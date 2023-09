A sanción de la alcaldesa Claudia López pasó ayer el proyecto de acuerdo que reforma el estatuto de valorización de Bogotá. La iniciativa, que fue aprobada en la plenaria del Concejo con 26 votos a favor y 10 en contra, modifica el estatuto que está vigente desde 1987.



Y si bien durante las discusiones los concejales hicieron varias modificaciones, el articulado avalado por el cabildo distrital en esencia fue el presentado por la administración a principios de agosto pasado.



María Victoria Vargas, concejal liberal y coordinadora ponente, destacó que la columna vertebral de la iniciativa original era que en el caso de proyectos siniestrados se facultara a la administración para devolver los recursos recaudados, pero que no se aprobó así porque significaba “dar cheque en blanco y el problema no se soluciona reintegrando plata”.



“Será el Concejo el que apruebe la devolución, una vez la administración presente un proyecto con un informe detallado, y además se deberá reconocer una indexación a esos contribuyentes”, explicó Vargas, quien destacó la cultura tributaria de los bogotanos y que, en el caso de las obras de valorización, pagan de manera cumplida el 90 por ciento.



Diego Sánchez, director de IDU, resaltó la participación del Concejo en las discusiones y dijo que el nuevo estatuto “obliga a la administración a presentar proyectos de infraestructura en etapa de estudios y diseños definitivos, lo que minimiza los riesgos asociados a la desfinanciación de las obras” y, además, fortalece la participación ciudadana.



El proyecto de acuerdo aprobado por el Concejo de la ciudad consta de 21 páginas y 57 artículos. En comisión, en primer debate, el proyecto de acuerdo fue aprobado el 31 de agosto pasado.

Bogotá tiene nuevo estatuto de valorización! Gracias @ConcejoDeBogota por aprobar los cambios en esta figura, luego de 36 años de vigencia del Acuerdo 7 de 1987. De ahora en adelante:

1. Obras deben ser consultadas primero con la comunidad

2. Obras deben tener estudios, diseños y… https://t.co/3k4AFWnT2N — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) September 8, 2023

La contribución de valorización es un instrumento de financiación de obras de infraestructura vial (vías y puentes vehiculares y peatonales) y de espacio público (andenes, parques, equipamientos y ciclorrutas), de interés local o general.



Están obligados a pagarla los propietarios y poseedores de bienes inmuebles localizados en el área de influencia por los beneficios que genera la ejecución de dichos proyectos. Esta se establece luego de que la Administración presenta un proyecto de acuerdo ante el cabildo distrital para su aprobación.



Dentro del paquete de obras por las que la ciudadanía pagó valorización entre 2005, 2009 y 2013 y no se ejecutaron está la ampliación de la avenida José Celestino Mutis o calle 63. Foto: Mauricio León / EL TIEMPO

Debe haber estudios y diseños



Como lo indica Sánchez, en el articulado aprobado se establece que los proyectos que se quieran financiar con la valorización deberán contar con estudios y diseños definitivos, las autorizaciones de empresas de servicios públicos, y el cobro podrá hacerse, siempre y cuando el Concejo lo autorice mediante un acuerdo.



Asimismo, crea varios momentos para hacer dicho cobro: una vez hayan empezado las obras, después de la ejecución y que se cuente con acta de recibo de obra; y durante la fase de construcción.



En el caso de varios proyectos, el cobro se podrá realizar cuando mínimo el 50 por ciento de estos haya iniciado.



Ciudadanos protestaron para que les devolvieran el dinero cobrado para obras por valorización. Foto: Archivo Particular

El cobro anticipado de la valorización



Respecto del cobro anticipado, como se hace hasta ahora, la norma indica que se podrán efectuar exclusivamente para proyectos de infraestructura de transporte y cuando las condiciones técnicas, administrativas y financieras del Distrito lo requieran.



El acuerdo también le da la posibilidad al Distrito de financiar obras por valorización con recursos diferentes –como créditos, que permitan anticipar las inversiones necesarias–, pero esa decisión debe contemplar las restricciones que impone el marco fiscal de mediano plazo.



Y, por primera vez en la ciudad, se establece un descuento de hasta del 10 por ciento del valor por pagar por concepto de contribución para los predios de comercio que se encuentren localizados en los frentes de obra.



Las obras por valorización aprobadas por el Concejo de Bogotá en 2018. Foto: EL TIEMPO

Devolución de recursos captados



El texto señala igualmente que si durante la ejecución del contrato se declara la caducidad o hay terminación anormal, la administración podrá volver a contratar la obra o devolver a los contribuyentes los recursos no ejecutados en la etapa de construcción.



No obstante, da un plazo de un año para contratar de nuevo o, de lo contrario, se procederá a hacer la devolución de los recursos no ejecutados. En todo caso, ese proceso debe contar con la aprobación del Concejo.



Advierte que si han transcurrido dos años desde la asignación de la contribución y no se ha iniciado la construcción, la administración deberá hacer la devolución de los valores recaudados.



Con ello cesarán los procesos de cobro coactivo en curso correspondientes a esas obras, tras reliquidación o compensación.



Devolución en acuerdo vigentes





La norma permite así mismo el reintegro de recursos de proyectos de valorización establecidos en el Acuerdo 724 de 2018, cuando “los contratos hayan sido o puedan llegar a ser objeto de terminación por declaratoria de caducidad o terminación anormal del contrato”.



También se podrán devolver dineros de los acuerdos de valorización vigentes que no hayan sido comprometidos en contratos de obra.



En general, las devoluciones serán autorizadas mediante acuerdo, que deberá señalar si se reconoce indexación, en un plazo de 5 años y se podrán hacer a través del IDU o mediante descuento en el impuesto predial.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En X: @guirei24

