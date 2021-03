Así fue el robo de la camioneta que llevaba insumos de vacunación

El conductor de una camioneta azul, que hace parte del equipo logístico de un contratista de la secretaría de Salud encargado de apoyar la distribución de insumos de la vacunación contra el covid-19, fue robado este martes pasadas las 7:30 de la noche.



A esta hora avanza un operativo de diferentes especialidades de la policía para dar con el paradero de esta camioneta en la que iban 10 cajas térmicas destinadas a almacenar las vacunas. Por fortuna, no había ningún biológico abordo.

Según se ha podido establecer, el contratista salió desde una bodega de despacho en el barrio San Fernando antes del asalto. Cuando estaba cerca de su vivienda, fue abordado por delincuentes que lo intimidaron y golpearon con armas de fuego. Los hechos sucedieron en la calle 74A con carrera 60.



"Fue abordado llegando a su residencia, probablemente no se conocía el transporte de estas cajas", precisó el coronel Nelson Quiñónez, subcomandante de la Policía de Bogotá, quien aclaró que el vehículo no contaba con acompañamiento de sus hombres ya que estos operativos están destinados es a la movilización de las vacunas, no a la de insumos.



"El operador logístico es el que almacena las cajas que luego son trasladas en containers desde Fontibón a la Secretaría de Salud, de ahí salen en vehículos escoltados a distintos centros asistenciales de la jornada de vacunación", precisó el alto oficial.



A esta hora, hombres de la Sijín, la Sipol y el Gaula de la Metropolitana hacen un barrido cuadra a cuadra para dar con el paradero de la camioneta y de los delincuentes que la hurtaron.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, explicó que anoche llegaron a la ciudad más vacunas Pfizer que serán distribuidas en 11 hospitales más, y se refirió al robo. "Lamentamos el incidente que tuvo el operador logístico, l policía de Bogotá está al frente", manifestó la mandataria.​



Por su parte, el Ministro de Defensa, Diego Molano, manifestó que dio instrucciones a la Policía Nacional para "investigar el robo de camioneta contratista de salud en Bogotá y reforzar el dispositivo de seguridad para la vacunación".

BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotáET

Con información del Noctámbulo de Citytv.