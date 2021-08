¿Hay garantías para vecinos a los portales afectados por el vandalismo?

Si bien las jornadas agitadas de manifestaciones cerca del Portal Américas no han vuelto a ser recurrentes como hace dos meses, en los habitantes de este sector sigue la incertidumbre y la desconfianza.



El Distrito inició un plan interinstitucional para atender esta zona, pero las soluciones en términos de seguridad parecen demorarse y los vecinos del sector temen que lo recuperado en espacio público vuelva a ser afectado por posibles convocatorias a manifestaciones en los próximos días.

La alcaldesa Claudia López visitó la zona hace dos semanas y vivió en carne propia las dificultades que tiene el sector. Por un lado, algunos vecinos, cansados de los daños en los bienes públicos, le pedían acompañamiento institucional y, por otro lado, jóvenes que han participado en protestas cerca del portal le solicitaban llegar a acuerdos con ellos.



No obstante esta cercanía institucional, el camino es largo para que los vecinos del sector puedan tener tranquilidad y diriman los conflictos de convivencia que han surgido por las dinámicas de protesta.

Así lucía el parque Mundo en mayo de 2019:

Así quedó el parque Mundo en 2021:

Vecinos del sector piden que se intervenga el parque con distintas entidades distritales. Foto: Néstor Gómez

El estado de incertidumbre

El parque El Mundo, que queda a pocos metros del Portal Américas, ha sido un escenario de tensión social en los últimos meses desde que el grupo autodenominado primera línea y otros jóvenes que protestaban en la zona formaron un campamento.



Algunos vecinos del sector se molestaron porque era el sitio donde compartían con sus hijos y mascotas. De hecho, la misma comunidad lo había arreglado con jardineras artesanales. La situación hizo que la Personería de Bogotá y la Policía Metropolitana intervinieran el parque para quitar el campamento.



EL TIEMPO retrató en junio lo sucedido, con testimonios de la comunidad aledaña al parque. No obstante, actualmente el panorama parece similar. Aunque no se han vuelto a formar campamentos, el andén no tiene adoquines y no hay columpios para los niños. Lo único que ha cambiado es la cancha, que fue pintada, pero con los recursos de los propios habitantes.

Vecinos denuncia que a pesar de que el Jardín Botánico ha sembrado nuevos árboles, estos han vuelto a tener afectaciones. Foto: Néstor Gómez

Entre los acuerdos con entidades distritales se incluyó que el Jardín Botánico plantara nuevos árboles, tarea que fue hecha. En el parque hay nuevas plantaciones, que no han durado mucho porque se han visto afectadas en medio de las protestas. La misma entidad ambiental reconoció ante los habitantes que ha hecho las labores y a la semana se encuentra con daños.



“Garantía las puede haber, pero la gente está con la zozobra. Hubo gente que se tuvo que ir del sector”, dice Juan Pablo Carreño, quien reside en uno de los conjuntos aledaños al portal, y agrega que una de las preocupaciones son las desvalorizaciones de las propiedades.

La diagonal 49 sur es una zona comercial, en los límites entre las localidades de Bosa y Kennedy. Los propietarios, en su mayoría de pequeñas empresas o locales comerciales familiares, tuvieron afectaciones económicas por la pandemia, pero no han podido levantarse del todo porque cada vez que hay protestas deben cerrar sus puertas e interrumpir las ventas.



Otro punto pendiente es la legalización del parque El Mundo. El lote le pertenece a la constructora Colpatria, por lo que no se encuentra dentro de los equipamientos distritales y esto dificulta que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y otras instituciones distritales puedan hacerle mantenimiento constante.

Rentas ilegales

Habitantes del sector aluden que el microtráfico era visto desde antes, pero en los últimos meses se ha disparado. Denuncian que es constante la venta y el consumo de drogas, por lo que la seguridad se ha deteriorado.



“En el parque El Mundo tenían su expendio de drogas a plena luz del día, en la tarde, pero como la policía está pendiente, ahora se trasladaron a la avenida Ciudad de Cali”, relata uno de los habitantes de la zona.



Líderes comunales tuvieron reunión con la Personería local y una de las situaciones que más preocupa es la venta de estupefacientes. El hecho que más les inquieta es que sobre la avenida Ciudad de Cali está el colegio Jaime Garzón y muy cerca se han encontrado con venta abierta de drogas.

Los vecinos le solicitaron al Distrito que hiciera presencia con un CAI Móvil, el cual, según dicen, fue un compromiso adquirido por la alcaldesa cuando realizó las visitas a la zona. “Ayer (lunes) hizo presencia el CAI Móvil en el sitio, pero solo durante media hora”, expresaron habitantes de Las Margaritas, Britalia, Villa Andrea, Chicalá y Betania.

Las intervenciones

La semana pasada, en un consejo de seguridad en Kennedy, la alcaldesa indicó que esta es una de las localidades priorizadas en las estrategias de seguridad del Distrito. López manifestó que en este territorio hay estructuras criminales dedicadas al microtráfico y el homicidio.



Incluso, hace dos semanas, el fiscal general, Francisco Barbosa, junto con López anunciaron la desarticulación de cuatro estructuras criminales en esta localidad, las cuales también se dedicaban a la extorsión y la trata de personas.



Además de esto, el Distrito adelanta jornadas de recuperación del espacio público. El Instituto de Desarrollo Urbano y la Unidad de Mantenimiento Vial se propusieron la meta de intervenir más de 5.000 metros cuadrados para reponer andenes y adoquines. En efecto, en visita realizada por EL TIEMPO a la zona se evidencia una mejora del espacio público. No obstante, lo que temen los residentes del sector es que con las convocatorias de protestas para los siguientes días no se cuiden estos arreglos.

Una vez se finalicen estos trabajos, el siguiente paso será la recuperación del SuperCade, que fue vandalizado y saqueado. La fecha de entrega estipulada es a mediados de septiembre. Mientras esto ocurre, la alcaldía local de Kennedy y distintas entidades distritales tienen al frente del Portal Américas una carpa en la cual ofrecen los servicios sociales dispuestos para la población del sector. Asimismo, con el fin de mejorar la confianza en los habitantes de la localidad, se realizarán juntas zonales de seguridad y convivencia.

¿Y los otros portales?

Para Lucía Bastidas, concejal de la bancada del partido Verde, esta situación es similar en otros dos puntos estratégicos de la ciudad, como los portales de Suba y Usme.

Lucía Bastidas, candidata al Concejo de Bogotá por la Alianza Verde. Foto: Prensa Lucía Bastidas



Bastidas dice que si no se da una pronta intervención en estas zona, se puede presentar un aumento de la delincuencia, problemas entre vecinos y devaluación de predios. “Lo que puede perjudicar es que se den zonas vedadas porque la gente se empieza a ir. Eso tiende a deteriorar los sectores”, dice Bastidas.



La oficina de la concejal ha recibido testimonios de habitantes de estos sectores que han tenido que cambiar de lugar de residencia o arrendar con precios que no producen rentabilidad. Sumado a esto, preocupa que persistan los bloqueos. Sobre el sector de Yomasa, ayer se realizaron manifestaciones que causaron intermitencia en el servicio de alimentación que opera en el Portal Usme.

Mediante el plan Juntos Cuidamos Bogotá, el Distrito piensa seguir interviniendo las zonas que han sido afectadas por las manifestaciones. Ha habido trabajos en Chapinero y Usme, cerca del Puente de la Dignidad. Las autoridades han manifestado que acompañarán a comerciantes y vecinos del sector con ferias de servicios y emprendimientos.

EL TIEMPO