‘El 90 % de Bogotá estará vacunado a fin de mes con la primera dosis’

Bogotá camina hacia la inmunidad total frente al coronavirus, y se espera que a fines de este mes ya esté vacunada, por lo menos con una dosis, el 90 por ciento de la población de la capital.

“Ese es el propósito”, aseguró con optimismo el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez López. Médico, especialista en auditoría de salud, el alto funcionario dijo que “en junio, de cada 100 exámenes, 40 resultaban positivos. Hoy, solo dos son positivos”.



El secretario Gómez anunció, además, que mañana comienza la vacunación en los colegios. Al iniciar su diálogo con EL TIEMPO, citó cifras sobre el avance de la vacunación en la ciudad.



“En Bogotá somos 7’834.167. Si sacamos las personas mayores de 12 años, esto es lo que llamamos ‘población vacunable’, son 6’668.741 personas. De ellas, con primeras dosis, se han aplicado 4’931.879, y esquemas completos, que incluyen no solo las vacunas de dos dosis, sino las vacunas de Janssen de dosis únicas, son 3.940.543”, reveló.

Y, en el caso de los refuerzos, ¿cuál es la cifra?

En refuerzos a personas mayores de 70 años o con comorbilidades se han aplicado 76.894 vacunas.

¿Cuál es entonces el gran total?

El total de dosis aplicadas es de 8’972.402, lo que significa que tenemos una cobertura, en el caso de primeras dosis, por encima del 82 por ciento; y en el caso de segundas dosis o esquema completo, por encima del 65 por ciento.

¿Bogotá tiene vacunas suficientes?

Sí. Contamos con dosis suficientes de todos los laboratorios, y los 35 grandes puntos de vacunación funcionan de domingo a domingo, de 8 a. m. a 5 p. m.

¿Tendremos Navidad con una ciudad vacunada?

Ese es el propósito. Uno de los objetivos del Distrito es que el 30 de noviembre se pueda cumplir con el 90 por ciento de las primeras dosis aplicadas en la población.

¿Quiénes se vacunan más, los hombres o las mujeres?

Con al menos la primera dosis, 55 por ciento son mujeres y el 45 por ciento son hombres.

¿Cuántos habitantes de la calle han sido vacunados?

​Han sido aplicadas 3.914 dosis a habitantes de calle.

¿Cuántos migrantes han sido vacunados?

Se han aplicado 10.770 dosis.

¿Cómo va la vacunación de niños de 3 años?

Bogotá tiene más de 800.000 niñas y niños entre los 3 y los 11 años; a la fecha hemos logrado vacunar a 29.000 de ellos y estamos en el proceso de ampliar puntos y estrategias de vacunación para lograr una mayor y mejor cobertura.

¿Cómo avanza la vacunación en escuelas, colegios y universidades?

En el caso de las universidades, se han aplicado 37.866 dosis, y en colegios, tanto públicos como privados, se han aplicado 25.811 en población de 12 a 17 años. A lo ya hecho, y de la mano de Edna Bonilla y el equipo de Educación, iniciamos mañana lunes 8 de noviembre vacunación en colegios, y contamos con casi 60 instituciones educativas programadas para jornada de vacunación desde este 8 de noviembre.

¿En cuántos colegios se aplicarán vacunas desde mañana?

Privados: 28. Públicos: 29.

¿Se espera vacunar a 13.207 estudiantes solo mañana?

Día a día serán más colegios para lograr hacer realidad nuestra meta de ‘Vacúnalos en noviembre para que estén protegidos en diciembre’.

¿A los estudiantes se les exigirá carné de vacunación para asistir a clase?

No, no se trata de exigirles carné a los estudiantes, sino de tener unos niveles óptimos de vacunación. La falta de carné no impide procesos educativos.

¿El año entrante colegios y universidades vuelven a la normalidad?

A partir del 1.º de enero de 2022, todas las actividades regresan a la presencialidad completa; si se requiere volver a que la economía esté al 100 por ciento, es necesario que los niños y niñas retornen a sus actividades educativas de manera presencial, los padres retornen a la presencialidad en sus lugares de trabajo; en el caso de las universidades, el próximo año todas deberían retomar su actividad presencial.

¿Cómo es el cuadro de edades de gente vacunada?

​Las personas con más de 50 años de edad tienen niveles de vacunación del 80 por ciento; los mayores de 70 van por encima del 85 por ciento. Con la población que tiene entre 30 y 50 años, la cobertura de vacunación está alrededor del 60 por ciento. Entre los 18 y los 30 años, la cobertura fluctúa entre el 15 y el 25 por ciento, y es por eso que a esta población económicamente activa y que probablemente sea la que más acude a los establecimientos de carácter cultural, social o deportivo, le estamos haciendo una invitación especial para que acuda de manera masiva durante la semana que nos falta antes del 16 de noviembre a iniciar o terminar su proceso de vacunación.

¿Qué sanciones se aplicarán en Bogotá a restaurantes, bares, discotecas, cines, teatros, estadios, museos y ferias que permitan el ingreso de personas no vacunadas?

Desde clausura temporal del establecimiento hasta sanciones pecuniarias.

¿Cómo se verificará la autenticidad del documento de vacunación?

Presumimos la buena voluntad de las personas y la veracidad de la información. Sin embargo, la Secretaría de Salud y la Alcaldía Mayor se reservan el derecho de hacer las pesquisas del caso por muestreo frente a la autenticidad de los carnés de vacunación que se presenten en los distintos establecimientos.

¿A qué se expone quien falsifique el carné o certificado de vacunación?

​Quien efectúa la falsificación del carné de vacunación incurre en el delito de falsedad material en documento público, que tiene previsto una pena de prisión de 48 a 108 meses, según el artículo 287 del Código Penal, y quien lo utiliza comete el delito de uso de documento falso, que tiene pena de prisión de 4 a 12 años, según el artículo 291 del mismo código, sin perjuicio de las sanciones que puedan aplicarse por la violación de medidas sanitarias.

¿Qué hacer con las personas que médicamente no pueden vacunarse?

Según los anexos técnicos de cada biológico que se está aplicando en el país, las vacunas contra covid-19 en su ficha técnica no cuentan con contraindicaciones.

¿Qué tan grave ha sido en Bogotá el problema de salud mental?

Hay que reconocer que en el caso de la salud mental en la capital, por la pandemia se han exacerbado situaciones tan serias como los problemas de ansiedad, depresión e ideación suicida. Por eso establecimos la atención prehospitalaria o a domicilio en salud mental. Además, tenemos diferentes líneas de emergencia para este tipo de problemas y otros asociados a la violencia y al consumo de sustancias psicoactivas. Uno de los elementos que han generado tal nivel de angustia, de desasosiego en la sociedad, es el dolor enorme que sufrimos en la pandemia. La dificultad para velar y llorar a nuestros muertos.

¿Es verdad que las mujeres embarazadas no se pueden vacunar?

No, no es cierto. De hecho, hay una altísima indicación de vacunarse contra el covid-19 para prevenir la enfermedad en la mujer y permitirle que, a través del cordón umbilical, pueda transmitirle esas defensas al bebé que va a nacer. De modo que la vacuna está absolutamente indicada después del tercer mes de embarazo y hasta 40 días de posparto.

Las cifras de contagios y de muertes por covid-19 en la ciudad son muy bajas. Pero ¿el riesgo del cuarto pico de contagios, que se temía para octubre, aún existe?

El riesgo es real, dado que la transmisión de Sars-CoV-2 a nivel mundial sigue activa, aún a nivel internacional no hay ningún país que pueda afirmar que ha eliminado el covid-19. Por eso debemos mantener cero tolerancia a la enfermedad, avanzar hacia un plan de manejo como país que permita la reapertura plena de las actividades económicas y propias de las personas. Sin embrago, si se llegara a presentar un pico, se espera que, con el avance en la vacunación de la población, las complicaciones y muertes sean menores, lo cual mostraría un impacto leve para la ciudad. El monitoreo permanente de la pandemia será una herramienta clave para evaluar el comportamiento de la situación.

¿Hasta cuándo seguirá siendo obligatorio el uso del tapabocas en Bogotá?

​Por lo pronto sí; el uso del tapabocas se mantendrá mientras no se cuenten con definiciones más precisas de tratamientos farmacológicos y que a nivel mundial se pueda establecer que entremos en una fase de control de la enfermedad.

¿Es cierto que algunos países de Europa no aceptan la vacuna Sinovac?

La Unión Europea y los EE.UU. han autorizado a la fecha el ingreso de los viajeros de las vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, a raíz de los resultados positivos de las evaluaciones en su seguridad y eficacia que ha efectuado la EMA, que es la Agencia Regulatoria de la Unión Europea. Sinovac aún no ha sido aceptada en la Unión Europea ni en EE. UU. Algunos de los países están adelantando los estudios para poderla incluir.

¿Qué ocupación tienen hoy las UCI?

Hasta el viernes, el porcentaje de ocupación de UCI total se encontraba en 66,8 por ciento con 1.198 camas de UCI ocupadas de 1.794 camas de UCI reportadas por las IPS de la ciudad, y el porcentaje de ocupación de UCI por covid-19 se encontraba en 45,5 por ciento, con 268 camas de UCI-covid ocupadas de 589 camas de UCI reportadas por las IPS de la ciudad, presentando en la última semana una tendencia a la disminución.

¿Cuántas pruebas se hacen al día y cuántas resultan positivas?

Bogotá llegó a hacer más de 22.000 pruebas PCR por día en el momento en que lo requirió; por supuesto, la demanda de este tipo de muestras cada vez es menor. El nivel de positividad está cerca del 2 por ciento, significa que de cada 100 pruebas solo 2 resultan positivas y 98 negativas, lo que pone de presente el momento epidemiológico de tranquilidad que vivimos.

¿Cómo va el plan para que Bogotá elabore vacunas?

El plan va bien. Tuvimos que rediseñar un poco nuestra estrategia pues las casas farmacéuticas que ya están vendiendo vacunas no tienen ningún interés ni incentivo para hacernos una transferencia de tecnología que nos permita fabricar vacunas localmente. Ellas ya tienen un mercado asegurado que no quieren compartir con nadie. Por eso nos hemos acercado a farmacéuticas que están desarrollando sus vacunas para covid-19 y que además cuentan con experiencia en el desarrollo de otras vacunas. Están mucho más abiertas y dispuestas a formar una alianza con el distrito y las empresas privadas locales, en la que se dé una transferencia de tecnología que nos permita fabricar localmente no solo la vacuna de covid-19, sino también otras que hacen parte del Plan Ampliado de Inmunización.

¿Cuántas personas han muerto y cuántas han sido contagiadas en Bogotá durante toda la pandemia?

Con corte al 3 de noviembre y con muchísimo dolor, la ciudad de Bogotá tiene que reportar 27.674 personas fallecidas por causa básica del covid. Han sido 27.674 familias que se han visto sumidas en el dolor por esta epidemia terrible. Frente al número de positivos, el dato es de 1’455.737 personas.

¿Cuándo volverá la presencialidad plena a Bogotá?

Nuestro propósito es que a partir del 1.º de enero de 2022 la ciudad de Bogotá esté en un 100 por ciento de actividad presencial gracias al proceso de cuidado que hemos tenido entre todos y al avance en nuestro programa de vacunación.

¿Cuál es el aprendizaje que le dejó la pandemia a Bogotá?

Hemos pasado la más dura prueba de tipo sanitario, económico y social de la que tengamos memoria en nuestras vidas. El virus nos puso a prueba y logramos pasarla con un costo humano inimaginable, pero también con una demostración de solidaridad, creatividad y resiliencia de la que tenemos que estar orgullosos. No se trata de negar la enorme crisis que tuvimos y de la que aún no salimos totalmente, pero hay motivos para el optimismo, hay razones para la esperanza.

YAMID AMAT*

ESPECIAL PARA EL TIEMPO