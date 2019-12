Van $ 209.746 millones en recaudo de valorización

En 24 horas, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) recibió pagos de valorización por 13.746 millones de pesos y alcanzó un recaudo de 209.746 millones de la contribución que permitirá financiar 16 obras.



La entidad informó que en los últimos días, un promedio de 8.000 contribuyentes al día están pagando la contribución por la que se espera un recaudo total de 906.579 millones de pesos.

Hace diez meses, el IDU envió los recibos de cobro a 371.111 contribuyentes que están en el área de influencia de las obras. Ayer se reportó que 126.320 (40 %) ya cumplieron con el pago.



El plazo para obtener descuento del 10 por ciento vence el 16 de diciembre a las 4:30 de la tarde. A partir de esa fecha, los contribuyentes que no lo hagan tendrán plazo hasta el 27 de diciembre para pagar sin descuentos. Ese día también vence el plazo para que las personas informen si quieren pagar por cuotas, con un plazo máximo a cinco años.



Esta contribución cobija a los propietarios de predios en estratos 4, 5 y 6 que estén dentro de las tres zonas de las obras y de forma excepcional a algunos predios comerciales e industriales.



Los propietarios de predios residenciales de estratos 1, 2 y 3 (exclusivamente residenciales) no tendrán que pagar. Tampoco los gubernamentales, iglesias, parqueaderos y depósitos residenciales, inmuebles de la Cruz Roja, entre otros de carácter público.



Si es residencial, lo máximo que pagará es el mismo valor del último impuesto predial (2018). Si no es residencial, lo máximo que se pagará es 2,5 veces el valor del último impuesto. El valor depende de la distancia del predio a cada obra, y el avalúo catastral.



El Distrito recordó que las 16 obras beneficiarán a 2,5 millones de personas que viven en la zona de influencia.



En total se construirán 8 proyectos de aceras y ciclorrutas, 4 obras de infraestructura vial, un puente peatonal, un corredor ambiental, se hará la reconstrucción de 150 tramos viales en la zona industrial y un centro cultural.



Los ejes son: Cedro, de la calle 72 a la 183, y entre el borde oriental de la ciudad hasta la avenida Caracas o autopista Norte (localidades de Usaquén y Chapinero). Córdoba, de la calle 100 a la 183, y entre la autopista Norte y la avenida Boyacá (localidad Suba). Y el Zona Industrial, que incluye las UPZ Zona Industrial, Puente Aranda y el sector industrial de Montevideo (localidad Puente Aranda y Fontibón).



BOGOTÁ @BogotaET