Así es como Bogotá busca llegar en noviembre al 75 % de vacunados

Bogotá tiene resultados para mostrar en el manejo de la pandemia y en vacunación contra el covid-19, pero ni los ciudadanos ni las autoridades pueden relajarse aún porque el virus continúa presente. Eso lo sabe el secretario de Salud, Alejandro Gómez, quien, si bien reconoce las cifras positivas, prefiere no echar voladores al aire, como se dice popularmente, sino, por el contrario, hace un llamado a vacunarse, a completar el esquema y a continuar con medidas como el uso de tapabocas y el distanciamiento.



En un live con EL TIEMPO y ELTIEMPO.COM, Gómez dijo que la meta en vacunación de la ciudad es del 90 por ciento –con lo que se lograría la llamada inmunidad de rebaño– y que la entidad y la alcaldía mayor están empeñadas en llegar al 70 por ciento de la población vacunada en la primera semana de noviembre.

Bogotá tiene resultados destacados en contagio, ocupación de unidades de cuidados intensivos (UCI) y en vacunación, ¿la ciudad es un ejemplo en el país?

Secretario de salud, Alejandro Gómez, en rueda de prensa. Foto: Secretaría de Salud

Estamos haciendo cada una de nuestras responsabilidades con rigor y con juicio. A diferencia del Plan Nacional de Vacunación, que se propuso tener el 70 por ciento de la población vacunada, nos hemos impuesto en la ciudad el 90 por ciento, eso corresponde a 6 millones de personas de 12 años y más. Con esquema completo, con primera y segunda dosis o con dosis única, como en el caso de Jansen, tenemos el 55,7 por ciento de la población vacunable, y un avance en primera dosis del 77 por ciento.



Es decir que en primera dosis ya cumplimos con la meta que el Gobierno Nacional se había impuesto para noviembre, pero no estamos satisfechos. Ese poco más de 1’200.000 o 1’300.000 personas que tienen una dosis y todavía no tienen la segunda es la brecha que estamos tratando de cubrir a lo largo de octubre y la primera semana de noviembre, de suerte que podamos decir que el 70 o 75 por ciento de la población en Bogotá está cubierta con primera y segunda dosis.

¿Está satisfecho con las dosis que están llegando o siguen las deficiencias?

En este momento estamos satisfechos. La falta de cumplimiento de las farmacéuticas al Gobierno Nacional nos produjo a todos los territorios una caída muy importante en materia de vacunación diaria, pero desde hace 15 o 20 días estamos recibiendo vacunas. Nos empezamos a poner al día con la segunda dosis de Moderna, que eran casi 600.000 personas que estaban pendientes.



Y hay una buena noticia, el Gobierno Nacional nos informó que hoy (ayer) nos entrega alrededor de 120.000 dosis más de segundas de Moderna. Pero, además, nos ha llegado Astrazeneca, Sinovac, Pfizer y Jansen. Hoy, Bogotá cuenta con todas las dosis de vacunación y por eso levantamos el plazo de 84 días que se había impuesto para segundas dosis. Tanto las Modernas, las Pfizer, las Sinovac y las Astrazeneca las estamos poniendo después del mes de vacunados con primera dosis. Acortar estos tiempos nos permitirá ponernos al día muy rápido y tener una cobertura completa.

Tenemos un Rt de 1,02, eso quiere decir que, aunque hemos bajado, el contagio sigue, el virus está latente, ¿esa es su preocupación?

Así es. Qué más quisiera que abrir todo y no tener que utilizar esta cantidad de medidas de bioseguridad, pero nos toca seguir siendo prudentes. Ese número de reproducción habla de que cada persona que tiene PCR positivo está infectando a una o a una y media personas en promedio. La positividad está muy bajita, son 2.000 o 1.800 personas con la enfermedad activa, cuando tuvimos momentos con 80.000, y esas personas pueden infectar a otras, pero a veces están infectando a personas que ya tienen sus dosis de vacunas. Entonces, la persona es positiva para PCR, o sea es covid positivo, pero no tiene cuadro clínico, eso era lo que estábamos buscando.

Es probable que no logremos evitar completamente un incremento en el número de positivos, pero si logramos mantener en estos niveles el número de pacientes graves y el de pacientes en UCI, nuestra vida es otra, pues nuestra capacidad ya es enorme y lo que no queremos es tener muertes, que son lo que más nos duele, ni congestión en las UCI. No se trata de que la mejor ciudad es la que tiene las UCI en 10 o 20 por ciento, un recurso tan costoso necesita un nivel de utilización para tener un manejo óptimo. Estamos haciendo cirugías de cáncer, de corazón, de neurología, trasplantes, cirugías de altísima complejidad que requieren de unidades de cuidados intensivos y que habíamos dejado un poco retenidas mientras atendíamos el covid.

¿Qué grupo de la población le preocupa porque no se ha vacunado?

Dos grupos me llaman poderosamente la atención. Primero, las mujeres y hombres de 50 años y más que no han empezado el proceso de vacunación. Podemos estar hablando de 200.000 o 250.000 personas. Si se infectan, estas personas son las que van a terminar en cuidados intensivos. Por eso el llamado es a ellas y a sus familias.



Un segundo grupo muy importante son los migrantes irregulares, a quienes les da miedo salir por su condición de ilegalidad; incluso, hay sinvergüenzas que les llenan la cabeza de más miedo, para aprovecharse, diciéndoles que no acudan aquí o allá porque pueden ser deportados. Bogotá decidió vacunarlos a todos. La vacunación no le sirve a una persona en particular, nos sirve a todos, cuando una persona no se vacuna, no se afecta solo ella, sino que afecta a todos.



¿Cuál es la situación de las madres gestantes, donde ha habido muertes?

Es muy grave. Es un grupo más pequeño, pero son muertes, si se quiere, más dolorosas. La mortalidad materna en Bogotá tenía niveles extraordinariamente buenos, tasas de 18 y 19. Pero llega el covid y empieza a matar maternas. En el 2021 tenemos el doble de la tasa que en 2019, y la mitad de esas muertes son por covid. O sea, son señoras que estando en etapa de gestación se infectan y llegan a cuidados intensivos y, por la condición particular del embarazo, son más lábiles a él. El llamado es a que no eviten la vacuna. Si tiene tres meses o más de embarazo o hasta 40 días de postparto, puede y se debe vacunar. Hay una ventaja, y es que la madre vacunada le pasa los anticuerpos al bebé, lo protege.

¿Qué piensa de que universidades públicas sigan cerradas con la disculpa de la pandemia?

Hay unas limitaciones de aforo, estamos hablando del 75 por ciento en los salones de clase, y estamos rogando que haya ventilación y que, como en los teatros, en las iglesias y en los sitios donde puede haber reunión de personas, se conserve el uso de tapabocas y distanciamiento social, pero no hay ninguna razón epidemiológica para que universidades o colegios estén cerrados. Deberíamos estar todos ya en proceso de formación semipresencial.

La Secretaría de Cultura advirtió que estamos bajando la guardia en el uso de tapabocas, ¿qué llamado les hace a los ciudadanos?

El llamado es a que la quitada del tapabocas sea la excepción y no la norma, y cuando nos lo quitemos volvámosnolo a poner. Es probable que en unos meses estemos quitando ese tipo de obligatoriedad, pero suponer que eso se debe hacer en este momento es una irresponsabilidad y nos podría volver a traer a épocas aburridoras que ya pasamos.

