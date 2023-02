El asesinato de la DJ Valentina Trespalacios, quien fue encontrada sin vida el domingo 22 de enero dentro de una maleta en un contenedor de basura en Bogotá, ha conmocionado a miles de colombianos.



Además, el camino judicial que enfrenta el estadounidense John Poulos, señalado por la Fiscalía como el presunto asesino, por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento de material probatorio se ha hecho mediático, captando la atención de medios de comunicación e internautas.



Este 1 de febrero se desarrolló la audiencia en la que la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario para el norteamericano, de la mano de un amplio material probatorio. Testimonios, objetos, chats, documentos y videos de cámaras de seguridad se exhibieron en la extensa jornada ante un juez de control de garantías de Bogotá.



"Las conductas desplegadas por el señor John Poulos no tienen otra alternativa que la aplicación del fin constitucional y la detención preventiva es la única que satisface ese fin. Solicito cárcel por este cruel asesinato", dijo el abogado de las víctimas Miguel del Río.



La audiencia de este miércoles fue suspendida en horas de la noche por el juez de control de garantías y se reanudará este jueves 2 de febrero a las 2 de la tarde, día en la que se decidirá si Poulos irá o no a la cárcel.

Los comienzos de Valentina Trespalacios como DJ

Con tan solo 23 años, Valentina Trespalacios había forjado una prometedora carrera como DJ: sus seguidores en redes sociales, su paso por varias discotecas reconocidas del país y sus proyectos musicales en las plataformas digitales dan cuenta de su exitosa trayectoria en la industria.



Según contó su tío en una entrevista con 'Blu Radio', la joven llevaba aproximadamente cuatro años de carrera como DJ y en sus redes sociales contaba con miles de seguidores.

En las últimas horas se conoció a través de TikTok una antigua entrevista que le hicieron en 'Colombianfashion.tv' a la joven durante un show que tuvo en Cartagena, cuando apenas estaba empezando su carrera como DJ.



"Yo inicié hace ocho meses aproximadamente con mi carrera, me apasiona mucho la música y me he venido destacando en muy buenos eventos durante el periodo", contó la joven.

En esta entrevista Valentina Trespalacios contó detalles sobre cómo inició su carrera profesional y habló de su pasión por la música y las experiencias que estaba viviendo gracias a ella.



"Un día me metí a averiguar lo de la academia, me metí a estudiar, hice el curso, practiqué hasta perder el miedo, porque es de salir al público y mostrarle a la gente qué es lo que tienes, el talento", añadió.

