Este sábado escogen a los primeros que serán vacunados en Bogotá

En entrevista con EL TIEMPO, la alcaldesa Claudia López reiteró que la vacunación contra el covid-19 comienza en Bogotá el sábado 20 de febrero y que los primeros que serán vacunados son el personal de la salud que está en la primera línea de atención.



Sin embargo, como en un primer momento la ciudad solo va a recibir 7.673 vacunas, se tendrán que escoger, entre el personal de primera línea, a quienes se les va a aplicar esas primeras dosis.



Esa selección se realizará, según la mandataria, este sábado, durante el comité de coordinación de vacunación en Bogotá, que se instalará esta sábado y al que fueron convocados todas las IPS y EPS que hay en la capital del país.



Es decir, que de los 29.000 profesionales de la salud que están en la primera línea, que son los de urgencias y unidades de cuidados intensivos que atienden enfermos de covid, los primeros 7.673 serán los primeros en recibir la inmunización.



"De los 29.000, nos toca a escoger quienes en concreto son las 7.673 personas que vamos a vacunar. Eso lo vamos acordar este sábado, y arranca la logística", aseguró la alcaldesa.



Y agregó: "¿A quiénes? Al personal médico y asistencial de salud de primera línea, es decir, a gente que de verdad ha estado atendiendo covid o en hospitalización o en UCI".



La mandataria recordó que el Gobierno Nacional anunció que entre el 18 y 19 estará entregando las primeras dosis de vacunas y que el 20 se dará inicio al proceso.



Claudia López también dio que espera que lo que no se cumpla del anuncio de entrega de un millón de vacunas en febrero, se haga en marzo, junto con las que se deben realizar en ese mes.



"Del anuncio del Gobierno Nacional de que vacunaríamos a un millón de personas en febrero, que desafortunadamente no se cumplió, esperamos que se reprograme en marzo, y cumplir lo que íbamos hacer en febrero y lo que toque hacer en marzo y no que eso se aplace indefinidamente", afirmó la mandataria bogotana.



