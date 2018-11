Cambio Radical tiene en el limbo futuro de la valorización

El proyecto, con el que la administración busca que le autoricen el cobro de 906 mil millones de pesos para financiar la construcción de 16 obras, fue aprobado en primer debate en la Comisión de Hacienda por 9 votos a favor y tres en contra.



Desde el comienzo, la iniciativa ha tenido el voto negativo del Polo Democrático Alternativo (cuatro de los cinco concejales), el Centro Democrático (seis concejales), entre otros, pero esta semana, en plenaria, Cambio Radical, una bancada de 9 concejales que ha venido apoyando al alcalde, anunció que se uniría al NO.

Todo indicaba que con esos nueve votos adicionales en contra, el proyecto del Gobierno sería derrotado el jueves en la sesión plenaria cuando estaba citada la continuación del segundo debate y la votación.



No obstante Cambio Radical dejó en suspenso la decisión, porque en lugar de quedarse a votar en contra, siete concejales abandonaron el recinto. Solo se quedaron Yéfer Vega y José David Castellanos, que ayudaron a mantener el quórum.

Los demás, Rolando González, Cesar Alfonso García, Jorge Lozada Valderrama, Roberto Hinestrosa Rey, Juan Grillo Carrasco, Pedro Julián Sierra y Julio César Acosta no se quedaron a votar.



El Polo Democrático, que desde el comienzo se ha opuesto al proyecto, como ha hecho con la mayoría de las iniciativas del alcalde Enrique Peñalosa, anunció públicamente que se retiraría de las votaciones. Buscaban desintegrar el quórum, como reconocieron más tarde, en uso de una estrategia que consideraron legítima en los debates político.



Así lo hicieron, pero volvieron al recinto tras una enérgica intervención del concejal independiente, Juan Carlos Flórez, que conminó a las bancadas a dar la cara y mantenerse en el recinto para votar a favor o en contra, pero de frente a la ciudad.



"Vemos al doctor Yefer Vega y al doctor Castellanos (de Cambio Radical), pero el resto de esfumaron y aquí uno debe asumir sus deberes y responsabilidades", aseguró Flórez, quien también es opositor a que se cobre valorización en el momento actual de la ciudad.

Se avanzó, pero no se alcanzó a votar todo el proyecto

Durante el debate realizado hasta la medianoche y que duró seis horas se aprobó el título del proyecto, las atribuciones, los artículos 1 al 5 y los artículos 22 y 24, pero no alcanzó el tiempo porque una vez de vuelta en el recinto los opositores dilataron las votaciones, al punto que a medianoche se levantó la sesión y se convocó para continuar el lunes.



El concejal Vega también participó en la sesión y fue enfático en señalar que no estaban presentes los colegas que deberían estar y sobre la bancada de Cambio Radical sostuvo que ellos siempre han manifestado en contra de este proyecto de valorización.



Otro de los cabildantes que se pronunció sobre este tema, fue Celio Nieves, del Polo Democrático, quien le pidió a la gente de Cambio Radical que ingresarán al recinto. "No van a ser inferiores al compromiso adquirido por ellos a través de su vocero en el día de ayer (miércoles), que ingresen al recinto que aun podemos derrotar esta nefasta valorización que afectará a unos sectores intermedios de la economía colombiana", les increpó.



Dijo que le hará un seguimiento a todas las votaciones de los concejales en todos los proyectos para saber en qué momento salen o ingresan del reciento ya que muchos lo han hecho. "Nosotros nunca lo hemos hecho ni siquiera en las iniciativas contrarias a los intereses de los ciudadanos", manifestó Nieves.

Una de las grandes discusiones se ocupó del centro cultural que se construirá en el norte de la ciudad, sobre esto Venus Albeiro Silva, del Polo, y único de esa bancada que apoya el proyecto (fue ponente) defendió la obra y aseguró que la pagarán los grandes empresas que están cerca de ella.



