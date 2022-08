La Secretaría de Movilidad expidió la Resolución 1517426 de 2022 con la que adopta el nuevo protocolo para la regulación del valet parking en Bogotá y organiza el espacio público en las tres zonas definidas para la ubicación de los 35 cajones que estarán disponibles.



(Además: Tres zonas en el norte fueron habilitadas para valet parking).

“Con esta reglamentación organizamos el espacio público en las tres zonas autorizadas para la actividad de valet parking y contribuimos con el aprovechamiento de éste a partir del pago de una retribución económica por parte de los operadores de esta actividad a la ciudad. Con ello promovemos la operación autorizada, organizada y consolidada del valet parking con estándares de seguridad y eficiencia”, dijo Felipe Ramírez, secretario Distrital de Movilidad.



(Le puede interesar: Metro de Bogotá: este jueves se asegura la plata de la Línea 2).

¿Cómo funciona?

Los permisos que concederá la entidad para la operación del valet parking en las zonas autorizadas tendrán las siguientes características:



- Los cajones estarán ubicados sobre malla vial local o intermedia, en vías de doble o único sentido con mínimo dos carriles por sentido. Los conductores tendrán que llegar hasta estos espacios y entregar su vehículo, pero las paradas momentáneas no podrán superar los cinco minutos.



- De acuerdo con Movilidad, no se podrán ubicar cajones de valet parking en vías arteriales, vías peatonales, accesos vehiculares a predios, a menos de 5 metros de una intersección, donde existan ciclorrutas o en vías de un solo carril por sentido.



- Los operadores de valet parking tendrán que contar con convenios con estacionamientos fuera de vía o lugares autorizados para ubicar los vehículos.



- El personal de los operadores deberá estar debidamente identificado para que el usuario lo pueda reconocer como el operador de la actividad y tendrán que entregar factura de servicio con correo de contacto.



- La reglamentación operará únicamente para el espacio público; las actividades de valet parking que se desarrollen en predios privados no estarán sujetas a la reglamentación del Distrito.

¿Cuáles son las zonas autorizadas?

Inicialmente el Distrito concederá permisos de operación en tres zonas de Bogotá en los sectores donde se concentra la mayor parte de la oferta de estos servicios.



- Zona G: entre la calle 63 y la calle 72 desde la carrera 4.ª hasta la avenida Caracas.

- Zona T: entre la calle 76 y la calle 88 desde la carrera 7.ª hasta la avenida Caracas.

- Zona Usaquén: entre la calle 114 y la calle 121 desde la carrera 5.ª hasta la avenida carrera 7.ª.



(Siga leyendo: Algunas de las peores vías de barrios de Bogotá, según la ciudadanía).



Aunque en estas tres zonas existe mayor demanda del servicio, los operadores y personas interesadas pueden solicitar otras ubicaciones que serán evaluadas y autorizadas por la Secretaría de Movilidad.

¿A dónde irán los recursos?

De acuerdo con el Distrito, los beneficios serán destinados a la recuperación, mantenimiento, y sostenibilidad de los elementos del espacio público en diferentes sectores de la ciudad.



"La Secretaría de Movilidad realizará inspecciones en las zonas y cajones autorizados, en cualquier momento y sin previo aviso, para verificar el cumplimiento de las condiciones en las que fue entregado el espacio público para la operación de la actividad de valet parking en vía pública. Igualmente, en su calidad de autoridad de tránsito, vigilará el cumplimiento del Código Nacional de Tránsito Terrestre", concluyó la entidad.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias