Autoridades de Panamá confirmaron que John Poulos, principal sospechoso de la muerte de la Dj Valentina Trespalacios, fue cobijado bajo una medida de detención administrativa cuando intentaba viajar hacia otro país de la región.



Las autoridades colombianas están a la espera de que se emita una orden de captura oficial para continuar con el proceso judicial en contra del hombre de origen norteamericano.



Una pieza clave dentro de la investigación adelantada por las autoridades es el testimonio de la mejor amiga de Valentina, que viajó desde Barranquilla, para colaborar con la búsqueda del responsable o los responsables del homicidio.



“Ella dejó su cuenta de WhatsApp abierta en mi computador y ahí había unas fotos donde se veía la maleta del novio. Al parecer, esa coincide con el color y las características de la maleta donde después apareció muerta”, señaló la mujer.



Pero este diario conoció el testimonio de otra de sus amigas cercanas en el que se escucha que la mujer habría publicado en sus redes sociales una foto con otro hombre que no era Poulos.



“Era muy raro que ella publicara un estado con un hombre que no era su pareja (...), yo supe del gringo porque ella me pidió recomendaciones de cómo tratarlo, porque yo también tengo novio gringo”.

¿Qué pasó?

Valentina Trespalacios era una joven DJ, de 23 años, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida dentro de una maleta, en un contenedor de basura al occidente de Bogotá. Aunque no presentaba heridas visibles, el reporte preliminar de Medicina Legal informó que la joven presentó 'surco de presión en región hioidea'.

Con base a los resultados del informe, las autoridades manejan la hipótesis de un homicidio, en el que el ahorcamiento habría sido el método usado para asesinar a Trespalacios.

El principal sospechoso es John Poulos, su pareja, quien sería la última persona que la vio con vida, pues, según los familiares de la DJ, ella compartió el fin de semana con el estadounidense, quien desapareció cuando se conoció la muerte de la joven.

Poulos es un hombre de aproximadamente 32 años, residente en el estado de Texas, con quien Trespalaciosque llevaba varios meses de relación, incluso ya había venido a Colombia para visitarla en otras ocasiones. Según se conoce, el estadounidense se dedica al negocio de las criptomonedas y viaja constantemente para hacer negocios.