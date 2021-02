¿Cómo serán convocados los mayores de 80 para vacunarse?

Con la llegada de las primeras 12.582 dosis de vacunas contra el covid-19 a Bogotá crece la expectativa, sobre todo en aquellos grupos poblacionales que serán priorizados, como es el caso de los adultos mayores de 80 años en Bogotá, que suman 107.184. La pregunta es: ¿cómo se adelanta su búsqueda?



Según el Decreto 109 de 2021 del Ministerio de Salud, por el cual se adopta el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 , y dado que las vacunas disponibles son escasas, fue necesario priorizar a los grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad, esto, según los datos epidemiológicos de cada ciudad.

(Le puede interesar: Bogotá recibirá este miércoles las vacunas contra el covid-19)

En Bogotá, por ejemplo, de 14.740 casos de covid activo en esta población, 3.876 han muerto, 67 están graves, 469 están en estado moderado y 9.494 se han recuperado.

Y no solo por estas cifras, sino por recomendación directa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la primera y segunda fase de vacunación se debe apuntar a reducir la mortalidad y a disminuir la incidencia de casos severos, situación que se presenta, sobre todo, en grupos poblacionales como la de los adultos mayores de 60 y 80 años.



La misma alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha dicho en varias oportunidades que “esta población se ha visto gravemente afectada y contagiada en sus casas y por miembros de sus familias en reuniones sociales”.



En esta población las manifestaciones clínicas observadas dan cuenta de una mayor susceptibilidad a la infección en parte por su proceso fisiológico de envejecimiento celular, un menor funcionamiento del sistema inmunológico y una mayor prevalencia de comorbilidades. En pocas palabras, hay menos resistencia y defensas contra el virus.

Según una publicación del Center for Disease Control and Prevention (CDC) de Atlanta del 13 de diciembre de 2020, en comparación con los adultos jóvenes de 18 a 29 años, los adultos de 85 y más tienen una probabilidad de morir por covid-19 630 veces más alta. La población entre 65 y 74 tienen un riesgo de morir 90 veces más alto y, a su vez, cinco veces más alto de ser hospitalizados por complicaciones.



Y Colombia no se escapa de esta realidad. Según el Departamento Nacional de Estadística (Dane), entre marzo y octubre de 2020 el 27 % de las defunciones confirmadas por covid-19 se concentró en personas de 80 años y más. En esta misma población se encuentra el 29 % de las muertes sospechosas por covid-19.

(Para seguir leyendo: Las historias del personal de salud que sería vacunado en Bogotá)

Los pasos por seguir

Para ejecutar las primeras fases de vacunación el mandato del Gobierno es, primero, identificar a la población priorizada de forma nominal, es decir, por su nombre, para que esta información llegue depurada a las aseguradoras del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esto es responsabilidad del Ministerio. No obstante, este solicitará información a entidades públicas y privadas mediante mecanismos electrónicos todo con el fin de lograr una base de datos maestra.



Para el director ejecutivo de Futuros Urbanos, Omar Oróstegui, en este punto hay varias barreras que se deben superar, como por ejemplo actualizar las bases de datos, desarrollar planes de apoyo a grupos especiales, superar las barreras de acceso y analfabetismo digital de esta población y trabajar en temas pedagógicos. “Hay miedo y desconocimiento del proceso de vacunación”.



Según el Gobierno Nacional, serán las Entidades Promotoras de Salud las encargadas de valorar y certificar el estado de salud de las personas por vacunar, es decir, determinar, por ejemplo, la existencia de comorbilidades.



Las EPS avanzan ya en la actualización de datos y serán las que informarán al Gobierno sobre el estado de salud de sus afiliados ya que cuentan con su historia clínica.



EL TIEMPO consultó a dos de ellas, quienes expresaron que, por ahora, avanzan en la actualización de datos.

(Además: Tumban algunos protocolos para ingreso a establecimientos en Bogotá)

Salud Total, por ejemplo, dice tener identificados a 39.000 personas mayores de 80 años y más que deberían ser vacunados en la primera fase. Sanitas, por su parte, ya identificó a 69.889 que aplicarían para la primera etapa de vacunación. Toda esta información se remite al Gobierno.



Por su parte, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) serán las que tengan a cargo la vacunación, previo a que el Ministerio les entregue el listado de las personas por vacunar en cada etapa. De igual forma, cada ciudadano podrá consultar en la plataforma ‘Mi vacuna covid-19’ la información sobre las etapas de vacunación.



Una vez contactada la persona, el prestador de servicios de salud debe informar al usuario que la vacunación es voluntaria y preguntarle si desea vacunarse. Si la respuesta es positiva, le recomendará acceder al formato de consentimiento informado publicado en la plataforma y así le podrán agendar una cita. Si requiere de dos dosis, se agendarán dos citas.



En todo este camino preocupa, por ejemplo, según los resultados de la encuesta Pulso Social del Dane, que una parte de la población, incluidos los mayores de 60 años, podrían no querer vacunarse y otros tantos podrían tener contraindicaciones médicas.



Andrea Ramírez, epidemióloga, especialista en salud pública, afirma que el plan de vacunación es la mayor apuesta para superar esta pandemia. “Se necesita una adecuada estrategia de comunicación del riesgo. Si una persona no se vacuna, contribuye a que no logremos la inmunidad de rebaño, que se tendrá cuando la cobertura llegue al 70 %”, explica la profesora de los Andes.



Con la implementación del Plan Nacional de Vacunación, en su primera fase, se reducirán la mortalidad e incidencia de casos graves por el virus y, así mismo, se logrará proteger a los trabajadores de la salud. En la segunda fase, disminuye el contagio para alcanzar la inmunidad de rebaño, añadieron expertos de Los Andes.

CAROL MALAVER