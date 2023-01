Las capturas de pantalla pertenecerían a un chat entre Valentina Trespalacios y una de sus amigas. En este se revela información que involucra a John Poulos. Los mensajes hacen parte de la investigación sobre el asesinato de la joven DJ.

Mientras avanza la imputación de cargos contra John Poulos, se continúan revelando videos y chats de los últimos momentos de la DJ Valentina Trespalacios antes de ser asesinada y abandonada dentro de un contenedor de basura el pasado 22 de enero.



En días anteriores se conocieron los últimos chats de la joven con su pareja, en estos, Trespalacios le decía al extranjero que no tenía otra persona y que se verían como lo habían pactado.



(Siga leyendo: Se revelan chats de Valentina Trespalacios con John Poulos)

“Quien dijo que iré de fiesta, te hice videollamada, estoy con Manuela en su casa, fuimos a una conferencia de cannabis y ya, eso es todo, sí había más personas, pero yo no estoy con nadie, no sé de donde sacas eso”, se lee en el chat.



Ante esta explicación, Poulos solo responde con un "ok".



(Además: Las fotos que Poulos tomó del iPhone de Valentina por las que pide protección).

Chats entre Valentina Trespalacios y su amiga

La Unidad Investigativa de EL TIEMPO conoció en exclusiva unas imágenes que corresponderían a un chat entre la joven DJ y una de sus amigas, en el que se hace referencia a John Poulos.



Los técnicos forenses serán los encargados de verificar la veracidad de estas capturas de pantalla que habrían sido extraídas del móvil de una de las amigas de Valentina Trespalacios.



(Lea también: Valentina Trespalacios: autoridades buscan a la otra mujer que estuvo en el 802).

Una de sus amigas compartió un chat en donde Valentina Trespalacios dice que Poulos se quería casar con ella. Foto: Suministrada

En los mensajes Trespalacios contaría sobre los planes de casarse con Poulos y el tipo de relación que mantenían.



Su amiga le dice: "Por eso está tan tragado", a lo que Valentina responde que esa es la idea y añade: "Este que se quiere casar, estaba un poco aburrido porque yo no le doy besos, ni nada".



Finalmente la DJ menciona que el extranjero "me dijo como 'ya sé que no te atraigo, no tienes que fingir'".



En la captura de pantalla también se observan dos audios, uno de ellos destacado, pero hasta el momento no se ha revelado la información que estos contienen.



(Además: Cayeron 'Los Motoladrones' que tenían azotados varios sectores de Bogotá).

La audiencia contra John Poulos continuará este martes sobre las 9 a. m.

Pamela Avendaño

REDACCIÓN TENDENCIAS