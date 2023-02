La joven que también ejerce su profesión como DJ es uno de los testigos de la Fiscalía y quien contó ante el ente investigativo la relación que tenían John Poulos y Valentina Trespalacios.

Mientras se adelantan las audiencias en contra del ciudadano estadounidense John Poulos, principal sospechoso del asesinato de la Dj Valentina Trespalacios, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una maleta el pasado 22 de enero, se conocen amenazas a los testigos del caso.



En medio de la audiencia de imputación de cargos se conoció la renuncia del abogado del presunto asesino, Martín Riascos, quien en la diligencia se pronunció: "Nadie pensó en los problemas que esto me estaba acarreando en la vida personal".



Ahora se conocen nuevas amenazas en contra de uno de los testimonios del caso, Silvana Núñez, amiga de Valentina, quien dio a conocer varias pruebas que involucrarían a Poulos.



La denuncia fue hecha por el programa 'Testigo Directo', allí Núñez mencionó: "He recibido muchos mensajes amenazándome, que me van a esperar fuera de mi trabajo, que me van a golpear".



La mujer teme por su vida Foto: Suministrado

Nuñez también reveló que tenía el chat de WhatsApp abierto en el computador, porque Valentina Trespalacios le tenía mucha confianza, "ella se sabía mis claves, yo las de ella".



En las capturas de pantalla compartidas por Núñez se pueden leer mensajes como: "Entregaste a tu amiga, te vendiste", "te vamos a hacer pagar duro".



En la entrevista, Núñez también confesó que recibió una transacción por más de cuatro millones de pesos por parte de Poulos. "La última conversación que tuve con ella (Valentina) no fue muy agradable que digamos".



"Con lo de la transacción solo le estaba colaborándole a Valentina ya que ella se encontraba de viaje y no tenía cómo recibir la transferencia", la DJ mostró imágenes de unos comprobantes de que el dinero fue entregado a Valentina.



"Yo nunca me voy a prestar para semejante atrocidad que cometió este señor", finalizó.



Felipe Trespalacios salió en defensa de la amiga de la DJ, pues no quiere que se cometa otro feminicidio. "Mi hermana pasó momentos lindos con ella, la amaba mucho", puntualizó.

