en Bogotá amaneció este viernes con una esvástica pintada y con la palabra 'Israel' tachada. Los hechos habrían sucedido en la noche del jueves. El embajador del Estado de Israel en Colombia, Christian Cantor, fue quien difundió la imagen a través de redes sociales y rechazó lo sucedido.

"Este tipo de repugnante violencia y odio contra nuestro pueblo no tiene lugar en un país tan querido como #Colombia. Reafirmamos nuestro compromiso en la lucha firme contra el #antisemitismo", escribió el embajador en su cuenta de Twitter.

El monumento, que corresponde a una menorá, un objeto litúrgico representativo de la religión judía, está ubicado en la calle 94 con carrera 11. Este tramo, de hecho, se conoce como avenida Estado de Israel.

EL TIEMPO se comunicó con el embajador, quien aseguró que este hecho, si bien exige una investigación para dar con los responsables, "revela que hay un sector del país que aún debe ser educado sobre lo que es antisemitismo". Agregó que es preocupante ver este tipo de actos "en un país amistoso" y que "esto no puede suceder, no tiene lugar".



Sin embargo, reconoció esto como un "hecho que no pertenece a Colombia. Me imagino que este es un grupo muy pequeño y la mayoría de los colombianos no comparten esta posición", afirmó.



Reconoció esta como una oportunidad para educar a la gente y así evitar que situaciones como esta se repitan.



Desmenuzando la imagen y haciendo énfasis en que se tachó la palabra 'Israel', agregó que no solo es un "ataque contra el pueblo judío, sino contra un Estado".

