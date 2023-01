En la mañana de ayer se conoció que la DJ Valentina Trespalacios, de 21 años recién cumplidos, habría sido asesinada durante el fin de semana. El cuerpo de la joven artista fue encontrado en uno de los contenedores de basura del barrio Los Cámbulos, en la localidad de Fontibón, empacado dentro de una maleta de viaje y con aparentes signos de asfixia mecánica, como quedó reseñado en el informe preliminar de la Policía Metropolitana de Bogotá.



(Lea también: Policía ofreció hasta 20 millones por información de la muerte de la Dj)

Según las declaraciones de sus familiares, Trespalacios salió de su casa desde la noche del viernes a verse con quien sería su novio desde hace unos 10 meses y a quien conoció mediante una aplicación de citas.



Se trata de un hombre de aproximadamente 32 años, conocido como Jhon Poulos, de nacionalidad estadounidense y residente en el estado de Texas, que se dedica al negocio de las criptomonedas y viaja constantemente de Estados Unidos a Colombia, y a otros países de la región, a hacer intercambios comerciales con este tipo de divisa.

Facebook Twitter Linkedin

La joven llevaba varios años de carrera como DJ. Foto: Facebook: Valentina Trespalacios

Según Carlos Trespalacios, no era la primera vez que Poulos venía a Colombia a visitar a su sobrina, por el contrario, durante el año de relación el hombre habría venido en repetidas ocasiones. “Él era muy especial con ella y con la familia. Venía y salían a comer todos, traía regalos y juguetes para el hermano menor de Valentina”, declaró el tío.



No obstante, señaló también que una vez se conoció la noticia de la muerte de Valentina, Poulos desapareció. “Dejó de contestar el teléfono. Lo único que queremos es que nos diga qué pasó esa noche, a dónde fueron a rumbear. Nosotros sabemos que ellos salieron el viernes y también el sábado porque ella le contó a la mamá, pero ya el domingo nos llamaron de la Sijín a decirnos que habían encontrado el cuerpo de la niña”, dijo Carlos Trespalacios.



(Además: Valentina Trespalacios: se conoce el último video antes de su asesinato)

De acuerdo con el testimonio de los familiares, este viaje sería el último que Jhon Poulos iba a realizar a Colombia porque venía con la plena intención de irse a vivir con Valentina.



Incluso, en el último video que la joven le envió a su madre, horas antes de desaparecer, se ven las bolsas negras en las que presuntamente llevaba los artículos personales para la mudanza. “Saluda a mi mamá, di hola. Mira, mami, las bolsas que llevo para la casa”, se escucha en el fragmento del video que circuló por redes sociales y al que este medio tuvo acceso.



Pero las pistas en este caso parecen no estar tan claras para las autoridades. Aunque lo último que se supo de Valentina era que estaba en compañía de su novio extranjero, con el que estuvieron de fiesta las últimas dos noches antes de su muerte, este medio se comunicó con la Policía de Bogotá, que adelanta la investigación, y allí señalaron que aún no se ha podido establecer la relación del extranjero con el atroz crimen.



No obstante, aunque no hay una orden de captura para nadie y no se ha establecido la línea de sucesos del homicidio, las autoridades sí están en búsqueda de Poulos para que rinda un testimonio sobre lo ocurrido.



(En contexto: Ella era la DJ Valentina Trespalacios, la mujer hallada muerta en Fontibón)

La búsqueda



Pese a que las autoridades no han establecido la relación entre la muerte de Valentina y la desaparición de Poulos, lo cierto es que la Unidad Investigativa de EL TIEMPO reveló que el mismo día que el cuerpo de la joven fue hallado dentro de una maleta viajera en uno de los basureros de la ciudad, el hombre habría salido del país con destino a otro territorio de Centroamérica y que su vuelo, al parecer, tendría escala en un tercer país.



Según informó la Unidad, las autoridades han pedido, mediante la Interpol, a otros países de la región que ayuden con la búsqueda del hombre para que pueda rendirla respectiva indagatoria en medio de la investigación por la muerte de la DJ.



(También puede leer: 'Ella salió con su prometido': tío de Valentina Trespalacios, DJ asesinada)



No obstante, dicen los familiares y allegados de Valentina que levanta toda clase de sospechas que el hombre haya salido del país en medio de la situación y, aún más, que tras el escándalo mediático que suscitó el terrible homicidio, Poulos haya desaparecido por completo de las redes sociales eliminando todo rastro sobre su paradero.



Al cierre de esta edición, la Sijín no habría entregado avances en la investigación y el cuerpo de Valentina Trespalacios seguía en el Instituto de Medicina Legal.



Jonathan Toro Romero

REDACCIÓN BOGOTÁ.

Más noticias