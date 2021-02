Nuevo choque de alcaldesa de Bogotá y el Ministro de Salud

Después de tres días de haber terminado de aplicar las 12.582 dosis de Pfizer que recibió Bogotá del primer lote de vacunas que llegó al país (50.000), la alcaldesa Claudia López escribió un tuit que llevó al ministro de Salud, Fernando Ruiz, a contestarle públicamente.



Esta no es la primera vez que los dos altos funcionarios, quienes meses atrás tenían una buena relación, se enfrentan con mensajes en las redes sociales.

(Bogotá completa dos días sin vacunar a pesar de tener la logística)



El mensaje que en esta ocasión generó la discordia fue una en el que la mandataria reclama por que no ha recibido biológicos del paquete de 192.000 dosis de Sinovac, que llegaron al país el pasado sábado.



"Termina otro día sin que distribuyan las vacunas Sinovac que llegaron desde el sábado. Estamos en una carrera contra un tercer pico de Covid19, con la muerte, dolor y desempleo que puede causar! En Bogotá ya demostramos que estamos listos....a la espera de vacunas para continuar", publicó claudia López a las 7:43 de la noche de este lunes 22 de febrero.

Alcaldesa 2 días de programación de logística de distribución son poco frente a los efectos en muerte, dolor y desempleo por días sin medidas que tuvo la ciudad en Diciembre. Como anunciamos el viernes en el PMU hoy sale la resolución de asignación. @MinSaludCol @infopresidencia https://t.co/OhhdIfF5O2 — Fernando Ruiz (@Fruizgomez) February 23, 2021

(¿Cómo serán convocados los mayores de 80 para vacunarse?)



Y poco minutos después, el Ministro le contestó a la mandataria recordándole la falta de medidas en diciembre en Bogotá para evitar las aglomeraciones: "Alcaldesa 2 días de programación de logística de distribución son poco frente a los efectos en muerte, dolor y desempleo por días sin medidas que tuvo la ciudad en Diciembre. Como anunciamos el viernes en el PMU hoy sale la resolución de asignación".



López no se quedó callada y de inmediato le refutó y le dijo que era una agresión con soberbia y que eso no iba a salvar vidas, pero sí la vacunación masiva.



"Apreciado Ministro, el pico en Diciembre/Enero lo tuvo el mundo. Bogotá salió adelante en 5 semanas. Agredirme con soberbia por preguntar sobre la entrega de las vacunas no salva a nadie. Vacunar masivamente si salvará millones. Esperamos que cumplan las entregas que anunciaron", escribió López.



Pero Ruiz volvió y le contestó y también le dice que lea con el mismo lente los mensajes de ella: "Alcaldesa hay formas para preguntar ud tiene consciencia que ayer 4pm entregaron la info adulto mayor sin base de datos. Sabe que nos toca completar las otras ciudades. Su unilateral exigencia entiende agresivo mi tweet. Por favor lea el suyo con el mismo lente".

Alcaldesa hay formas para preguntar ud tiene consciencia que ayer 4pm entregaron la info adulto mayor sin base de datos. Sabe que nos toca completar las otras ciudades. Su unilateral exigencia entiende agresivo mi tweet. Por favor lea el suyo con el mismo lente. @infopresidencia https://t.co/p9xpj58Z9J — Fernando Ruiz (@Fruizgomez) February 23, 2021

El pasado 8 de enero la alcaldesa y el Ministro de Salud también habían protagonizado un duro cruce de mensajes en la misma red social. En esa ocasión, la alcaldesa reclamó en Citytv que el gobierno había inclumplido con el cronograma de vacunación. Y Ruiz le contestó que dejara de poner cortinas de humo y sumiera la responsabilidad del contagio en la ciudad y le recordó que su Ministerio no ha hecho sino apoyarla.



"Alcaldesa deje de poner cortinas de humo a su responsabilidad sobre el contagio de Bogota.@MinSaludCol no ha hecho más que apoyarla,nunca nos hemos comprometido en fechas de vacunas ni hemos cerrado opción de compra. Enfoquémonos en sacar a la ciudad de la crisis. @infopresidencia", escribó Ruiz a principio de enero, cuando la ciudad pasaba por el segundo pico de contagio con covid-19.