Bogotá recibirá este miércoles las vacunas contra el covid-19

En la mañana de este miércoles, el Ministerio de Salud le hará entrega de las primeras dosis de vacunas a Bogotá. La confirmación la hizo la alcaldesa Claudia López, quien también dijo que el jueves arrancará el proceso.



"Agradezco al Ministro de Salud su confirmación de que mañana nos entregarán las vacunas y empezaremos la vacunación el jueves a las 7am con el personal de salud de primera línea agendado en 7 hospitales", señaló la mandataria en su cuente de Twiiter.



Según la mandataria, el propio ministro de Salud, Fernando Ruiz, la llamó a confirmarle que este miércoles le hará entrega de las primeras vacunas asignadas a la ciudad y que el jueves a las 7 de la mañana la acompañará, junto con la vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez, en el hospital de Kennedy, donde se iniciará la vacunación.



El proceso se iniciará en siete hospitales donde ya se han realizado simulacros, ellos son: El Hospital de la Policía Nacional, el Instituto Cancerológico, el Hospital de Kennedy, el Hospital Simón Bolívar, el Hospital Santa Clara, la Fundación Santa Fe y el Hospital Universitario Mayor Méderi.

De acuerdo con López, el proceso comenzará a las 4 de la madrugada con la distribución y entrega de los biológicos.



Cabe recordar que la capital del país recibirá un primer lote de 12.562 vacunas y que los primeros que serán vacunados son el personal de la salud de primera.



La mandataria insistió en el ofrecimiento de vacunas al Amazonas. "Bogotá, con generosidad, está dispuesta, si el Ministerio de Salud así lo requiere, de que demos unas de nuestras vacunas para que se alcance a vacunar a las 330 de personal de salud de primera línea del Amazonas", afirmó.



Sin embargo, según lo explicó también este martes el Ministerio de Salud, las características del Amazonas hace muy compleja la logística de la entrega de las vacunas de Pfizer. En la misma situación está Vaupés. Es por eso que no fueron priorizados.



Cabe recordar que las vacunas de Pfizer -compañía de las que son las 50.000 que ya llegaron al país- requieren de ultracongeladores.



Es por esto que para estos departamentos se esperará la llegada del fármaco producido por otras compañías, que no necesite estar bajo esas condiciones.



