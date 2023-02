A las 2:50 de la tarde de este 2 de febrero, tras casi una hora de retraso, continuó la audiencia de John Poulos, presunto asesino de la DJ Valentina Trespalacios, en la que un juez decide si le da medida de aseguramiento al estadounidense.



El día anterior el abogado de las víctimas y la representante de la Defensoría del Pueblo presentaron sus argumentos y, en esta oportunidad, fue el turno de la defensa de Poulos.

El abogado Juan Manuel Falla en de su intervención resaltó que “dentro de los elementos incautados, a pesar de que no fue expuesto, se encontraba un cofre con un anillo”, recordando así que su representado y Valentina Trespalacios estaban comprometidos y planeaban irse a vivir juntos ese mismo fin de semana que ella apareció muerta en la localidad de Fontibón.



(Siga leyendo: Exesposa de John Poulos rompe su silencio y dice que era 'controlador y abusivo').



“Tenía una excelente vida en Estados Unidos, ¿para qué renunciar a todo?”, fue otra pregunta que lanzó al juez.



Además, explicó que Poulos la amaba: “Mi representado tenía una especial relación con la víctima, la amaba y pretendía organizarse con ella. Si trajo consigo todas sus pertenencias de valor no vino para asesinar a alguien, vino a estar con alguien que amaba”.

Piden que no se le prive de la libertad

Por otro lado, el abogado defendió la idea de que no se le dicte medida de aseguramiento a Poulos basándose en que la defensa técnica la hace él, pero el único encargado de recopilar elementos probatorios es su representado, por lo que se violaría entonces el principio de igualdad de armas, que se refiere a la igualdad de oportunidades entre las partes en un proceso penal.



Así mismo, señaló que no tiene manera de irse de Colombia, pues las autoridades tienen en su poder el pasaporte, único documento válido para hacer tal cosa. Al respecto, también dijo que las estampillas migratorias demuestran que Turquía era un destino frecuente de su representado y que no planeaba huir.



Es preciso indicar lo dicho por Falla, y es que Poulos asegura tener ascendencia en dicho país.



(Le puede interesar: Juez regaña a John Poulos por reírse en audiencia de Valentina Trespalacios).

Las declaraciones de la ex esposa de Poulos

Recordemos que en las últimas horas se publicó una entrevista que el medio local de Wisconsin, ‘WISN 12 News’, hizo a Ashley Poulos, ex pareja y madre de los tres hijos del estadounidense.



La mujer mencionó que se divorciaron en 2021 y desde entonces él no responde por los niños: “John abandonó a sus hijos y no los ha visto en persona desde que se fue de Wisconsin en enero de 2021”.



Además, se refirió a las acusaciones que se le hacen en Colombia: “Basándome en su comportamiento pasado y su naturaleza controladora, no puedo decir que me hubiera sorprendido por completo porque todos sabíamos que él era el tipo de persona que es muy controladora y abusiva”.



No obstante, durante la audiencia Poulos presentó un argumento contrario, recordando que uno de los menores sufrió de cáncer y él batalló por su vida, recibiendo una mención de la Casa Blanca por su actuar.

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS