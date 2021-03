Víctor Muñoz, después de denuncia, ya fue vacunado en Bogotá

Después de una denuncia dada a conocer por el Concejal Juan Baena y por CITY TV, Víctor Muñoz, de 87 años, fue vacunado, finalmente este miércoles.



Así lo confirmó la Secretaría de Salud de Bogotá, a través de un trino: "Don Víctor Manuel Osorio, de 87 años y afiliado a @Capitalsalud, recibió este miércoles a las 8:00 am la #DosisDeEsperanza en la UMHES Simón Bolívar".

Don Víctor Manuel Osorio, de 87 años y afiliado a @Capitalsalud, recibió este miércoles a las 8:00 am la #DosisDeEsperanza en la UMHES Simón Bolívar. pic.twitter.com/zrQXjecnfg — Subred Norte ESE (@SubRedNorte) March 10, 2021

A Víctor, su EPS, Capital Salud, lo puso a dar vueltas por Bogotá el día que, se suponía, iba a ser vacunado contra el covid-19.



Según cuenta su nieta, Paola, a Víctor le llegó su cita de vacunación contra el covid-19: se le pidió que se acercara el martes 9 de marzo a las 8:50 a.m. al Hospital Simón Bolívar.



El hombre llegó hacia las 8:15 a.m., y esperó, pacientemente, que llegara su turno. Pero, cuando se hizo la verificación de la información, se les dijo que había "un retraso en la aplicación de la vacuna".



"Después de la verificación, le dijeron que no estaba en el listado remitido por la EPS y que debía ir a Capital Salud para hacer la actualización datos para que fuera incluido", contó Paola.



Víctor tuvo que ir, entonces, hasta la calle 72 con carrera 30, a la sede de Capital Salud. Allí esperó, otra vez, un buen rato. "Fue atendido y le dijeron que sus datos estaban correctos y que no tenía que actualizar. En efecto, tenía las citaciones para la vacuna, por lo que era incoherente que le hubieran pedido acercarse para actualizar los datos", relata Paola. Entonces, a Víctor, le pidieron hacer otro trámite: "tenía que comunicarse con la Secretaría de Salud para que lo incluyeran. En la tarde se llamó en repetidas oportunidades. Ya con la Secretaría le dijeron que ellos no hacían la inclusión en el listado y que se tenía que dirigir a la subred para hacer la inclusión".



Entre unas y otras, a Víctor le llegó el miércoles 10 de marzo sin vacuna. "Se está poniendo al usuario a desplazarse de un lado a otro, él no debería estar exponiéndose", denunció su nieta.



La denuncia, también difundida por el Concejal Juan Baena, fue respondida por la Subred Norte. "Lamentamos la situación ocurrida con el señor Víctor Manuel, debido a un error del sistema. Estamos reagendando su cita de vacunación para mañana miércoles, cerca de su casa, para lo cual estamos tratando de contactarnos con el señor Víctor. Saludos", trinó la subred.

Buen día. Lamentamos la situación ocurrida con el señor Víctor Manuel, debido a un error del sistema. Estamos reagendando su cita de vacunación para mañana miércoles, cerca de su casa, para lo cual estamos tratando de contactarnos con el señor Víctor. Saludos — Subred Norte ESE (@SubRedNorte) March 10, 2021

BOGOTÁ - CITY TV

*Con reportería de María Fernanda López, periodista de Arriba Bogotá.