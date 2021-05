Noche de miedo en Bogotá: 91 heridos, disturbios y CAI atacados

Después de una jornada de protestas en relativa calma, en la noche del martes regresaron los hechos de vandalismo en Bogotá.



Ante los sucesos, la alcaldesa Claudia López señaló que había pedido al Ministerio de Defensa que la Fuerza Pública ayudara a custodiar estaciones y URI donde están hacinados 2.825 detenidos. El Distrito informó que son 91 heridos los que se registraron durante la noche, 72 de ellos civiles y 19 policías. Además, el sistema de transporte masivo operará hasta las 3 p.m. con solo el 60 por ciento de su operación.

La mandataria aseguró que esto se pedía “dado que tenemos información de posible vandalismo” en esos centros de detención y con el fin de que no se ponga en riesgo la vida de los privados de la libertad.



Según se informó de la Alcaldía, son 18 los sitios en los cuales se encuentran personas privadas de la libertad con alto hacinamiento y donde hay información de posible vandalismo.



Y aunque algunos medios de comunicación alcanzaron a señalar que la ciudad estaba siendo militarizada, la propia alcaldesa tuiteó: “En ningún caso hemos solicitado ni habrá militarización de la ciudad”.

Las escenas de dolor, rabia y violencia que vimos anoche son inadmisibles.



Pero, ¿Primero acorralar, luego encerrar, luego incendiar, contemplar a seres humanos quemándose y cuando logran salir además correr tras de ellos a golpearlos?



¿Qué es eso? Toda violencia debe parar ya! pic.twitter.com/Cz047tgaD0 — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) May 5, 2021

Y agregó: "solo los gestores de convivencia, mediadores de diálogo, comisiones de derechos humanos y Policía Metropolitana seguirán a cargo de la seguridad y convivencia en las calles".



López también señaló que se reportaban policías baleados, heridos con arma blanca, y que "a 15 trataron de quemarlos vivos en le CAI La Aurora".



En la noche, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, había informado que 16 CAI fueron atacados por vándalos. Al final de la jornada el Distrito informó que fueron 25.



Dentro de las estructuras vandalizadas se encuentran: Florida, Molinos, Maracena, San Francisco, La Aurora, Libertad, Libertadores, Britalia, Codito, Engativa Pueblo, Laureles, Piamonte, Macarena, Candelaria Nueva, Metro Vivienda y Molinos.



"A la hora hay una enorme violencia en la ciudad. Acá en biblioteca El Tintal acaban de incinerar un bus del SITP", informó en un video publicado por el funcionario en su cuenta de Twitter sobre las 10 p. m.

Miembros de nuestra @PoliciaBogota están siendo atacados brutalmente por vándalos.



El respeto de los derechos humanos no es selectivo. La dignidad humana no es selectiva.



Quienes defienden la vida y los derechos deben alzar su voz contra estos atropellos. pic.twitter.com/FkK34dKmrZ — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) May 5, 2021

El secretario también señaló que "la escalada de violencia sin sentido no resuelve nada. Tenemos muchos civiles y policías heridos en la ciudad". Anunció que los equipos de la Secretaría estarán toda la noche en la calle.



Sobre las 11 de la noche, el funcionario publicó un video en el que se ve a un miembro del Esmad herido en el piso y rodeado por jóvenes que sirven de escudo y evitan que otros lo sigan agrediendo.



"Miembros de nuestra @PoliciaBogota están siendo atacados brutalmente por vándalos. El respeto de los derechos humanos no es selectivo. La dignidad humana no es selectiva. Quienes defienden la vida y los derechos deben alzar su voz contra estos atropellos", escribió Gómez.



En medio de los disturbios, la Empresa TransMilenio cerró de manera anticipada la operación para "no poner en riesgo la seguridad de los usuarios, operadores y colaboradores".



De acuerdo con un reporte de la empresa al cierre de la edición habían sido incinerados dos buses zonales (en Tintal y en Lucero) y vandalizados 25 de la flota troncal y 47 más de la zonal. También, según TransMilenio, dos operadores resultaron lesionados.



Redacción Bogotá