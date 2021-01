Bogotá recibirá apenas 300.000 dosis del primer lote de vacunas

Bogotá ya está lista para empezar el proceso de vacunación contra el covid-19. Cuenta con 130 puestos –uno en cada IPS– distribuidos en la ciudad y puede ir ampliando los sitios, hasta llegar a 2.000, y el personal. Pero este crecimiento se dará en la medida en que vayan llegando las vacunas.



Por lo pronto, del primer lote de 1 millón de biológicos que se espera que reciba el país en febrero, según lo ha anunciado el Gobierno Nacional, entre el 25 y el 30 por ciento sería para la capital.

(Bogotá: qué localidades siguen en cuarentena y qué restricciones habrá)



“La información que hemos recibido tentativamente del Gobierno Nacional es que del primer lote de vacunas, a Bogotá le deben corresponder entre un 25 y 30 por ciento, dada su población, la afectación y la cantidad de personal médico. Calculamos que por cada millón se deben quedar 250.000 o 300.000 vacunas en Bogotá”, dijo Claudia López ayer, durante el primer simulacro de vacunación en la ciudad realizado en el hospital El Tintal.



La mandataria, de todos modos, aclaró que la cifra de vacunas que recibirá la capital no ha sido confirmada por el Ministerio de Salud. También dijo que la responsabilidad de comprar e importar las vacunas es del Gobierno Nacional y se mostró de acuerdo con que así sea. “Toda la logística Bogotá la tiene lista para empezar. Cuando lleguen las primeras vacunas, pues, vamos a empezar”.



El programa en Bogotá se llamará ‘Vacunación sin barreras’ y busca que todos los ciudadanos se puedan aplicar el biológico, independiente de la EPS o del régimen de salud al que pertenecen. Con ese fin, el proceso estará centralizado. Se estima que el 70 por ciento de la población es atendida a través de EPS del contributivo; un 15 por ciento, del subsidiado, y el resto, de regímenes especiales.

“Así como Bogotá ha tenido un centro regulador de UCI y emergencias, va a tener un centro regulador de vacunación, coordinado por la Secretaría de Salud (...), para poderlo hacer de la manera más masiva, más universal”, explicó la alcaldesa. En el papel, según el secretario de Salud, Alejandro Gómez, la ciudad tiene capacidad para administrar 60.000 vacunas al día.

(Qué tan grave puede ser la segunda ola de covid en Bogotá)



Desde el centro regulador se coordinará el proceso con todas las IPS, para que reciban a las personas de acuerdo con la prioridad de edades establecidas por el plan nacional de vacunación.



Las primeras dosis serán aplicadas al personal de la salud, que se estima en 150.000, entre auxiliares de enfermería, enfermeras, médicos y especialistas. Cabe recordar que cada persona necesita dos dosis para que quede inmunizada contra el nuevo coronavirus.



La logística de vacunación también incluye la capacitación de todas las personas del área de la salud como vacunadores. El objetivo es que todos puedan prestar ese servicio en el momento que se necesite. El curso dura 48 horas y ya muchos lo están adelantando.



“Bogotá tiene en su red pública más de 400 vacunadores y se quiere que todo médico y enfermera se capacite y conozca cómo vacunar. Entre más personal tengamos preparado, mucho mejor”, agregó López.



En la primera etapa, el orden de vacunación en la capital del país estará encabezado por la primera línea del personal de salud; luego, la segunda línea, y después, la tercera. Y ahí sí los mayores de 80 años, los que tienen entre 70 y 79 años y los de 60 a 69 años. A estos les seguirá el personal de los colegios (preescolar, primaria y bachillerato). Se priorizarán los docentes con comorbilidades.



En el simulacro de ayer también quedó claro que una vez lleguen las vacunas a las IPS, procedentes de la Secretaría de Salud –donde estarán los ultracongeladores–, estas se deben aplicar el mismo día, debido a que pueden permanecer solo entre 5 y 6 horas a una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados.



La entidad también explicó que las personas no van a tener que realizar largos desplazamientos para ser vacunadas. La citación se hará al puesto más cercano del lugar de residencia. Y el ingreso se hará con todas las medidas de bioseguridad y distanciamiento.



Pero el protocolo de la vacunación no para ahí. Una vez aplicado el biológico, la persona deberá permanecer al menos 20 minutos en observación. La idea de esto es verificar si presenta alguna reacción. En tal caso, será conducida de inmediato a Urgencias, donde se prestará la atención necesaria.



(Bogotá es la tercera ciudad más congestionada del mundo, según Tom Tom)

Sigue preocupando el contagio

Después de tres semanas de cuarentenas, por las cuales han pasado seis localidades y otras siete están a unos días de terminar, las cifras de contagio no parecen ceder en Bogotá. Ayer, de hecho, se volvieron a reportar más de 4.000 casos y 50.686 activos.



Aunque ya no son los 5.000 y 6.000 diarios de hace más de una semana, los reportes siguen preocupando. Al lado de la reducción de casos también ha bajado la ocupación de las UCI en general (91,5 por ciento), pero esto es más por las nuevas camas instaladas.



La ciudad contaba ayer con 2.437 UCI en general, y de ellas, 2.231 estaban ocupadas. La ocupación de las exclusivas para covid era de 92,3 por ciento, una tendencia parecida a la de las últimas semanas.



Pero, por otro lado, indicadores como el Rt (número de personas contagiadas por un infectado) y la positividad (personas a las que les toman la muestra y resultan positivas) no dan tregua. El primero se mantiene sobre 1,2, y el segundo, sobre el 28 por ciento (casi 1 de cada 3 pruebas es positiva). Con estos datos, las autoridades de salud se vuelven a reunir mañana para analizar qué ha pasado con el virus y si se necesitan nuevas medidas.

