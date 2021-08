Por error, hombre recibió segunda dosis de marca diferente

Por error de una IPS en Bogotá, un ciudadano fue vacunado contra el covid-19 con biológicos de distintas marcas. Aunque debían completar el esquema con una dosis de Pfizer, la segunda que le aplicaron fue de Sinovac.



Según le contó William Ramírez a RCN , su carné de vacunación tiene las marcas de ambas farmacéuticas. “Por error me habían colocado la vacuna mal. (Me dijeron) que los disculpara, entonces yo les dije que esto no podía pasar porque mi vacuna es Pfizer y me pusieron Sinovac”, expresó el ciudadano.

Ramírez también indicó que la IPS adelanta estudios para determinar posibles efectos secundarios, aunque el paciente aseguró que solo ha sentido dolor de cabeza. En la entrevista aclaró que le aplicarán la segunda dosis de Pfizer en el mes de septiembre.



Aunque en algunos países se combinan vacunas de distintas farmacéuticas, en Colombia esto no está reglamentado. Todavía no hay estudios científicos que demuestren eficacia al mezclar dosis de laboratorios diferentes.

A corte del 9 de agosto, en la capital se han aplicado 5'752.159 dosis de vacunas contra el covid-19. El 44,4 por ciento de la población meta tiene el esquema completo de vacunación.



Este lunes, la alcaldesa Claudia López le solicitó al Gobierno aumentar la meta de inmunidad de rebaño del 70 por ciento al 90 por ciento por la cirulación de la variante delta en la capital.



EL TIEMPO