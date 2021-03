372 dosis de vacunas en Bogotá no tenían etiqueta

Por falta de etiqueta en los frascos, 372 dosis de vacunas Pfizer no han podido ser aplicadas en Bogotá. Así lo confirmó la Secretaría de Salud en el reporte de vacunación este martes.



"Se terminó de aplicar la segunda entrega de Pfizer, con el siguiente resultado:

15.828 dosis aplicadas (372 dosis permanecen en cuarentena por falta de etiqueta y 18 dosis permanecen en custodia para revisión en farmacovigilancia por presencia de micropartículas en los viales)", indicó el reporte de la jornada.

A su vez, el Secretario de Salud, Alejandro Gómez, indicó que "el frasquito en el que venía esa dosis no venía con etiqueta. Esa es una de las condiciones para sacar un vial, a uno le tienen que mostrar la etiqueta, la fecha de expiración, absolutamente todo".



Estas dosis, que hacían parte del segundo lote de Pfizer que llegó a Colombia, iban destinadas al personal de salud y oficios auxiliares de primera línea. Así las cosas, solo han podido aplicarse 15.828 dosis de las 16.218 que llegaron de ese cargamento.

Lo que preocupa a algunos es que esos frascos sin etiqueta hayan sido recibidos por el Distrito.



"¿Quién es el responsable de esa cadena de custodia? Si el responsable es la Secretaría de Salud (...) Están ocurriendo una serie de asuntos donde finalmente cada autoridad dice 'esto no tiene que ver conmigo'", cuestionó Carolina Corcho, de la Federación Médica Colombiana.



"Si un medicamento no tiene la respectiva etiqueta, entra en duda. No se debe colocar. El que la coloque debe mirar el nombre del medicamento y estar seguro de lo que está colocando", explicó el experto en Salud Pública, el doctor Luis Jorge Hernández.



A la fecha, Bogotá ha recibido 40.826 dosis de vacunas Pfizer (para el personal de salud) y Sinovac (para los adultos mayores de 80 años). Hasta las 5 p.m. este 2 de marzo, se habían aplicado 39.581 dosis.

