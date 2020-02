Van 87.225 personas inscritas en ‘app’ para trabajar con el Distrito

Este viernes 31 de enero, 72 horas después de estar habilitada la plataforma www.talentonopalanca.gov.co, con la que la Alcaldía de Bogotá busca entregar al menos 4.000 contratos de prestación de servicios, 87.225 personas ya habían registrado sus hojas de vida.



Margarita Barraquer, secretaria general, dijo en entrevista con EL TIEMPO que esta estrategia, aunque implica un mayor desgaste en términos operativos, “va a generar condiciones dignas al empleo en Bogotá”, y pretende acabar con la asignación de contratos públicos por recomendaciones o favores personales.

Explicó también que la plataforma le permite a los interesados registrar, además de sus estudios y experiencia laboral, la entidad o instituto distrital en el que desea trabajar.



¿Cómo funciona la plataforma?



Por ejemplo, sé que necesito un economista, o un trabajador social o un administrador de empresas para hacer un trabajo relacionado con buscar la viabilidad de un proyecto social. Necesito un economista, ojalá con especialización que tenga que ver con proyectos sociales. Tenemos un aplicativo que es el que tiene cada entidad donde uno dice: muéstreme las hojas de vida de economistas, administradores o trabajadores sociales. Por decir algo, muestra unos 8.000 perfiles. Pero puedo filtrar poniendo cuántos de esos quieren trabajar en la Secretaría General, me baja a 5.000; luego, cuántos tienen especialización, y ya son 128. Ahí les escribo un correo: ‘Estoy ofreciendo un contrato de prestación, mándeme los soportes de la hoja de vida’. Eso me ayuda a filtrar, porque mucha gente no manda nada, o no las tiene, paso de 128 a 20. Reviso antecedentes, que no tenga nada de lo de ley, y los que quedan listos los entrevisto.



Esto es más limpio que una recomendación...



El criterio es discrecional, se mantiene el contrato de prestación de servicios. Yo esto lo hago porque estoy jarta de la palanca. Yo podría contratar a tu sobrino o tu primo, pero digo que es discrecional porque yo en la entidad decido; prefiero mujeres que hombres, prefiero jóvenes que adultos, y la entrevista es de súper discrecionalidad, en esa decido a quién voy a escoger.



Los filtros les facilita el trabajo...



Hace mucho más complejo elegir la hoja de vida, es más fácil escoger la hoja de vida del concejal, es más costoso para la Administración porque acá tengo que tener un equipo de gente perfilando hojas de vida. En términos de proceso, es más complejo, pero es mucho más justo, es un avance en generar condiciones al empleo en Bogotá y Colombia.



¿Cuántos contratos son?



En este momento vamos a firmar mínimo 4.000 contratos de prestación de servicios a través de la plataforma, quizá logremos más. Todo esto hace que dentro de las entidades debe haber una estructura operativa particular, y que lo hagamos de esa manera, y no como lo veníamos haciendo.



¿Cómo se garantiza la transparencia?



La aplicación cuando termina de registrar emite una constancia de registro, esa constancia confirma un número; si se registra hoy, su número será, por decir algo, el 58.000. Para estos 4.000 contratos de prestación de servicios, cada entidad va a decir ‘voy a contratar estos perfiles, tengo estas necesidades y estas’, y haremos un seguimiento juicioso desde las cabezas de las entidades a la selección de estos contratistas. Cada director de instituto y secretario está comprometido en hacer ese seguimiento, y está el numerito; al final digo ‘tú me dijiste que el abogado por catastro era por talento no palanca, ¿a quién contrataste?’.

¿Hay un límite de personas para inscribirse en la plataforma?



La vamos a dejar abierta permanentemente. Esa fue una discusión que tuvimos: por cuánto tiempo la dejamos abierta y cuánto tiempo vamos a dejar las hojas de vida de la gente en la 'app', porque al final, dentro de un año, seguramente la información está desactualizada.



¿Se puede actualizar la información?



Sí. Puedes entrar con número de cédula y te carga la información si ya estás registrado.



¿Hay posibilidad de que una persona se inscriba varias veces?



El vínculo es el número de cédula. Si lo vuelve a poner, dice que ya está inscrito y te trae lo cargado para que lo actualices.



¿Esto tiene algún costo para la ciudad?



Para los ciudadanos y ciudadanas no, la inscripción es gratuita, pero para la ciudad... Digamos, mi tiempo acá cuesta, el tiempo de la gente buscando las hojas de vida cuesta, hacer la 'app' no nos costó nada, es un ejercicio 'in house'; mantener la base de datos no nos cuesta porque eso requiere unos recursos gigantes tecnológicos, pero lo que hicimos fue que pegamos esta base de datos al banco de hojas de vida del servicio civil, que es donde están todas las hojas de vida de los funcionarios y contratistas del Distrito. Es decir, hay recursos de tecnología grandes que estamos aprovechando para esto.



¿No sería mejor ahorrarse esto y que la Administración, a través de este mecanismo u otro que genere transparencia, pueda vincular a una planta formal a todos estos contratistas y no seguir con los contratos de prestación de servicios?



Tomar esa decisión requiere estudios muy profundos, muy técnicos y que no son fáciles de hacer. Se requiere una mirada cuidadosa; si uno lograra hacer una suma y resta, costaría más la formalización claramente, que mantener este modelo. Pero por supuesto el factor financiero es importante, pero lo más importante es la dignidad humana y condiciones de trabajo dignas.



De todos los perfiles que se han registrado, ¿qué ha percibido?

​

El 48 por ciento, más o menos, de los registrados reportaban como máximo nivel educativo universitario. El siguiente era con especialización: 16.080. Me sorprende el de doctorados, teníamos 515 personas con doctorado, toca ver si son doctores o en proceso. En cualquier caso, son doctores buscando un contrato de prestación de servicios.



¿Esta plataforma blinda a estos contratos de las recomendaciones que llegan de manera externa?



Si somos funcionarios públicos comprometidos, transparentes, éticos y estamos alineados con los principios de este gobierno, sí.

515 ciudadanos con doctorado, tras un contrato

De todos los ciudadanos que se han inscrito en la plataforma Talento, no Palanca, llama la atención que 515 manifestaron tener estudios de doctorado: 21 en educación, 14 en derecho, ocho en ciencias humanas y sociales, ocho en ciencias de la educación, seis en estudios sociales y bioética, cinco en psicología, ingeniería y en ciencias biológicas, cuatro en administración y 123 en otros.



Los registros que hasta el momento se han hecho a la aplicación arrojan también que 502 personas no registraron ningún nivel educativo y que 138 estudiaron solo hasta quinto de primaria.



Por otro lado, las que más se han registrado han sido las mujeres. Hasta el 31 de enero pasado, iban 49.745, mientras que los hombres sumaban 36.827.



Así mismo, los jóvenes entre los 18 y los 28 años son los que más están buscando alguno de los 4.000 contratos de prestación de servicios que está ofreciendo la Administración Distrital.



En ese rango de edad se habían registrado 35.382 personas; seguidas de los que están entre los 36 y 50 años, con 23.541; entre 29 y 35 años, 22.156; entre 51 y 60 años, 4.962, y, finalmente, más de 61 años, 708.



Por otro lado, las localidades que más reportaron aspirantes fueron Kennedy, con 11.639; Suba, 11.499; Engativá, 10.338; Bosa, 5.593, y Usaquén, 5.018.



Finalmente, en la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá explicaron que hubo registros desde 407 ciudades a parte de Bogotá.



En la capital del país se registró el 90 por ciento de los aspirantes; el 7 por ciento, en otras ciudades; el 3 por ciento, en Soacha, y 1 por ciento, en Chía.



REDACCIÓN BOGOTÁ