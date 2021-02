El país aplicó 7.836 vacunas en segunda jornada de inmunización

Técnicamente la primera persona vacunada ayer en Bogotá fue Claudia Benavides, una enfermera que ha dedicado 19 años de su vida a salvar vidas y que invirtió el 2020 en enfrentarse a una pandemia que ha matado a 13.489 personas en la capital. “Ha sido agotador, física y emocionalmente. Que haya llegado la vacuna es un beneficio”, dijo Benavides, quien les concedió a los medios unos minutos antes de empezar su turno en la UCI de la Clínica Colombia.

Pero casi al tiempo de esta, la primera inmunización contra el covid-19 en la ciudad, empezaron a verse imágenes de la aplicación en otros ocho centros de salud. La orden, desde la Secretaría de Salud, fue que a las 7 a. m. se debía iniciar el proceso en simultáneo en los nueve hospitales elegidos para aplicar 12.318 dosis de las 12.582 que le correspondieron a Bogotá del primer lote de Pfizer, que aterrizó en Colombia el lunes pasado.



Se vieron imágenes desde el Hospital de Kennedy, donde el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, acompañaban en su día a los doctores Andrés Almanza y Diana Forero y a la enfermera María Rubiano. Luego, las cámaras ‘poncharon’ a Rocío Pérez, enfermera del Instituto Nacional de Cancerología.



Después siguieron Nubia Lucía Rojas, patrullera y auxiliar de enfermería del Hospital de la Policía. Rojas lleva un año separada de su hija: “Ha sido muy duro. Uno necesita llegar a casa y recibir un abrazo, unas palabras para seguir adelante”.



Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el doctor Federico Fernández se convertía en el primer vacunado del hospital Simón Bolívar. Una vez inoculado, volvió a sus labores. Lleva 27 años en esta institución, es especialista en medicina interna, neumología y medicina crítica, y coordina la UCI de quemados y las UCI de la Subred Norte.



“Recibir la vacuna es importante, es el cambio; la persona que se vacuna, si tiene la enfermedad, es leve, no hay hospitalizaciones, no hay mortalidad”, explicó el especialista.



En el centro también respiraba aliviada, Ella Patricia González, nefróloga pediatra. “Fue el día más esperado y anhelado del último año de mi vida. Me siento muy feliz por haber llegado invicta a este momento”, dijo luego de recibir el carné que acredita que recibió la primera dosis. Y así siguió la jornada, ágil. Las cámaras se fueron y los vacunadores continuaron preparando jeringas, diluyendo, aplicando y diligenciando certificados.



De acuerdo con la alcaldesa Claudia López, con corte a las 7 de la noche, 7.054 dosis, equivalentes al 57 % del total que se distribuirá en la ciudad en este primer turno, habían sido aplicadas en Bogotá y este viernes continuará una nueva jornada de inmunización.



En el país, con corte a las 5 p. m., iban 7.854. Todos recibirán el segundo pinchazo a partir del 11 de marzo.



En otras ciudades



En Cundinamarca, la vacunación comenzó un poco más tarde en Zipaquirá. El primero en la lista fue el médico internista Antonio Alejandro Romero, quien presta sus servicios en la UCI. De este primer lote se aplicarán en total 1.770 dosis en 23 UCI de 13 municipios.



En Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena se aplicaron las primeras dosis del fármaco sin complicaciones y en la cantidad planeada.



El primer turno fue para la capital de Antioquia, donde a las 7:13 a. m., Alba Rocío Montoya, auxiliar de enfermería del Hospital General de Medellín, recibió la primera vacuna.“Le queda a uno un calorcito en todo el brazo (...) pero ya, tuve que esperar 30 minutos después de la vacuna y sigo trabajando”, dijo la mujer.



Así se dio apertura al proceso de inmunización de 700 personas en la capital paisa y en Envigado, Itagüí, Bello, Sabaneta, Rionegro y La Ceja. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, dijo que se espera que mañana se haya aplicado la mayoría de las 6.570 dosis que recibió.



En Barranquilla, donde estuvo el presidente Iván Duque, la primera vacuna le correspondió a Liseidis Pérez Salas, aseadora del hospital el Camino Adelita de Char. Fue a las 8:30 de la mañana. “No tengo ningún malestar, mi presión está bien, estoy perfectamente. El Presidente me dijo que era una mujer valiente”, manifestó.



La capital del Atlántico recibió 2.556 vacunas, que están siendo aplicadas también en los hospitales de Barranquilla, General del Norte, Iberoamérica, Bonnadona y el Cari.



En Cali, que debía comenzar en la mañana el proceso, pero fue aplazado para las 2 de la tarde, para que pudiera llegar el ministro de Justicia, Wilson Ruiz fue vacunada en primer lugar la auxiliar de enfermería Sandra Milena Herrera, del Hospital Universitario del Valle.



De las primeras vacunas que llegaron al país, al Valle le tocaron 5.184 dosis y ayer se aplicaron 54 en el hospital Universitario del Valle, 40 en la Clínica Unidos por la Vida, 120 en la Clínica Imbanaco y 100 en la Clínica Valle del Lili.

Redacción Bogotá y Nación

