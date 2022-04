El Valet Parking está ad portar de ser organizado en Bogotá. Así lo reveló en los últimos días el concejal Diego Laserna, quien le ha hecho seguimiento a cómo este negocio utiliza el espacio público.



En esencia, el Valet Parking es un servicio prestado por personas naturales o jurídicas que reciben los carros en la vía pública (frente a establecimientos comerciales, como restaurantes), los ubican en un estacionamiento y, luego, los regresan a sus propietarios. Legalmente, esta actividad se encuentra en la categoría ‘Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el Distrito Capital’ y es vigilada por la Secretaría Distrital de Movilidad.



De acuerdo con Laserna, si bien el Distrito ha tenido la voluntad de organizar esta actividad para que preste un servicio óptimo pero, a su vez, contribuyan por el uso del espacio público, aún no opera completamente una norma en ese sentido.



“Eso es problemático, por que en la práctica hoy te puedes poner una chaqueta, ubicar un par de conos, bloquear un carril y parquear carros sin ninguna regla ni nada”, explica Laserna y anota que esto no solo afecta a quienes pagan por ese servicio, sino a la ciudad en general, pues se ocupa el espacio público sin pagar contraprestación.



Pese a que en 2019 se firmó la resolución 489 ‘por medio de la cual se adopta el protocolo para el aprovechamiento económico del espacio público de la actividad de valet parking en vía pública en modalidad de corto plazo’, quedó pendiente la implementación.



“Estamos esperando que logren sacar una resolución nueva, ya discutida con los operadores y que permita cobrarles sin quebrarlos”, anotó Laserna.

Inicialmente, el cabildante aseguró conocer un documento que hablaba de un proyecto para organizar esta actividad en tres zonas de la ciudad. Anotó que en esos sitios se autorizarían cerca de 40 espacios que utilizarían empresas formalmente constituidas, con pólizas y señalización. “¿Con cuánto le van a contribuir a la ciudad? La Secretaría calcula alrededor de 800.000 pesos al mes, con pequeñas variaciones dependiendo del valor de la finca raíz en la zona”, aseguró Laserna y añadió que el recaudo se invertiría en mejoras en el espacio público.

En Bogotá hay desde hace años servicios de valet parking que cobran entre 20 y 30 mil pesos por parquear el carro de clientes de restaurantes.



A pesar de ocupar las vías y el anden, no le pagan un peso a la ciudad.



¿Qué dice la Secretaría de Movilidad?



Este lunes, la Secretaría de Movilidad confirmó que “actualmente la resolución y protocolo que adoptará las condiciones de operación se encuentra en revisión normativa junto con los actos administrativos que definirán los segmentos y cajones que podrán ser autorizados”. A su vez, precisó que se está definiendo la “fórmula de retribución de los pagos que se adelantarán por parte de los operadores, junto con los tiempos de permisos y condiciones de señalización para la actividad"



Frente a las zonas, confirmaron que las primeras en entrar en operación estarán en Chapinero y Usaquén. “Sin embargo, una vez la normatividad se expida, los operadores e interesados podrán emitir solicitud de autorización en cualquier punto de la ciudad para su evaluación”.



Es decir, cuando la resolución y los protocolos entren en vigencia, solo se permitirá el Valet Parking en puntos autorizados y cuyo pago por retribución esté aprobado por la Secretaría. ¿Qué pasará con los no autorizados? De acuerdo con la entidad, se hará seguimiento, en conjunto con las Alcaldías Locales.



Un experto en materia de estacionamientos y los negocios relacionados a este reconoció, en conversación con este diario, que la ocupación del espacio público es un efecto real del Valet Parking. No obstante, advirtió que habrá que ver si el nuevo costo generado puede ser asumido por estas empresas. “Es un negocio que no genera mucha rentabilidad realmente y que, de hecho, funciona mucho desde la informalidad por temas de mercado y por normas de contratación”, comentó.

