Vacunación contra el covid-19 continúa este jueves en Bogotá

La Secretaría de Salud de Bogotá les hizo hoy un llamado a los bogotanos para que cumplan las citas que tienen con sus IPS y EPS para la vacunación.

La petición la hizo la entidad luego de que el miércoles en la tarde debió suspender la vacunación por las dificultades que se estaban enfrentando con el transporte en la ciudad, ante las movilizaciones y bloqueos de vías.



De acuerdo con la entidad, las personas entre 65 a 69 años, así como, las de 60 a 64 años, ya están siendo citadas y recibiendo su primera dosis.



Para las personas mayores de 70 años y el talento humano en salud, priorizado en

etapas 1 o 2, que no ha recibido su primera dosis o se encuentren entre el día 21 y

42 para la aplicación de la segunda dosis, se tiene habilitados los cuatro puntos

dispuestos para la vacunación sin agendamiento, los cuales siguen prestando

servicio con total normalidad.



Estos puntos se encuentran ubicado en Centro Empresarial Dorado Plaza, en la Av.

Calle 26 No. 85D – 55, Cuidarte tu Salud IPS, en la Carrera 45 No. 94 – 83, en la

Plaza de los Artesanos, en la Carrera 60 No. 63ª – 52, y en el Centro Comercial

Bima, en la Autopista Norte No. 232 – 35, al que se puede asistir en su vehículo.



Redacción Bogotá