La Secretaría de Salud informó que en Bogotá hay más de 30 puntos de inmunización contra covid-19, habilitados para que las personas inicien o completen su esquema de vacunación.



Desde las 8:00 a.m. y hasta las 5:00 p.m. podrá encontrar biológicos en los puntos que se observan a continuación:



- Centro comercial El Edén

- Centro comercial Santafé

- Centro comercial Galerías

- Centro comercial El Retiro

- Centro comercial Portal 80

- Centro comercial Hayuelos

- Centro comercial Mallplaza

- Centro comercial El Ensueño (Hasta las 4 p.m.)

- Centro comercial Titán Plaza

- Centro comercial Bulevar Niza

- Centro comercial Centro Mayor

- Centro comercial Dorado Plaza

- Centro comercial Avenida Chile

- Centro comercial Plaza Imperial

- Cafam Floresta

- Centro comercial Nuestro Bogotá

- Centro comercial Paseo Villa del Río

- Centro comercial Plaza de las Américas

- Centro comercial Hacienda Santa Barbara

- Centro comercial La Colina

- SuperCADE CAD

- SuperCADE Bosa

- SuperCADE Manitas

- SuperCADE Calle 13

- Terminal Salitre

- Terminal del Sur

- Coliseo El Tunal (7 a.m. a 4 p.m.)

- Sanitas Zona IN

- Sanitas Toberín

- Coliseo Palestina

- Coliseo Molinos II

- Coliseo Tibabuyes

- Coliseo Cayetano Cañizares

- Biblioteca El Tintal

- Compensar 68

- Carpa Gran Estación

- Plaza de los Artesanos

- Corferias (7 p.m. a 4 p.m.)

- Aeropuerto El Dorado

- PAU Capital Salud Bosa

- PAU Capital Salud Kennedy

- Plaza de la Mariposa (Hasta las 4 p.m.)

- San Andresito San José (Hasta las 4 p.m.)​

Dosis de refuerzo se aplicarán con Pfizer, Janssen, Sinovac o AstraZeneca según edad y esquema inicial.

REDACCIÓN BOGOTÁ

