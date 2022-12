La Secretaría de Salud reportó 13 casos graves de intoxicación con metanol por la ingesta de bebidas alcohólicas de origen desconocido, los cuales han dejado seis personas fallecidas y siete más hospitalizadas.



De acuerdo con la entidad, los casos reportados se concentran en personas entre 40 y 60 años vinculadas a actividades comerciales informales. Asimismo, que estos se han reportado principalmente en cinco localidades de la ciudad y en municipios vecinos.



"Los resultados de las pruebas e indagaciones han arrojado la posibilidad que la intoxicación pudo haber sido producida por una bebida obtenida por destilación artesanal o mediante la preparación de mezclas con alcohol industrial", explicó la entidad.



La preocupación de las autoridades no es menor. La intoxicación con bebidas alcohólicas obtenidas de manera irregular puede ocasionar efectos graves en la salud como visión borrosa, ceguera, estado de coma e incluso la muerte.



Por este motivo, desde las entidades distritales invitaron a la comunidad a que esté alerta al momento de adquirir licores y a denunciar a aquellos sitios en donde se destila el trago con alambiques sin autorización.



"Si se presentan estos síntomas después de beber alcohol, se debe consultar a urgencias; adicionalmente, se invita a reportar a la Línea 123 estas situaciones y aquellas que se consideren como distribución irregular de licores", recordaron.

Recomendaciones para evitar intoxicaciones con bebidas alcohólicas

El Distrito emitió varias recomendaciones para evitar intoxicaciones con bebidas alcohólicas:



• No consumir bebidas destiladas producidas en alambiques o de otras formas artesanales.

• No comprar bebidas alcohólicas en la calle.

• No recibir licores de personas desconocidas.

• Desconfiar de precios muy bajos.

• Comprar bebidas alcohólicas únicamente en comercios legales y autorizados.

• Revisar los envases y el rotulado antes de consumir licores.

• Una vez consumida la bebida alcohólica, destruir la etiqueta.



De igual forma, la Gobernación de Cundinamarca anunció que trabaja de la mano con el Distrito para compartir información y avances en estos procedimientos.

REDACCIÓN BOGOTÁ

