Siguen las investigaciones por el asesinato de Valentina Trespalacios, la DJ que apareció empacada dentro de una maleta de viaje que fue abandonada en un basurero en el barrio Los Cámbulos, en la localidad de Fontibón. Y aunque su cuerpo ya fue entregado a la familia para adelantar las honras fúnebres, lo cierto es que aún todavía hay muchos hilos sueltos que podrían dar una explicación a lo sucedido con la joven entre la noche del viernes 20 de enero y la madrugada del domingo 22.



La joven fue encontrada muerta metida en una maleta azul tirada en un contenedor de basura. Foto: Facebook: Valentina Trespalacios

Hasta el momento hay tres elementos claves para develar el misterio: una grabación de un carro en el que se monta Trespalacios con su novio, John Poulos; el testimonio de un conductor de plataforma que los llevó desde el parque de la 93 hasta el Restrepo en la madrugada del sábado 21, y un par de audios de una de sus amigas que la vio por última vez en la madrugada de ese día tocando en un bar del mismo sector.



De acuerdo con la información entregada por Carlos Trespalacios, tío de la víctima, la última vez que se supo algo de Valentina fue en la tarde del viernes pasado, cuando fue a recoger sus pertenecías a casa de sus padres.



Ese día se habría ido a vivir con John Poulos, quien luego de recogerla la condujo a un apartamento ubicado en el norte de Bogotá, en la calle 101 con 21, donde se suponía vivirían como pareja. Sin embargo, la parada en ese lugar no fue larga, pues salieron de rumba esa misma noche.

Cronología del hecho



Aunque no hay claridad sobre la hora en la que salieron del apartamento, lo cierto es que un conductor de vehículos de plataforma señaló que los recogió a la salida de un bar en el reconocido sector de la 93, en el norte de la ciudad, sobre las 3:15 de la madrugada del sábado pasado.



Según ese mismo testimonio, la pareja solicitó el servicio de transporte desde el norte y hasta una discoteca ubicada en el barrio Restrepo, donde la mujer tendría una presentación artística en esa madrugada.



“Ellos iban tomados (...), en un momento ella me mostró el celular y había escrito a soporte de la aplicación que estaba en peligro, entonces yo le pregunté si estaba bien y ahí llegó el hombre que estaba con ella a preguntarle que si estaba pasando algo. Ella se subió al carro y estaban como discutiendo”, sostuvo el testigo.



Sin embargo, este mensaje de alerta pasó inadvertido y el conductor los dejó en la entrada del bar en la localidad de Antonio Nariño sobre las 3:45 a. m. EL TIEMPO tuvo acceso a unas conversaciones entre dos viejos amigos de la víctima que confirman que ella sí llegó a ese lugar.



“Ella llegó al bar donde yo estaba y tocó ahí. Cuando se bajó del escenario le dije que se quedara a tomar algo, y me dijo que no porque estaba cansada y que no estaba de genio para enfiestarse porque estaba disgustada con el tipo (John Poulos), el man estaba muy malgeniado”, señaló.



No obstante, hay un elemento clave que podría dar un giro a la historia, y es que la mujer asegura que cuando Valentina y Poulos salieron del bar y se montaron en el carro gris, un tercer hombre los acompañaba. “Cuando ellos salieron se subieron al carro con otro man. Yo vi todo y el carro era el mismo de los videos. Ellos se fueron y al otro día fue cuando apareció la noticia de que estaba muerta”.

Las fotos de la maleta



Una pieza clave dentro de la investigación adelantada por las autoridades es el testimonio de la mejor amiga de Valentina, que viajó desde Barranquilla, para colaborar con la búsqueda del responsable o los responsables del homicidio.



“Ella dejó su cuenta de WhatsApp abierta en mi computador y ahí había unas fotos donde se veía la maleta del novio. Al parecer, esa coincide con el color y las características de la maleta donde después apareció muerta”, señaló la mujer.



Pero este diario conoció el testimonio de otra de sus amigas cercanas en el que se escucha que la mujer habría publicado en sus redes sociales una foto con otro hombre que no era Poulos.



“Era muy raro que ella publicara un estado con un hombre que no era su pareja (...), yo supe del gringo porque ella me pidió recomendaciones de cómo tratarlo, porque yo también tengo novio gringo”.

Según este testimonio, Valentina le habría contado a su amiga que el hombre tenía tres hijos en Estados Unidos y una pareja sentimental.

Al cierre de esta edición, el cuerpo de la mujer ya había sido entregado a los familiares, y los investigadores adjuntos al caso investigaban un video clave en el que al parecer se vería con exactitud el momento en el que el hombre señalado arroja en el basurero la maleta con el cuerpo de la mujer.



Por ahora, se sabe que Poulos no tenía un contrato permanente en el apartamento en el que viviría con Valentina, pues lo entregó el mismo día del asesinato. Tampoco hay pistas sobre los objetos personales que Trespalacios habría llevado.

REDACCIÓN BOGOTÁ.