Daniel Felipe Trespalacios, hermano de la DJ asesinada, dijo que el ciudadano estadounidense John Poulos habría contratado a un investigador privado para seguir a Valentina Trespalacios. Este dato se une a la extensa investigación que ya se lleva a cabo tras su trágica muerte y posterior aparición de su cuerpo en un contenedor de basura.

“Al comienzo él no nos trajo sospechas, pero cuando él contrató a un investigador privado para que la siguiera las fiestas y eventos todo cambió. También es relevante un mensaje que le mandó a su mamá el sábado en la noche: mami, la vida no es fácil, todo tiene un precio’.



Ese mensaje no fue tomado en serio por la familia de la joven. Es decir, pensaban que se trataba de un tema de pareja pasajero. “Solo le dijo que la familia no necesitaba más de ella, que ya nos daba suficiente”.

“A mi hermana no le gustaban las personas celosas. Nosotros sabíamos que su pareja era así. Valentina tenía muchos pretendientes, él siempre estaba pendiente de qué le escribían, con quién hablaba. Eso nos lo contó su mejor amiga, Silvana. Ella le recomendaba que borrara las conversaciones, que se cuidara”, reveló el hermano de Trespalacios.

Laura Hidalgo, madre de la joven asesinada, sospecha que entre su hija y su pareja hubo alguna discusión. “Él nunca se mostró como una mala persona. Creemos que él le pudo hacer daño en un ataque de celos. Mi Valentina era una joven muy sonriente y feliz. Vivía del mundo de la rumba. No puedo creer que su novio haya tenido el corazón para acabar con la vida de mi hija. Él vivía en Estados Unidos y venía a casarse con ella, iban a compartir juntos y a hacer los trámites para casarse”

No era mucho lo que la familia de la Dj sabía sobre John. Nunca investigaron a profundidad sus actividades. Dicen que eso pasó porque les generaba confianza.

“Solo nos había mostrado el apartamento en el que vivía, decía que le manejaba información de negocios a personas importantes, que cotizaba en bolsa. Nos mostró foto de su mamá. Queremos saber por qué le hizo eso a mi hija. Todo es un misterio".

“Días antes mi hija estaba feliz, mostrándonos su nuevo apartamento, preguntó por su hermanito Sebastián, hizo una videollamada", relató su mamá. John Poulos y Valentina Trespalacios eran novios hace un año. Visitó el país en varias ocasiones, fueron a varios lugares aquí en Colombia, fueron a restaurantes, viajaron juntos a Ciudad de México.

Para el sábado 21, la joven seguía publicando estados en WhatsApp y eso le dio tranquilidad a su familia. No obstante, el domingo 22 de enero, recibieron la fatídica noticia. Ella apareció en un contenedor de basura, en Fontibón. Un habitante de la calle dio aviso a las autoridades cuando se encontró con tremendo hallazgo.

