Los proyectos del último cobro de valorización ya están contratados y en obra o con acta de inicio y hasta con anticipos. Sin embargo, aún hay ocho obras de 1999, 2005, 2009 y 2013 pendientes, algunas de ellas esperan que les asignen presupuesto para 2023 y otras están pendientes de definiciones con autoridades nacionales y distritales.

Así lo confirmó a EL TIEMPO el director del IDU, Diego Sánchez, quien, por solicitud de este diario, hizo un corte de cuentas de los últimos cinco cobros de valorización. Según el funcionario, de los proyectos aprobados por el Concejo en 2018 para ser ejecutados mediante dicha contribución, 15 le correspondieron al instituto. Para ese fin se recaudaron 784.000 millones de pesos, de un estimado de más de 900.000 millones.



De las 15 obras, 10 ya se encuentran en etapa de construcción y cinco –que fueron contratadas entre octubre y noviembre de 2021– están en fase de gestiones y obras preliminares, y se espera que estén iniciando a principios de abril.



El plazo establecido en el Plan de Desarrollo (aprobado en junio de 2020 por el Concejo) para que los proyectos de 2018 estuvieran en construcción era el 6 de diciembre pasado. Por eso, al ser consultado sobre la demanda de la exconcejal y candidata a la Cámara por Bogotá, Carolina Arbeláez, para que la plata sea devuelta a quienes pagaron, Sánchez dice que “el IDU cumplió con el acuerdo 724 de 2018. Eso ya no tiene reversa, está del otro lado”.



Uno de los principales proyectos del último paquete de valorización es la calzada, espacio público y ciclorrutas de la carrera 19 (o avenida Santa Bárbara), desde la calle 127 hasta la calle 134 (o avenida Contador) y de esta, entre la 7.ª y la autopista Norte. Esas obras, por valor de 99.584 millones de pesos, incluida la interventoría, están en fase de gestiones y obras preliminares desde el 1.º de diciembre pasado.



También está la carrera 15 (avenida Jorge Uribe Botero) entre las calles 134 y 151. Allí se van a reconstruir las dos calzadas, andenes y la ciclorruta. Las obras, con un costo de 99.759 millones de pesos, incluida la interventoría, estarían comenzando en abril. Están en gestiones y obras preliminares.

Diego Sanchez, director del IDU. Foto: IDU

Además se destaca la avenida La Sirena (calle 153). Contempla la construcción de la calzada norte y espacio público, entre la Boyacá y la autopista Norte (esta avenida quedará de seis carriles), y el puente vehicular sobre la autopista Norte. La primera inició la fase de gestiones preliminares y obras iniciales el pasado 4 de febrero y tiene un costo total de 43.450 millones de pesos. La segunda comenzó la etapa de gestiones y obras a principios de diciembre pasado y el valor asciende a 50.127 millones de pesos.



Otro proyecto clave es el de las zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda, y están planteadas inversiones por 209.301 millones de pesos, distribuidos en cuatro proyectos. En estas zonas se van a reconstruir en su totalidad 102 cuadras y nuevos andenes y redes de servicios públicos.

Valorizaciones de años anteriores a 2018

De los acuerdos de valorización anteriores hay ocho obras pendientes, de las cuales tres están en construcción, tres más en estudios y diseños, una tuvo terminación anticipada de contrato y se espera volver a abrir licitación en 2023, y otra depende de conceptos de entidades nacionales y distritales.



Estas obras son: la ampliación de la calle 45 entre carreras 7.ª y 5.ª Este proyecto de 1995 cuenta con predios adquiridos y están en elaboración los diseños. El IDU espera contratar e iniciar la obra en 2023. También está el par vial de las carreras 17, 18 y 19, entre calles 19 y 13, que involucra la Estación de la Sabana (bien de interés patrimonial). Esta obra de 1995 depende del concepto y expedición del plan especial de manejo y protección del Ministerio de Cultura y del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.



Asimismo, está enredado el puente de la intersección de la Ciudad de Cali con avenida Ferrocarril de Occidente. El proyecto de 2009 se había contratado por 70.000 millones de pesos, pero en la revisión de diseños que hizo el contratista se encontró que la estructura en concreto no era viable. Se planteó luego una estructura metálica por 140.000 millones, que está en estudio, y se espera que tenga presupuesto en 2023. El contrato inicial se terminó de manera anticipada.



Igualmente se encuentra la avenida Mariscal Sucre, entre las carreras 20 y 22, de la calle 24 a la calle 26. Este año se estarían contratando los diseños del proyecto de 2005. También están pendientes desde 2013 la avenida El Rincón, desde la Boyacá hasta la carrera 91, y la intersección de la avenida El Rincón con Boyacá (con avances de obras de 29,89 % y se espera que terminen en noviembre de 2023); la avenida Boyacá, desde la San José (calle 170) hasta la San Antonio (calle 183), que se espera comience la fase de construcción en abril y con finalización en agosto de 2023; y la avenida Suba-Cota, desde la San José hasta el río Bogotá, que se encuentra en estudios y diseños.

Recaudo por valorización en Bogotá

Recaudo de la contribución por valorización en Bogotá. Foto: Archivo particular

El estado de las obra saprobadas en 2018

-Ciclopuente del Canal Molinos

● Inició construcción en el primer semestre del 2021.

● Avance de obra 77,9 %

● Fecha estimada de entrega: julio de 2022

● Se ubica sobre la autopista Norte, a la altura de la calle 111. Contempla la conexión entre el oriente y el occidente de la autopista Norte y 3.052 m2 de espacio público.

● Inversión: $ 15.682 millones por obra y $2.239 millones para interventoría

● Se realizará la construcción de 3.053 m2 de espacio público y un ciclopuente de 290 m.



-Andenes y ciclorruta Canal Molinos

● Avance de obra 40 %

● Fecha estimada de entrega: julio de 2022

● Se ubican entre la carrera 9.ª y la autopista norte, que incluye 7.681 m2 de espacio público y 1,93 km de ciclorruta.

● Inversión: $ 13.361 millones por obra y $ 1.197 millones por interventoría.

● Se realizará la construcción de 7.681 m2 de Espacio Público.



-Aceras y ciclorrutas de la Calle 116

● La obra inició el 15 de diciembre de 2020. A la fecha lleva un avance de 23,3 %.

● Fecha estimada de entrega: diciembre de 2022. No obstante, se encuentra en análisis de interventoría una prórroga requerida por el contratista.

● Contempla dos intervenciones: Entre la carrera 9.ª y autopista Norte y entre la autopista Norte y la avenida Boyacá.

● Se avanza en la construcción de nuevo espacio público para garantizar la mejor movilidad de peatones y ciclistas, con 50.152 m2 de andenes, 3,87 km de ciclorrutas y 8.390 m2 de zonas verdes.

● La inversión es de $ 40.890 millones por obra y $ 5.260 millones por interventoría.

● Se realizará la construcción de 50.152 m2 de Espacio Público



-Conexiones transversales

● Avance de la obra: 15 %. Se estudia realizar una prórroga por 14 meses.

● Consta de intervenciones en segmentos de tres importantes vías que tendrán ampliación de andenes y la construcción de nuevo espacio público para garantizar la mejor movilidad de peatones y ciclistas.

● En la calle 73 entre carrera 7.ª y carrera 15, se construirán 8.996 m2 de andenes y 0,63 km de ciclorruta.

● En la calle 79 B entre carreras 5.ª y 7.ª, se contará con 1.678 m2 de espacio público.

● En la calle 85 entre carreras 7.ª y 11, con 8.099 m2 de andenes.

● Inversión: $ 18.319 millones ($ 15.443 millones por obra y $ 2.875 millones por interventoría).

● Se realizará la construcción de 18.772 m2 de espacio público.



-Aceras y ciclorruta de las calle 92 y 94

Desde la 7.ª hasta la autopista Norte

● Avance de la obra 6,43 % incluyendo la fase de preliminares.

● Contempla andenes más amplios y adecuados para la accesibilidad de personas con movilidad reducida y 1,86 km de ciclorruta que le dan continuidad a la red de vías exclusivas para la movilidad sostenible en la ciudad.

● Se construirán 39.663 m2 de espacio público.

● Incentiva de manera integral la movilidad sostenible, priorizando al peatón, al ciclista y su conectividad con la infraestructura de transporte público.

● Reducirá los tiempos de desplazamiento y facilitará el acceso a lugares de esparcimiento como parques y espacios públicos recreativos.

● Se realizará la construcción de 33.806 m2 de espacio público

● Inversión: $ 33.858 millones por obra y $ 3.716 por interventoría.



-Puente peatonal de la Calle 112 con 9.ª

● Empezó su construcción en el segundo semestre del 2021.

● Avance de la obra 20,49 %.

● Tendrá una longitud de 86 metros y 2.517 m2 de espacio público, permitiendo el paso seguro de peatones sobre la Avenida 9.ª

● Inversión: $ 10.725 millones por obra y $ 2.973 millones por interventoría.

● Se realizará la construcción de 2.517 m2 de espacio público.



-Corredor ambiental del Canal Córdoba

● Inició etapa de construcción el 4 de diciembre.

● Tiene un avance de 3,37 %.

● Fecha estimada de entrega: junio de 2023

● Va desde la calle 128 hasta la calle 170

● Inversión de $ 117.282 millones para obra y $ 5.367 millones para interventoría.

● Se realizará la construcción de 31.371 m2 de Espacio Público y 28.000 m2 de Zonas Verdes.

● Este tramo hace parte de la Ciclo Alameda Medio Milenio.



-Aceras y ciclorrutas de la Autonorte

● Inició etapa de construcción el 5 de diciembre.

● Tiene un avance de 5%.

● Fecha estimada de entrega: primer semestre de 2023

● Se desarrollará entre los Héroes y la Calle 128B.

● Tendrá una inversión de $52.083 millones por obra y $3.790 millones por interventoría.

● Se realizará la construcción de 38.940 m2 de espacio público y 2,1 km de ciclorrutas.





-Avenida Santa Bárbara o Av. carrera 19 y la avenida Contador o calle 134.

● Inició la fase de gestiones preliminares y obras iniciales el 01-12-2021, con un avance del 50,49 % en dicha fase.

● Se desarrollará la Avenida Santa Bárbara desde la calle 127 hasta la calle 134, y la avenida Contador entre la Carrera 7ª y la Autonorte.

● Tendrá una inversión de $92.035 millones por obra y $7.549 millones por interventoría.

● Se realizará la construcción de 34.000 m2 de espacio público y 1.75 km de ciclorruta



Avenida Jorge Uribe Botero o carrera 15, desde la calle 134 hasta la calle 151

● Inició la fase de gestiones preliminares y obras iniciales el 02-12-2021, con un avance del 65 % en dicha fase.

● Se desarrollará la Avenida Jorge Uribe Botero desde la calle 134 hasta la calle 151

● Tendrá una inversión de $ 94.144 millones por obra y $ 5.615 millones por interventoría.

● Se realizará la construcción de 25.000 m2 de espacio público y 1,8 km de ciclorruta



-Puente vehicular de la avenida La Sirena con autopista Norte

● Inició la fase de gestiones preliminares y obras iniciales el 02-12-2021, con un avance del 56,35 % en dicha fase.

● Tendrá una inversión de $ 46.725 millones por obra y $ 3.402 millones por interventoría.



-Calzada norte de la avenida La Sirena entre la Av. Boyacá y la autopista Norte

● Inició la fase de gestiones preliminares y obras iniciales el 04-02-2022, con un avance del 21 % en dicha fase.

● Se desarrollará la avenida la Sirena (calle 153) desde la Av. Boyacá hasta la autopista Norte.

● Tendrá una inversión de $ 39.108 millones por obra y $ 4.342 millones por interventoría.

● Se realizará la construcción de 22.350 m2 de espacio público.



-Zonas industriales Montevideo y Puente Aranda, Grupo 1

● Inició la fase de gestiones preliminares y obras iniciales el 02-12-2021, con un avance del 81 % en dicha fase.

● Se desarrollarán 21 CIV’s, con 2,1 km de vía y 12.576 m2 de espacio público.

● Tendrá una inversión de $ 32.746 millones por obra y $ 4.814 millones por interventoría.

● Se realizará la construcción de 12.576 m2 de espacio público.



-Zonas industriales Montevideo y Puente Aranda, Grupo 2

● Inició la fase de gestiones preliminares y obras iniciales el 02-12-2021, con un avance del 66 % en dicha fase.

● Se desarrollarán 27 CIV’s, con 2,8 km de vía y 29.517 m2 de espacio público.

● Tendrá una inversión de $ 50.793 millones por obra y $ 5.911 millones por interventoría.

● Se realizará la construcción de 29.517 m2 de espacio público



-Zonas industriales Montevideo y Puente Aranda, Grupo 3

● Inició la fase de gestiones preliminares y obras iniciales el 19-01-2022, con un avance del 30 % en dicha fase.

● Se desarrollarán 30 CIV’s, con 2.2 km de vía y 24.117 m2 de espacio público.

● Tendrá una inversión de $ 49.936 millones por obra y $ 6.912 millones por interventoría.

● Se realizará la construcción de 24.117 m2 de espacio público.



-Zonas industriales Montevideo y Puente Aranda, Grupo 4

● Inició la fase de gestiones preliminares y obras iniciales el 14/01/2022, con un avance del 47,29 % en dicha fase.

● Se desarrollarán 30 CIV’s, con 2,8 km de vía y 21.397 m2 de espacio público.

● Tendrá una inversión de $ 51.277 millones por obra y $ 6.912 millones por interventoría.

● Se realizará la construcción de 21.397 m2 de espacio público

Obras por valorización anteriores a 2018

-Avenida El Rincón desde la avenida Boyacá hasta la carrera 91

● Tiene un avance de obra de 29,8 9%.

● La fecha de finalización está prevista para noviembre de 2023.

● Inicia en la calle 127 con carrera 71B, pasando por la avenida Boyacá, continúa por la calle 127A (avenida El Rincón) y termina en la carrera 91 con calle 128 B.

● El proyecto se desarrolla sobre un terreno ondulado y montañoso con un trazado en su mayoría a media ladera.

● Contempla la ampliación de la avenida El Rincón desde la Boyacá hasta la AK 91, incluyendo la intersección de la avenida El Rincón con avenida Boyacá.

● La vía contará con una longitud de 2,35 km, una ciclorruta sobre todo el corredor, 54.708 m2 de espacio público, dos puentes vehiculares rectos sobre la avenida Boyacá y un puente vehicular curvo que conectará la Boyacá con calle 127 y sus conectantes respectivas.

Inversión: $ 213.905 millones de pesos (incluyendo interventoría)



-Avenida Boyacá desde la calle 170 a la calle 183

● Está en fase de preconstrucción.En abril comienza la fase de construcción y su fecha de finalización está prevista para agosto de 2023.

● La construcción de la avenida Boyacá (ak 72) desde la avenida San José (AC 170) hasta la Avenida San Antonio (AC 183) contará con 10.30 km/carril de vía, 1,29 km de ciclorruta y 22.140 m2 de espacio público.

Inversión: $ 76.784 millones de pesos.



-Vía Cota desde Av. Ciudad de Cali hasta límite del Distrito - Vía Cota desde Av. San José a la Ciudad de Cali - Proyecto 169 - PDD

● Longitud de 5,7 km desde la carrera 92 (Cerro la Conejera) e intersección del municipio de Cota que empalma con la variante Cota-Chía.

● Inversión: $13.039 millones de pesos para estudios y diseños.

● Etapa del proyecto: Legalización y perfeccionamiento de contrato.

● Fecha de finalización: 15 meses de ejecución posterior al acta de inicio.



-Tramo de la Calle 45 entre carreras 5.ª y 7.ª

●Para la Calle 45 y la avenida Francisco Miranda, calzada sur, el IDU está adelantando la etapa de estudios y diseños In House.

● En su momento el proyecto no pudo ejecutarse por inconvenientes asociados a la adquisición predial. En ese entonces no existía la expropiación administrativa y no había disponibilidad de predios. Había un parqueadero que tenía problemas jurídicos y no se lograron acuerdos para adquirir esos predios.

● A lo anterior se sumó la complejidad de las intersecciones (similares a las que se desarrollaron en la calle 53). Por esta razón, la administración está actualizando los estudios y diseños para el tramo entre las carreras 5.ª y 7.ª, con el fin de completar también el corredor entre la carrera 30 hasta la carrera 5.ª.

● Está en estudios y diseños. Se incluirá en el presupuesto de 2023 para proceder a su contratación en la medida que sea aprobado el presupuesto.



-Par vial en las carreras 17, 18 y 19 entre calles 19 y 13

● El proyecto se encuentra alrededor de la Estación de La Sabana (un bien de interés patrimonial e infraestructura férrea), para lo cual se está analizando con Invías, el Ministerio de Cultura y demás entidades involucradas y relacionadas con esta estación la viabilidad de la intervención.

● Dentro de los análisis que se adelantan y como marco normativo e instrumento que determina el tipo de intervención sobre la Estación de la Sabana, se encuentra en proceso de adopción del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) de la Estación de La Sabana por parte del Ministerio de Cultura.



-Intersección Av. Ferrocarril con Av. Ciudad de Cali

● En el 2018 se abrió una licitación pública para adjudicar este contrato, cuyo objetivo era la construcción de la intersección a desnivel de la avenida Ciudad de Cali con avenida Ferrocarril de Occidente (Ac22), y obras complementarias en la localidad de Fontibón.

● En octubre de 2019 se hace una prórroga de la fase preliminar por 1 mes y 14 días para ajustar estudios y diseños.

● El contratista manifestó que era inviable la construcción de esta obra en concreto porque era muy pesada y sugirió hacerlo en acero. No obstante, los costos se duplicaban y era prácticamente imposible pasar de un presupuesto de 70.000 millones de pesos a uno de casi 140.000 para la construcción. Por tal razón se acordó con el contratista la terminación anticipada del contrato.

● El IDU está estructurando un nuevo proceso de selección, para lo cual están gestionando los recursos requeridos en las próximas vigencias. Este proyecto se incluirá también en el presupuesto de 2023 para abrir nuevamente licitación el próximo año.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

Twitter: @guirei24