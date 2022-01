Bogotá continúa con la aplicación de primeras y segundas dosis y refuerzos de vacunas contra el covid-19.



Le contamos, a continuación, cuáles son las dosis disponibles de cada marca de vacuna y los puntos de vacunación.



(Le puede interesar: Así ha cambiado el cerebro de niños y niñas a causa de la pandemia)

¿Qué dosis de de vacunas están disponibles?

De acuerdo con el Vacunómetro de Saludata, estas son las dosis reservadas para segundas dosis por marca de vacuna (información con corte al 30 de enero):



Pfizer: 0

AstraZeneca: 29.700

Sinovac: 112.576

Moderna: 4.830



No obstante, tenga en cuenta que el 26 de enero se informó de la llegada de nuevos lotes de tres marcas, entre las que estaba Janssen (163.200 dosis)



Según confirmó el Secretario de Salud, Alejandro Gómez, a través de su cuenta de Twitter, Bogotá cuenta con dosis suficientes de Janssen, Sinovac y AstraZeneca pero no tiene dosis de Pfizer. Por otra parte, desde las piezas informativas de la Secretaría, se indicó que hay dosis limitadas de Moderna,



¿Habrá más dosis de Pfizer? Sí. Este fin de semana comenzaron a llegar a Colombia las dosis de Pfizer donadas por el gobierno de España. En total, son 1.304.550 dosis las donadas en las fechas más recientes. Aunque a Bogotá le corresponde un porcentaje de este lote, aún no se ha confirmado su llegada a los puntos de vacunación.

(Para seguir leyendo: ‘Ómicron podría ser una señal del final de la pandemia’)

¿Cuáles son los puntos de vacunación?

Recuerde que todos los días, la Secretaría de Salud publica en sus cuentas de Twitter y Facebook los puntos de vacunación en la jornada.



Estos son los activados para este lunes 31 de enero.

#ATENCIÓN📢



Estos son los puntos habilitados para la vacunación contra el covid-19 durante este lunes 31 de enero en Bogotá.



✅Acude teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad.



¡El autocuidado y la vacunación son la clave!👌 pic.twitter.com/XXzMVyWLCZ — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) January 31, 2022

EL TIEMPO