Bogotá urge nuevo lote de vacunas contra el covid-19 para primeras dosis

Bogotá espera entre este miércoles en la noche y este jueves, como lo anunció el Ministerio de Salud, un nuevo lote de vacunas de Pfizer para poder continuar con la aplicación de primeras dosis contra covid-19, suspendida porque se acabaron los biológicos destinados para las personas que están iniciando el proceso de inmunización.

Después de 10 días con baja disponibilidad, según la Secretaría de Salud, la capital del país se quedó sin biológicos para primeras dosis. Las últimas 15.000 que quedaban, que correspondían a Pfizer y AstraZeneca, se agotaron en la tarde de este jueves.



El mismo secretario de Salud, Alejandro Gómez, manifestó que se había bajado el ritmo de vacunación de 75.000 personas en promedio al día a 20.000 o 25.000. Gómez no descartó que la ciudad se quede un par de días sin biológicos.



“No obstante, vemos con mucha ilusión los anuncios del señor ministro (de Salud) Fernando Ruiz, en el sentido de que llegarán rápidamente al país más vacunas para que podamos rápidamente seguir avanzando”, explicó Gómez al hacer un balance de la vacunación.



Ante la escasez de biológicos, el funcionario les hizo un llamado a las personas mayores de 50 años que todavía no se han vacunado para que lo hagan pronto y recordó que el cuarto pico de contagio se espera para octubre.



“Tenemos que cuidarnos en este valle. El virus no se ha ido. Tenemos casos positivos y muertes de personas por covid, y eso nos duele mucho. Tenemos que cuidarnos y avanzar rápidamente en el proceso de vacunación para que en octubre eventualmente aumente el número de positivos, pero no el número de pacientes graves”, insistió.



Las cifras de la entidad indican que la ciudad ya no cuenta con vacunas de Moderna, de Pfizer ni de AstraZeneca para primeras dosis. De Sinovac solo hay para segundas dosis. Con corte al 7 de septiembre, en la capital había reservadas 77.880 vacunas contra el covid-19 para segundas dosis.



Gómez precisó que la ciudad necesita 580.000 vacunas de Moderna para aquellas personas que se vacunaron y ya cumplieron 28 días a la espera de la segunda dosis. No obstante, aclaró que estas lo podrán hacer a los 84 días, cuando, según el Ministerio de Salud, el biológico tiene más efectividad. Sin embargo, la prioridad serán quienes tienen comorbilidades y los mayores de 50 años.



Según los cálculos de la Secretaría de Salud, la ciudad necesita inmunizar al 90 por ciento de su población para lograr la llamada inmunidad de rebaño. Eso corresponde a cerca de seis millones de personas, pero, según Saludata, con el esquema completo hay 2’759.525 y 4’122.924 con primeras dosis.



Por eso se esperaba anoche que el Ministerio de Salud entregara un nuevo lote de vacunas a la capital. En las anteriores entregas, según la Secretaría, la ciudad ha recibido entre el 20 y el 24 por ciento de los biológicos que han llegado al país.



Redacción Bogotá