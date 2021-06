10 preguntas y respuestas sobre la vacunación en Bogotá

Este viernes 18 de junio Bogotá cumple, exactamente, cuatro meses después de que se aplicara la primera dosis de vacuna contra el covid-19.



Hoy, Bogotá ya ha vacunado a ciudadanos priorizados en las etapas 1, 2 y 3, y en los últimos días comenzó a aplicar dosis para personas de la etapa 4.



EL TIEMPO, en sintonía con el proceso de vacunación líder en el país (en dosis aplicadas), responde 10 preguntas claves que podrían tener los ciudadanos.



1. ¿Quiénes se pueden vacunar en este momento?

Los ciudadanos que estén priorizados en las etapas:



Uno:

- Mayores de 80

- Talento humano de salud en primera línea



Dos

- Población entre 60 y 79 años

- Talento humano en salud

- Médicos tradicionales

- Estudiantes del área de salud en práctica



Tres

- Población entre 50 y 59 años

- Población entre 16 y 59 años con comorbilidades

- Profesores de jardines, colegios y universidades

- Cuidadores

- Fuerza pública

- Guardia indígena y guardia cimarrona

- Talento humano de funerarias, centros crematorios y cementerios

- Unidad de Búsqueda

- Migración Colombia

- Máxima autoridad de Policía y Sanitaria nacional, municipal, distrital y departamental.

- Personal de la Fiscalía



Cuatro

- Población de 40 a 49 años.

- Habitantes de calle

- Talento humano de comisarías

- Entre otros



2. ¿Cuáles son las comorbilidades de la etapa III?

- Enfermedades hipertensivas

- Diabetes

- Insuficiencia renal

- VIH

- Cáncer

- Tuberculosis

- EPOC

- Asma

- Obesidad

- En lista de espera de trasplante de órganos vitales

- Enfermedad isquémica del corazón

- Insuficiencia cardiaca

- Arritmias cardiacas

- Enfermedad cerebrovascular

- Desórdenes neurológicos

- Síndrome de Down

- Inmunodeficiencia primaria

- Esquizofrenia

- Autismo

- Trastorno bipolar

- Discapacidad cognitiva

​- Fibrosis quística



Si usted tiene entre 16 y 59 años y tiene al menos una de estas comorbilidades, revise en el portal Mi Vacuna si está priorizado. Si no, allí mismo podrá registrarla y seguir las instrucciones.



De todas maneras, puede contactarse con su entidad prestadora de salud para confirmar cómo puede quedar registrado.



3. ¿La vacunación es solo con cita de agendamiento?

No. En Bogotá, los ciudadanos en etapa 1, 2, 3 o 4 pueden bien ser agendados por su EPS o acercarse a uno de los puntos de vacunación dispuestos por el Distrito en caso de que no hayan sido citados.



En el caso de las personas menores de 45 años, solo pueden acercarse de manera libre a los puntos de vacunación si están priorizados en Mi Vacuna.

4. ¿Hay pico y cédula para ir a vacunarse en Bogotá?

Solo para un grupo poblacional. Le explicamos.



Hay pico y cédula para personas entre los 45 y 49 años, así:



Viernes 18: 4, 5 y 6

Sábado 19: 7, 8 y 9

Domingo 20: 0, 1, 2 y 3



No hay pico y cédula para los mayores de 50 años. Pueden asistir solo presentando su cédula.



No hay pico y cédula para los menores de 49 años. Pero solo pueden ir si están priorizados en Mi Vacuna.



¡Avanza la vacunación contra el covid-19 en Bogotá! Si tienes entre 45 y 49 años, ten presente el 𝐩𝐢𝐜𝐨 𝐲 𝐜𝐞́𝐝𝐮𝐥𝐚. Hoy, documento terminado en 4-5 y 6.



✅Personas con 50 o más años y aquellas priorizadas en Mi Vacuna (comorbilidades) pueden asistir sin pico y cédula. pic.twitter.com/Di8iFcOZj7 — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) June 18, 2021

5. ¿Dónde me puedo vacunar?

A estos puntos de vacunación puede asistir únicamente si su EPS no le ha programado cita previa.



1. Centro comercial Santafé

2. Centro comercial Plaza Imperial

3. Centro comercial Parque Colina

4. Centro comercial Bulevar Niza

5. Centro comercial El Retiro

6. Centro comercial Metrópolis

7. Centro comercial Dorado Plaza

8. Centro comercial Avenida Chile

9. Plaza de los Artesanos

10. Centro comercial El Edén

11. Biblioteca El Tintal

12. Centro comercial Plaza de las Américas

13. Centro comercial Paseo Villa del Río

14. Centro Mayor centro comercial

15. Centro comercial Mallplaza

16. Codabas (Central de Abastos del Norte)

17. Centro comercial Portal 80

18. Centro comercial Nuestro Bogotá

19. Coliseo Tibabuyes

20. Coliseo Molinos

21. Coliseo Villa de los Alpes

22. Coliseo Cayetano Cañizares

23. Coliseo La Palestina

24. Coliseo Metropolitano Tunal

25. Corferias (no aplica para menores de 45 años)



Sin embargo, tenga en cuenta que su EPS lo puede agendar y le puede asignar su cita con hora y punto específico de vacunación. Esté atento a su celular, especialmente a los mensajes de texto.

6. Si me dio covid-19, ¿me puedo vacunar?

Si a usted se contagio de covid-19, haya sido sintomático o asintomático, debe esperar un mínimo de tres meses para recibir la vacuna.

7. ¿Cuáles son los efectos?

La Secretaría de Salud explica al respecto:



"Luego de recibir la vacuna contra el covid-19 se pueden presentar algunas reacciones o síntomas en el cuerpo que son catalogados por los especialistas en salud como leves:



✔️ Dolor en la zona de la aplicación de la vacuna



✔️ Dolor de cabeza



✔️ Dolor muscular



✔️ Escalofríos



✔️ Fiebre con temperatura mayor a los 38 grados centígrados.



✔️ Fatiga



Estas son las reacciones esperadas luego de recibir la vacuna contra covid-19, las cuales pueden durar entre tres y cinco días, de manera leve; si los síntomas persisten por más días o se tornan más intensos o severos, se debe llamar a la EPS para que un médico profesional revise el caso y tome las acciones de atención en salud necesarias".

8. Me vacuné en el exterior, ¿qué hago? ¿Y si me falta la segunda dosis?

Debe ingresar a Mi Vacuna, hacer clic en 'Consultar mi priorización', diligenciar los datos que le soliciten y, una vez surtido ese proceso, le saldrá un recuadro que le preguntará si fue vacunado o no en el extranjero. Allí debe responder.



De todas formas, también se recomienda ponerse en contacto con su EPS para reportar que fue vacunado en el exterior.



Ahora, si se aplicó una vacuna de dos dosis y le falta la segunda, consulte con su EPS el proceso que debe seguir.

9. Si no tengo EPS, ¿qué hago?

Tiene dos opciones, la primera es hacer la consulta en Mi Vacuna. Si en el momento de ingresar su documento no está registrado, debe completar los datos que la plataforma le solicita y, luego, recibirá un correo electrónico con las instrucciones a seguir.



La segunda es registrarse en un formulario on line de la Secretaría Distrital de Salud.



10. ¿Cómo va la vacunación en Bogotá? ¿Cuántas vacunas quedan?

Bogotá ha logrado superar las 60.000 dosis aplicadas por día. Al 17 de junio, este es el avance en vacunación:



Total de dosis aplicadas: 2'757.002



1'919.652 son primeras dosis (avance del 35,01 %)

837.350 son segundas dosis (avance del 15,27 %)



Las cuentas



A Bogotá le han entregado 3'308.416 dosis

Ha aplicado 2'757.002

Tiene en reserva para segundas dosis 94.164



Le quedarían aún 457.250 primeras dosis.

