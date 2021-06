Desespero en filas de vacunación porque no hay dosis Pfizer

Nuevamente en Bogotá se vivió una jornada de largas filas, muchos ciudadanos dicen que fueron citados para que les aplicaran la segunda dosis de la vacuna Pfizer y que cuando iban a la mitad de la fila o casi llegando les advertían que se habían acabado.



Por ejemplo, en el occidente de Bogotá, hubo varios reclamos. En el Dorado Plaza, uno de los puntos de vacunación, decenas de ciudadanos llegaron a ser inmunizados pese a la información advertida por la Secretaría de Salud. “Yo vengo desde Somondoco (Boyacá) solo para vacunarme y me salen con que ya se acabaron, que no hay más”, dijo Julio Roberto Vaca Perilla.

Emilce Gutiérrez dijo que también había hecho la fila pero que hasta ese momento se enteró de que no hay vacunas disponibles de esa dosis.

Otro ciudadano, Domingo Suárez, dijo que lo que se advirtió era que quienes estaban programados sí iban a ser vacunados, pero al final “no hubo para nadie”, aseguró.



Hay que recordar que la Secretaría de Salud informó esta semana que el proceso de vacunación continúa en la ciudad de manera normal, pero que ante la baja disponibilidad de dosis de Pfizer, el biológico de esta marca no se estará aplicando en los centros comerciales habilitados para vacunación.

La ciudad tiene 34.885 dosis de Pfizer que serán utilizadas para segundas dosis que estén programadas y que en este momento están en poder de las EPS.

Sin embargo, según Jessica Castelblanco no es cierto que en las EPS las estén aplicando. “Soy docente del Distrito por tanto mi EPS es Servisalud, hoy llegué a aplicarme la segunda dosis, según la cita que había agendado con antelación y la sorpresa fue que no hay vacuna Pfizer para segunda dosis”.



Explicó que la respuesta del personal fue que debía esperar a que la llamaran. “Los 21 días después de mi primera dosis se vencían el lunes 21 de junio, ya me pasé de los días estimados según el estudio realizado por Pfizer. No están garantizando la agenda de vacunación, nadie responde”.

A partir de mañana jueves 24 de junio, la ciudad espera ponerse al día con las segundas dosis de Pfizer que no han podido ser aplicadas por limitación del biológico, en cuanto le sea entregado. “La novedad es que en el momento no hay vacuna Pfizer en los centros comerciales, solamente se vacunará con ese biológico a quienes fueron agendados por sus EPS”, manifestó el secretario de salud, Alejandro Gómez. La entidad le confirmó a EL TIEMPO que no ha recibido nuevas dosis por parte del Gobierno Nacional.



Filas para recibir la vacuna contra el covid-19 en el cubo de Colsubsidio. Foto: Mauricio Moreno

La ciudad sigue avanzando con su proceso de vacunación contra el covid-19. La ciudad superó las tres millones de dosis aplicadas y continuará aumentando sus esfuerzos para lograr la inmunidad de rebaño.



REDACCIÓN BOGOTÁ

