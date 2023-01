Sobre las 2:30 p. m. de este jueves salió de Bogotá el avión de la Policía Nacional que desde el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) llevó al general Carlos Triana, director de la Policía Metropolitana de Bogotá, y a la directora de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, general Olga Salazar, a recoger al principal sospechoso en el homicidio de la DJ Valentina Trespalacios Hidalgo.



De acuerdo con la orden de captura que fue emitida por el Juzgado 24 Penal Municipal, John Poulos es “el presunto autor de ocasionar la muerte violenta de la Valentina Trespalacios, quien fue hallada en una maleta de viaje azul al interior de un contenedor de basura en la localidad de Fontibón”, señala la orden judicial.



De la misma forma, el documento con el que se espera capturar de forma oficial al ciudadano norteamericano una vez aterrice en Colombia, dice que se le busca por los delitos de feminicidio agravado en concurso con el delito de ocultamiento, alteración y destrucción de elementos probatorios.

Presunto asesino de la DJ Valentina Trespalacios fue detenido en Panamá Foto: Policía de Panamá

La Policía Metropolitana aseguró que con la orden de captura emitida por un juzgado de control de garantías se espera que John Poulos sea registrado con circular de Interpol, lo que permite su envío al país para que responda ante la justicia y expliqué cuáles fueron las circunstancias en las que murió la joven Trespalacios durante el fin de semana que estuvo con él.



Expertos consultados por este diario, dicen que las penas que el hombre podría afrontar en caso de ser hallado culpable de la muerte de la joven artista podrían superar los 40 años de prisión, teniendo en cuenta que no solo habría incurrido en el homicidio, sino que también habría realizado acciones para alterar las pruebas y la escena del crimen, además de haber intentado huir por diferentes países de la región.

Luego de que la Unidad Investigativa de EL TIEMPO reveló que el hombre había salido del país en un viaje de emergencia, un día después de que fue encontrado el cuerpo de Trespalacios, se conoció que su destino era Panamá, donde fue capturado gracias a una alerta migratoria. Pero el viaje no terminaba ahí. Poulos tenía planeado llegar hasta Estambul, en Turquía, y luego viajar como destino final a Montenegro, en el suroeste europeo.



Sin embargo, aunque las autoridades lograron la detención del hombre en Panamá, todavía es materia de investigación los motivos que lo habrían llevado a escoger dichos destinos para establecer su ruta de escape o qué tipo de conexiones tendría en estos lugares. De acuerdo con su récord migratorio, el hombre tiene viajes constantes a Turquía, Lárnaca y Pafos, en Chipre, Rusia y otros países de Suramérica.

La DJ asesinada tocó por última vez en un bar en el Restrepo. Foto: Archivo particular.

La información de inteligencia reveló que Poulos se dedicaba al trabajo financiero con criptomonedas, por lo que era viajero frecuente entre Estados Unidos y otros países. Incluso, el vehículo de placas JNL991 en el que se habría movido durante el fin de semana en compañía de Valentina Trespalacios por Bogotá, está pignorado a una entidad financiera del país, como está consignado en el Registro Único Nacional de Tránsito.



Hasta antes de su detención en el aeropuerto de Panamá la noche del 24 de enero, las autoridades colombianas ya habrían recolectado todos los videos de seguridad en los que quedaron registrados los movimientos que, tanto el hombre como Valentina, hicieron entre la noche del 20 de enero y la madrugada del 22.

Las pruebas contra Poulos



Según esas investigaciones, Poulos pudo haber asesinado a la joven en la mañana del sábado 21 y abandonado su cuerpo en la tarde de ese mismo día, unas 15 horas después de que una de sus amigas la viera por última vez en una presentación en el bar Nexxus, en El Restrepo, a las 4 de la mañana.



El testimonio de la amiga de Valentina, señaló que la pareja habría estado discutiendo con el extranjero durante toda la noche por temas relacionados a “celos”, pues, al parecer, Poulos le habría reclamado en varias oportunidades porque ella no lo presentaba como su pareja ni le daba el lugar que le correspondía, señaló.



Sin embargo, otra de sus amigas, y testigo del caso, dice que está no sería la primera vez que el hombre tenía esos comportamientos agresivos con Trespalacios, pues en reiteradas oportunidades, mediante videollamadas, la pareja discutía por el mismo tema. No obstante, la mujer confirmó que Poulos tenía en Estados Unidos tres hijos y, al parecer, una mujer, con la que también habría tenido una relación sentimental en el pasado y que seguía presente en su vida.



Otro de los elementos que es clave para las autoridades es el registro fotográfico del momento de la captura del hombre, pues en el costado derecho de su cara y cuello tenía varios rasguños, lo que lleva a los investigadores, a pensar que esos fueron propinados por Valentina al momento de defenderse de la presión que el hombre ejercía sobre su cuello.



Y es que el reporte oficial del Instituto de Medicina Legal, reveló que la mujer murió producto de una asfixia mecánica provocada por la presión de cinco cuerdas sobre su cuello. Al cierre, el avión que traía de regreso a John Poulos a Colombia no habría despegado del aeropuerto internacional de Tocumen, en Panamá.



JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTÁ.



