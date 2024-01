Las alertas que no tuvo en cuenta el Minsalud sobre vencimiento de vacunas contra covid

Alrededor de 62.000 vacunas contra el covid-19 para niños tuvieron que ser desechadas el año pasado en Bogotá. Estas hacían parte del lote del laboratorio Moderna suministrado por el Ministerio de Salud entre julio y octubre pasados y que expiraron en noviembre.



Así lo revelan documentos de la Secretaría Distrital de Salud conocidos en exclusiva por EL TIEMPO en los que la entidad explica por qué no recibió más dosis a las ofrecidas y precisa cuántas finalmente fueron utilizadas.



Pero además, se afirma que a pesar de la “corta vida útil y de los múltiples comunicados de la Secretaría de Salud de Bogotá, el Ministerio siguió entregando vacuna hasta un mes antes del vencimiento de la misma”.



Esas vacunas de Moderna eran para niños de entre 6 meses y 2 años de edad, con primeras y segundas dosis. Estas últimas se debía aplicar en un intervalo de 28 días entre la primera y la segunda dosis.



El debate se inició porque el exviceministro de Salud y actual secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, dijo el 12 de enero, en una rueda de prensa, que en la ciudad solo quedaban 27 dosis de vacuna contra el covid-19 para niños y que había 250.000 menores que no han completado el esquema de vacunación.



Dos días después, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, le respondió culpando a la Secretaría de no haber recibido más dosis de las que le ofrecieron y aseguró que solo había utilizado el 17 por ciento.



“La Secretaría de Salud del Distrito no nos recibió el año pasado las vacunas pediátricas, dijo que no quería recibir más, tenía disponible 133.000 vacunas, nos recibió 80.000 y de esas utilizó solamente el 17 por ciento”, señaló Jaramillo, quien también dijo que aunque había disponibilidad de vacunas, la entidad distrital adujo que “la gente no se quería vacunar”.

Dosis de Moderna Foto: Twitter: @Minsaludcol

Incluso, el Minsalud, en un comunicado confirmó que la distribución de 1’121.040 dosis a los entes territoriales y al distrito capital se inició en julio de 2023 y que “el vencimiento de dichas vacunas se presentó en cada una de estas administraciones seccionales y distrito Capital de Bogotá por la no aplicación con la debida diligencia”.



Ante esto, el representante a la Cámara Andrés Forero señaló al Ministerio de Salud de haber dejado vencer un millón de vacunas contra el covid. “Guillermo Alfonso Jaramillo confirma mi denuncia sobre vencimiento de 1’080.416 vacunas pediátricas. Sin embargo, se lava las manos y responsabiliza a entes territoriales. No explica por qué tuvo las vacunas 3,5 meses en el ministerio, ni por qué no hizo campañas de vacunación. ¡Descaro!”, publicó en su cuenta de X.



Según información de la Secretaría de Salud de Bogotá conocida por este diario y que ya es de está en manos de congresistas que preparan un debate, el Ministerio de Salud le asignó a Bogotá 133.900 dosis de Moderna pediátrica para ser distribuidas en cuatro entregas.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. Foto: Archivo particular

Pero como la Secretaría sabía que expiraban en noviembre y, por tanto eran pocos los meses que les quedaban de vida útil, accedió a apenas 78.750 dosis. De ellas se aplicaron en total 16.417. El resto no pudieron ser utilizadas.



Las entregas a Bogotá de los lotes de Moderna pediátrica se hicieron efectivas el 17 de julio, con 33.480 dosis; el 18 de septiembre, con 12.000, el 3 y el 17 de octubre pasados, con 23.270 y 10.000, respectivamente.



Todas esas vacunas tenían como fecha de vencimiento el 16 de noviembre. Esto quiere decir que el Distrito empezó a recibirlas a 4 meses de la fecha de expiración y terminó la recepción faltando apenas 29 días.



La decisión de la entidad distrital de no recibir todas las vacunas que el Minsalud ofrecía, según se lee en uno de los documentos, fue “en el marco de un ejercicio responsable para el uso eficiente de los biológicos y teniendo en cuenta el seguimiento tanto en ritmos de vacunación como en procesos de conservación de la misma y baja aceptación de la población”.



Además precisa la entidad que “los tiempos para la adherencia y aceptabilidad pueden llevar un año o más según la experiencia del programa, lo cual no fue aplicado para la vacuna Moderna pediátrica, debido a que los tiempos de uso de la vacuna desde el momento de su entrega fueron cuatro (4) meses”.



Gerson Bermont, secretario de Salud de Bogotá. Foto: Archivo particular

“Convencer a las mamás y a los papás, y a los mismos pediatras, es no es fácil; por eso meter una nueva vacuna en el esquema normal es muy complicado. Hay que hacer un trabajo de medios y sobretodo científico, hay que exponer los estudios, porque todo el mundo es muy temeroso de entrar con una nueva vacuna, máxime con esta que era contra el covid para un grupo de edad que durante toda la pandemia se dijo que no iba a ser afectado, pero el mundo se equivocó”, dijo una fuente que también conoció del tema de las vacunas vencidas en Bogotá.



Por fortuna, indicó, esa situación se presentó días antes de que el propio ministro Jaramillo le restara importancia a las vacunas contra el covid-19 en una intervención en el Congreso y que fueron consideradas “desafortunadas” y hasta le valieron calificativos de “intivacuna”.



Según el jefe de la cartera de Salud, las personas vacunadas contra la covid-19 hicieron parte de un experimento internacional. “Estamos jugando con la vida de los colombianos. No podemos ser factor de experimentación”, afirmó el 30 de noviembre pasado en la comisión primera del Senado.

María Isabel Uscher, médica pediatra Foto: Archivo particular - Red papas

Con la posición de la Secretaría de Salud y que en su momento fue expuesta por el exsecretario Alejandro Gómez coinciden expertos consultados por EL TIEMPO, que señalan que el proceso de introducir una nueva vacuna puede demorar alrededor de un año o más y que por eso también se requiere de un esfuerzo del Ministerio. Gómez fue contactado por este diario pero se abstuvo de hablar sobre el tema, solo dijo que su Secretaría en varias ocasiones le manifestó al Ministerio por qué se iban a vencer esas vacunas y que hay documentación sobre las convocatorias públicas que la entidad hizo invitando a los padres y madres de familia llevar a sus niños a los sitios de vacunación para que fueran inmunizados contra el covid y completar el esquema.



La médica pediatra y médica pediátrica y expresidenta de la Sociedad Colombiana de Pediatría María Isabel Uscher recuerda que la vacuna del covid para niños de 6 meses a 3 años llegó al país cuando, desde meses atrás, hasta el mismo Gobierno venía diciendo que en los niños no era tan grave como en las personas adultas mayores o con riesgo por comorbilidades. “Esa percepción pública demora mucho más el proceso para convencer a los pacientes”, explica la experta.



En el mismo documento de la Secretaría se relacionan que entre el 5 de septiembre y el 16 de noviembre hubo una serie de comunicaciones y reuniones de la Secretaría con diferentes actores del sector, incluidas otras secretarías de Salud del país, ISP, EPS, Supersalud, el gremio de pediatras y el Ministerio de Salud, en las que, entre otras cosas, se expuso el problema de la vida útil de las vacunas, la desactualización y la falta de socialización.



Esto deja claro que el mismo Ministerio era conocedor desde el principio de la situación que se vivía en Bogotá y de las preocupaciones de las autoridades de salud en el Distrito.

Una de ellas tiene como fecha el 5 de septiembre, cuando la Secretaría en un oficio al Ministerio de Salud señala: "Al calcular la proyección de gasto de vacunas, a partir de las cantidades disponibles y la demanda actual, a pesar de la implementación de las diferentes estrategias que permitan la vacunación sin barreras, esta Secretaría proyecta un riesgo de nuevas pérdidas de vacuna por caducidad de fechas de vencimiento y de ventanas de uso, toda vez que, con las existencias actuales superamos la capacidad de uso en la red prestadora".



Y el 23 de septiembre se indica a través de un correo electrónico que “se ha informado de manera reiterativa las dificultades que se han presentado frente a la baja adherencia por parte de los padres y/o cuidadores para la administración de esta vacuna, las cuales se ven relacionadas directamente con el bajo despliegue comunicacional en cabeza del nivel nacional”.



También señala que desde la entidad territorial se continúan fortaleciendo las estrategias establecidas para garantizar la utilización del biológico y que “dependiendo de la dinámica de aplicación de este biológico se proyectaría la solicitud de ser necesario, esto en pro de mitigar el riesgo de pérdida por fechas de vencimiento”.



“Uno no se explica cómo el Ministerio se demora para adquirir las vacunas y una vez adquiridas las tiene meses y meses guardadas en una bodega sin entregarlas, comiéndose el tiempo de eficiencia de la vacuna, y al final las da con la instrucción de que se las pongan a un grupo chirriquitico de niños y niñas, que son los más difíciles de vacunar”, dijo una fuente conocedora del proceso y que pidió no ser citada.



Lo cierto es que en el proceso, la Secretaría de Salud amplió la edad de seis meses a 2 años y luego para menores de hasta 11 años.

En estos puntos coincidieron expertos pediatras e infectólogos consultados por EL TIEMPO que conocen del tema confirman que desde que el Minsalud envió las primeras dosis de Moderna pediátricas ya se estaba advirtiendo el “vencimiento rápido” de las vacunas.



“Si vas a organizar un esquema de vacunación para los niños de 6 meses a 3 años, para conseguir unas coberturas efectivas, del 95 por ciento, normalmente se toma un poco más de un año, por lo menos, porque se tienen que hacer campañas de sensibilización, transmitir la información, buscar a los niños, y más cuando se lleva años diciendo equivocadamente que a los niños no les pasa nada”, dijo Uscher.



En la misma línea se pronuncia el infectólogo pediatra y miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría, regional Bogotá, Juan Pablo Londoño, quien señala que no ha habido una estrategia suficiente y coordinada de las autoridades para la vacunación de niños. “No existía ni ha existido una campaña de comunicación ni de incentivo a la vacunación de niños” y que por eso no se alcanzaron a “administrar” en esa población.



Además del vencimiento, el gremio de médicos pediatras advierte que las vacunas que se están aplicando en el país y, por tanto en Bogotá, son “ancestrales” (la primera generación) y están desactualizadas y no tienen el mismo efecto que las que hoy por hoy produce la industria farmacéutica mundial y que están siendo recomendadas por las máximas autoridades de salud.



De hecho, en el mundo se está dejando de utilizar la XVV1.5, la tercera generación de vacunas contra el covid, y se está empezando a suministrar una cuarta generación (la JD1). En Colombia, según Uscher, se siguen utilizando todavía la ancestral en niños y en adultos los llamados biológicos bivalentes. “Cuando ya llevan un año vacunando con la otra”.

La médica pediátrica cuenta que cuando el Invima finalmente autorizó el uso de la vacuna ancestral en a principios de 2023, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ya estaba recomendando el cambio de la vacuna bivalente para ese grupo de edad. En el país ese biológico se aprobó en julio de 2023, pero todo ese tiempo estuvo guardada en las bodegas del Ministerio de Salud.



“Los niños merecían ser protegidos desde el inicio por muchas razones. Si se presentan complicaciones (neumonías, miocarditis, MISC -síndrome de inflamación multisistémica, entre otras-), si hay mortalidad y secuelas como el long Covid en ese grupo de edad, tienen una expectativa mayor de años de vida, por lo que el impacto es significativo, además de que transmiten la infección a los que conviven con ellos, dejando un nicho de pacientes sin vacunas que se convierte en reservorio del virus, disminuyendo la posibilidad de éxito de los programas de vacunación para la población general”, precisa Uscher.



El infectólogo pediatra coincide con Uscher al señalar que en el mundo ya no se producen las vacunas de primera generación que se están disponiendo en Colombia para niños y que las bivalentes, que también se están usando pero para adultos, en la reglamentación del Minsalud no se incluye a los niños.



El experto aclara que en todo caso en el país hay vacunas de Sinovac avaladas para niños mayores 3 de años, pero que estas son de la cepa ancestral. Londoño señala que la industria farmacéutica no produce ese tipo de vacunas y que por eso no hay estudios de estabilidad más allá de los que vienen con la fecha de vencimiento.



El miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría, regional Bogotá, también explica que una vacuna después de que llega a su fecha de vencimiento no debe ser administrada, a menos que haya un estudio que soporte esa decisión, la cual debe contar con la aprobación del Invima. “Las vacunas una vez vencidas se desechan”, puntualiza.



EL TIEMPO consultó al Ministerio de Salud sobre si tenía o no conocimiento de las alertas de la Secretaría de Salud de Bogotá respecto del corto tiempo de vida útil que tenían las dosis de Moderna pediátrica y de las cuales terminaron por vencerse el 16 de noviembre, un mes después de la última entrega que se hizo a la ciudad.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

​Editor de Bogotá

En X: @guirei24

REDACCIÓN EL TIEMPO

