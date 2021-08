Actos vandálicos están agotando la paciencia de los ciudadanos

La quema de un bus nuevo con tecnología Euro VI de 750 millones de pesos, y cuya flota completa beneficia a un millón de habitantes de la localidad de Suba, vuelve a poner sobre la mesa la estrategia detrás del vandalismo en Bogotá. Hay un plan bien orquestado para atentar contra el sistema de transporte masivo en la capital.

De hecho, así lo confirmó el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, quien explicó que se ha comprobado que hay jóvenes al servicio de las bandas de microtráfico que estarían financiando actos de vandalismo. También dijo: “Si en la investigación se comprueba que hay actores políticos o, en general, que cualquier individuo está financiando este tipo de actividades, serán llevados a la justicia”.

Sobre el mismo tema, el ministro de Defensa, Diego Molano, informó que habrá un plan que incluye la conformación de un equipo especial de diez miembros de Policía Judicial, diez de inteligencia, y un grupo especial de operaciones encargado de capturar, judicializar y entregar a todos aquellos que afecten en sistema TransMilenio.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Eliécer Camacho, desmintió la participación de un integrante del Esmad en la quema del bus, como estaba circulando en las redes sociales. “Hay videos del momento exacto en el que rodean el bus, hacen bajar a los pasajeros, al conductor del vehículo, y hay testimonios de varias personas que señalan que estos delincuentes manifiestan que su intención es afectar el sistema masivo de transporte”.

Y precisamente por todas las pruebas existentes, la Policía ofreció una recompensa de 20 millones de pesos por información que conduzca al paradero de cada una de las personas que quemaron el bus.

Intentan quemar CAI

Otro hecho de gran importancia fue la confesión de un joven capturado durante el intento de quema de un CAI en Engativá. Todo pasó cuando tres integrantes de la autodenominada primera línea de esa localidad fueron capturados en momentos en que llegó un grupo de 30 jóvenes a saquear, atacar y destruir anoche las instalaciones del CAI Jaboque. Los sujetos, en gavilla, formaron una turba y acorralaron al único policía que estaba en el comando. A punta de piedras, palos y hasta bates de béisbol destruyeron parcialmente las instalaciones del lugar.

En la reacción de los cuadrantes, tres jóvenes de 20 años fueron capturados y conducidos a la URI para iniciar su proceso de reseña. Uno de los apresados aseguró que son contactados por grupos de redes sociales cerrados y mensajes de WhatsApp para una supuesta movilización pacífica en defensa de los humedales, pero que los habrían engañado porque la iniciativa no contemplaba atacar el CAI. También, que por esa ‘tarea’ les estarían ofreciendo sumas entre los 30.000 y los 70.000 pesos. Semejante confirmación no tardó en levantar polvareda política.

Señalan a senador

La alcaldesa de Bogotá dijo que el senador de la Colombia Humana Gustavo Bolívar, de manera irresponsable, ha recaudado recursos y los ha entregado convertidos en dotaciones que incluyen cascos, viseras y guantes y que han sido entregados a los vándalos. “¿Para qué quiere un joven guantes? ¿Para salir a protestar? Los vándalos utilizan todo eso para poderles enviar bombas molotov a los miembros de la Policía y para atentar contra la ciudadanía y los buses y no quemarse”.

Añadió que la combinación de radicalización política irresponsable de jóvenes para mandarlos como carne de cañón y la financiación por grupos delincuenciales para distraer a la Policía en atender vandalismo y no en perseguirlos es lo que está detrás de los ataques en Suba, Kennedy y Usme.

No pasó mucho tiempo para que Bolívar respondiera a estas acusaciones. “Claudia López, eres una rastrera de la peor calaña. Yo no financio vándalos. Fueron 4.988 personas que donaron para proteger jóvenes a los que usted les manda el Ejército y el Esmad para que los maten y los mutilen. Te quedó grande la ciudad y descargas las culpas en otros. Mediocre”.

Ya han pasado 114 días desde que comenzó el paro nacional en el país y si bien la ciudadanía en general apoyó la causa de la sociedad en cuanto a la movilización pacífica, hay un agotamiento ciudadano por lo que consideran un movimiento que solo busca dañar a la ciudad y destruir la paz de los barrios. “Esos chinos que dañan, queman y rompen no saben ni por qué están peleando. Claramente hay algo raro detrás de todo lo que está pasando”, dijo una residente de Engativá.

Los habitantes de Suba, vecinos al humedal Juan Amarillo también están agotados. “Uno no se imagina que esto esté pasando. Salir fue terrible, había gases, espantoso, todos quedamos con dolor de garganta”. Otros están cansados de no poder coger un bus sin miedo. “Esos no son manifestantes, son gamines que no piensan. Trabajan por plata”.

Para los expertos en seguridad es claro que detrás de los delincuentes que queman buses, rompen los CAI o dañan mobiliario público hay grupos criminales que buscan un control territorial. “Ahora se están aprovechando cualquier protesta pacífica para llegar a cualquier punto de la ciudad y vandalizar”, dijo César Restrepo, director de seguridad urbana de ProBogotá Región. Ómar Oróstegui, de Futuros Urbanos, dijo que han fallado los protocolos para anticiparse a esos hechos de violencia.

La concejal Lucía Bastidas denunció a través de su cuenta de Twitter los problemas de inseguridad de los vecinos de los sectores donde se han concentrado los actos vandálicos. “Están desesperados. Están siendo obligados a dejar sus predios. El vandalismo está ganando la partida, están quedando como reyes en los territorios que han destruido”. Les pide a los funcionarios del Distrito que dejen ser comunicadores de los desmanes y más bien busque soluciones de raíz.



El debate sigue, pero la ciudad ya sobrepasó los 31.000 millones de pesos en pérdidas.

