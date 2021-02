Soacha implementa plataforma Colvax enlazada con Whatsapp

El alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriega, hizo el lanzamiento de la plataforma Colvax, una herramienta digital que permitirá hacer preregistro para priorizar la vacunación contra el Covid-19.



El mandatario local afirmó que esta será la manera de sistematizar quién necesita la vacuna, especialmente para quienes no están dentro de ningún régimen de salud.

“El municipio de Soacha tiene una alta informalidad. Tenemos un alto índice de desempleo, por lo tanto la gente no está en una eps. Y al no tener eso no tenemos cómo acceder ni saber dónde está la población que requiere ser vacunada”, manifestó el mandatario local.



Colvax funcionará de dos maneras, a través de la página web www.colvax.com/registro o la línea de WhatsApp 3173784138. Esta línea de atención le solicitará a los soachunos el lugar de residencia, números de contacto, correo electrónico y caracterización de la población.

La inscripción se podrá hacer de manera colectiva, por lo que una persona podrá hacer el proceso de toda su familia. Asimismo, la Alcaldía de Soacha manifiesta que este trabajo sea en conjunto con presidentes de junta, veedores o corregidores.

