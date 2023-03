La Fiscalía seccional Bogotá confirmó que solicitará una condena de 50 años de prisión en contra del norteamericano Jhon Poulos, quien presuntamente asesinó a la DJ Valentina Trespalacios dentro de un apartamento en el norte de Bogotá, el pasado 22 de enero. Se le acusará de los delitos de feminicidio agravado en concurso con alteración de material probatorio.



(Le puede interesar: John Poulos: así es la zona de alta seguridad de La Picota donde está aislado)

El juez decidirá si envía a la cárcel a Poulos. Foto: Captura de pantalla

El estadounidense John Poulos, procesado por el asesinato de la DJ Valentina Trespalacios, fue enviado a la cárcel el pasado 3 de febrero, por orden del juez de control de garantías que lleva el proceso, quien consideró que él podría ser un peligro para las víctimas y para la sociedad, por lo que, mientras avanza el caso, tenía que tener medida intramural.



Tras esa decisión, Poulos llegó a la cárcel de mediana y máxima seguridad de La Picota, ubicada en Bogotá, en donde hoy en día permanece aislado en una celda del pabellón de alta seguridad (PAS).

La DJ Valentina Trespalacios Foto: Cortesía

Las revelaciones de las audiencias

John Poulos señalado asesino de Valentina Trespalacios. Foto: Andrés Sandoval / Fiscalía

1. Un dato clave revelado durante la última audiencia y que le daría un giro a la historia son los documentos de alquiler del apartamento y del vehículo involucrados en este caso, pues dejan claro que a diferencia de lo que pensaba la familia de la DJ, el estadounidense no pensaba quedarse más de cuatro días en el país.



2. En cuanto a pruebas son relevantes una maleta color azul sin una rueda, una cinta negra y una manta que aparece en diferentes escenarios en este crimen, elementos que además han sido mencionados por varios testigos entrevistados para el caso en mención y que habrían sido utilizados por el presunto homicida para embalar el cuerpo de la joven, amarrar la maleta y ocultar la cabeza de la víctima para luego botarla en un contenedor de basura.



3. De igual importancia está el hallazgo del teléfono de Valentina por parte de Francisco Javier Sáenz Díaz, trabajador del aeropuerto, quien decidió entregarlo a las autoridades cuando se dio cuenta que pertenecía a la mujer de la que estaban hablando todos los medios de comunicación.



4. También fue clave el testimonio del conductor de Uber, Michael Bonilla, quien no solo dio cuenta de la existencia de una maleta azul de propiedad de Poulos, sin una rueda, sino de su intención de comprar drogas en el país. Otros testimonios como el del portero del edificio, la empleada del servicio encargada de asear el apartamento en el norte de Bogotá (donde habría muerto Trespalacios) y el habitante de la calle que encontró el cuerpo fueron trascendentales.



5. Todos los testigos de la defensa de las víctimas confirmaron momentos claves de la intención de Poulos de ocultar pruebas y en sus relatos se hallaron coincidencias. Se comprobó a través de fotogramas, videos y decenas de horas de grabación expuestas al juez del caso que había una intención explícita de ocultar pruebas. Todos los elementos probatorios existentes fueron explicados de una manera tan detallada que la defensa de John Poulos no tuvo escapatoria.





REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE JUSTICIA.