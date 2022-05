El servicio de valet parking en Bogotá está ad portas de ser reglamentado. EL TIEMPO conoció el borrador de la resolución mediante la cual la Secretaría de Movilidad adopta el protocolo de aprovechamiento económico del espacio público para esta actividad, que no es nueva en la ciudad, pero que hasta la fecha carecía de normas claras para su ejecución.



En esencia, este es un servicio prestado por personas naturales o jurídicas que reciben los carros en la vía pública (frente a establecimientos), los ubican en un estacionamiento y, luego, los regresan a sus propietarios. Legalmente esta actividad se encuentra en la categoría ‘Aprovechamiento económico del espacio público en el Distrito Capital’ y es vigilada por Movilidad.

Los operadores del ‘valet parking’

Con el decreto buscan ordenar la actividad del ‘valet parking’ y generar una retribución derivada del aprovechamiento económico del espacio público. Foto: Carlos Andrés Cuevas. EL TIEMPO

La Secretaría ya había confirmado que la resolución y protocolo que se iba a adoptar estaba en revisión normativa junto con los actos administrativos que definirían los segmentos donde estarían ubicados los cajones. La entidad había anunciado que los espacios se instalarían en las localidades de Chapinero (zona G y zona T) y en Usaquén.



Estos estarán ubicados sobre malla vial local o intermedia, en vías de doble o único sentido que tengan mínimo dos carriles por sentido. Además, el borrador explica que en segmentos en donde circulen buses del SITP “se revisarán condiciones de capacidad de la vía, cantidad de rutas en operación y frecuencia”.



Asimismo, no podrá haber cajones sobre malla vial arterial, en segmentos viales continuos, frente a hidrantes o a accesos vehiculares a predios, donde exista o esté proyectada ciclorruta y en vías peatonales o en proyecto de peatonalización.



Estas celdas serán entregadas, mediante acto administrativo, a un operador, el cual podrá ser una persona natural o jurídica, para su aprovechamiento económico. La autorización para utilizar los cajones se podrá solicitar por un plazo mínimo de tres meses y máximo de seis, con la posibilidad de extenderlo hasta un año –según el Decreto 552 de 2018– cuando se cumplan las condiciones que establezca la Secretaría de Movilidad.

Asimismo, cada operador podrá tener a su cargo entre uno y tres cajones, con dimensiones de 3 metros de ancho por 5,50 metros de largo. Estos espacios serán exclusivos para el aprovechamiento de quien lo administre, es decir, ningún vehículo podrá estacionarse allí. Tampoco estará permitido ceder las celdas a otra empresa.



Por la operación de estos espacios, las empresas deberán pagar una tarifa que estará determinada por siete variables: área del cajón, número de celdas, mantenimiento, costo promedio de avalúo de la vía, valor de uso, costo de fiscalización y número de meses de la solicitud.



“¿Con cuánto le van a contribuir a la ciudad? La Secretaría calcula alrededor de 800.000 pesos al mes, con pequeñas variaciones dependiendo del valor de la finca raíz en la zona”, asegura el concejal Diego Laserna, de la Alianza Verde.



Además, cada establecimiento deberá contar con una póliza de seguro ante posibles daños a los vehículos.



Con respecto a la utilización del servicio por parte de los usuarios, el documento dicta una serie de medidas para evitar dificultades en términos de movilidad. Por ello, el tiempo máximo de detención en el cajón es de tres minutos. Tal proceso tendrá que realizarse sin apagar el motor del vehículo.



Mientras un vehículo no se encuentre en el cajón autorizado, el auxiliar deberá permanecer en el andén, y solo ingresará a la calzada cuando arribe un vehículo que requiera el servicio. FACEBOOK

TWITTER

“Este es tiempo suficiente para ubicar el vehículo sobre el cajón, ascenso y descenso de pasajeros y conductor del vehículo usuario de la actividad de valet parking y tiempo de imprevistos”, explica la resolución.



Quienes presten el servicio, es decir, los auxiliares de valet parking, deberán portar en un lugar visible distintivos del operador, entre ellos un carné, con nombre, número de documento de identificación, fotografía y grupo sanguíneo y una prenda –chaqueta, chaleco, camisa o camiseta– marcada con la palabra ‘valet’ y el nombre de la empresa en material reflectivo.



“Mientras un vehículo no se encuentre en el cajón autorizado, el auxiliar deberá permanecer en el andén, y solo ingresará a la calzada cuando arribe un vehículo que requiera el servicio. El auxiliar de valet parking solo podrá estacionar los vehículos en los lugares legalmente habilitados para este fin fuera de vía y con el cual fue favorecido en el otorgamiento del permiso”, se lee en el documento.



Otro punto relevante dentro de la resolución es que los establecimientos de comercio, como restaurantes y otros que pretendan incluir la actividad de valet parking en vía pública, deberán acogerse al cajón del operador más cercano autorizado por la Secretaría de Movilidad. “De lo contrario, deberán usar un espacio privado para la parada momentánea y vincularse con el operador de valet parking que deseen”, aclaran.

Señalización de las zonas

La demarcación de cada uno de los cajones estará a cargo de la empresa a la que se entrega la operación del mismo, quien, en caso de afectar la movilidad en dicho proceso, tendrá que solicitar un Plan de Manejo de Tránsito. El documento borrador indica que no se podrán modificar los anchos de carril de las vías y que será la Secretaría de Movilidad, a través de la Subdirección de Señalización, la encargada de vigilar, mediante una visita técnica, el cumplimiento de las dimensiones.



Con respecto a la identificación de las zonas, para los primeros seis meses de operación luego de la entrega de los cajones, no se exigirá la instalación de señalización vertical y horizontal por parte de las empresas administradoras. Durante este plazo podrán instalar conos de separación de mínimo 70 centímetros, con la palabra ‘valet’ y dos bandas en material reflexivo.



De igual forma, el documento explica que deberán emplearse señales de eventos especiales –de color azul– con una altura mínima de 1,25 metros. “Dicha señalización deberá contener en su recuadro principal la reseña ‘valet parking’ acompañada de los días y horarios de funcionamiento”, agrega la resolución.



Opiniones divididas entre los expertos

No se podrán modificar los anchos de carril de las vías para los cajones, ni sobrepasar las dimensiones establecidas por Movilidad. Foto: Archivo ET

De acuerdo con el concejal Laserna, si bien el Distrito había tenido la voluntad de organizar esta actividad para que se prestara un servicio óptimo y al mismo tiempo contribuyera a un mejor uso del espacio público, aún no existía una norma que operara completamente en ese sentido.



“Eso es problemático, porque en la práctica hoy te puedes poner una chaqueta, ubicar un par de conos, bloquear un carril y parquear carros sin ninguna regla ni nada”, le explicó Laserna días atrás a este periódico, y anotó que tal situación no solo afectaba a quienes pagan por ese servicio, sino a la ciudad, pues “se ocupaba el espacio público sin pagar contraprestación”.



En 2019 se firmó la resolución 489, con la cual se adoptaba el protocolo para el aprovechamiento económico del valet parking; no obstante, quedó pendiente la implementación.



Para Laserna hay tres aspectos que son fundamentales dentro de la resolución.



“Primero, un convenio con un parqueadero fuera de vía para que no puedan dejar el carro botado en la mitad de la calle. Dos, una póliza de seguros. Si le pasa algo al carro o a una persona mientras el operario está manejando el carro, responda a la empresa Valet Parking y no el señor que dejó su carro bajo su cuidado. Y tres, que le pague a la ciudad por el uso del espacio público. Esos recursos irán a mejorar los espacios públicos en las zonas más necesitadas de Bogotá”, señaló el cabildante.

La propuesta lo que busca es organizar algo que hoy no tiene ningún orden ni criterio. FACEBOOK

TWITTER

Darío Hidalgo, experto en movilidad, sostiene que este proyecto lo que hace es respaldar la responsabilidad, que ya tenían los operadores, con una póliza de seguro. “La propuesta lo que busca es organizar algo que hoy no tiene ningún orden ni criterio. Entonces, lo que hace el decreto son dos cosas importantes: en primer lugar, ordena esa actividad y segundo, genera una retribución derivada del aprovechamiento económico del espacio público, que es de todos”, explica el experto.



Un experto en materia de estacionamientos y los negocios relacionados a este reconoció, en conversación con este diario, dijo que la ocupación del espacio público es un efecto real del valet parking. No obstante, advirtió que habrá que ver si el nuevo costo generado puede ser asumido por las empresas. “Es un negocio que no genera mucha rentabilidad y que funciona mucho desde la informalidad por temas de mercado y por normas de contratación”, comentó

CAMILO A. CASTILLO

