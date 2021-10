En cinco días Bogotá podría quedarse sin vacunas de Moderna

La Secretaría Distrital de Salud recibió el pasado fin de semana unas 150.880 vacunas de Moderna, las cuales se han destinado para la aplicación de segundas dosis de personas mayores de 50 años o con comorbilidades, según lo sugerido por el Ministerio de Salud y Protección Social.

La Secretaría de Salud informó que la vacuna se recibió congelada y tuvo que tener un proceso de atempera miento para luego ser distribuida.

Las dosis recibidas han estado disponibles en los cerca de 25 grandes puntos de vacunación que se encuentran habilitados en Bogotá y cuyos horarios son informados todos los días a través de las redes sociales y el sitio web de la entidad.



Para acceder a la segunda dosis de Moderna, las personas no requerirán cita previa y solo deberán acercarse con su cédula y carné de vacunación.

En estos puntos masivos no hay barreras en la atención, por lo cual no importa a qué EPS está afiliado o si no lo está. Con esta entrega se espera avanzar en completar los esquemas de más de 500 mil ciudadanos y ciudadanas que recibieron la primera dosis de esta casa farmacéutica.

Pese a estas jornadas, se esperan nuevas entregas de este biológico por parte del Gobierno Nacional para poder garantizar la aplicación de todas las dosis requeridas.



La Secretaría de Salud informó que este sábado se recibieron dosis adicionales de las vacunas de AstraZeneca y Janssen, para iniciar y completar los esquemas de vacunación en personas de 18 y más años.



La entidad reitera la importancia y necesidad de iniciar y completar el esquema de inmunización contra el covid-19, con el propósito de prevenir complicaciones en caso de contagio y la muerte por esta enfermedad.



Cabe resaltar que todas las vacunas son efectivas contra las variantes del virus que circulan en la ciudad.

REDACCIÓN BOGOTÁ

